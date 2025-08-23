Morto l’assistente alla regia di Emily in Paris a Venezia, chi era Diego Borella

IPA Lily Collins

Grave lutto sul set di Emily in Paris. L’assistente alla regia, Diego Borella, è infatti stato colpito da malore proprio durante le riprese per la quinta stagione, che si stanno svolgendo a Venezia, ed è morto a soli 47 anni. Inutili i tentativi per rianimarlo, malgrado i soccorsi si siano precipitati sul posto non appena hanno ricevuto l’allarme. L’uomo si è spento nel pomeriggio del 22 agosto. La produzione ha così deciso di fermare i lavori che riprenderanno a data da destinarsi.

Morto l’assistente alla regia di Emily in Paris

Diego Borella rivestiva il ruolo di assistente alla regia. La troupe di Netflix, che in questi giorni sta girando a Venezia sotto gli occhi attenti dei fan, stava lavorando presso il celebre Hotel Danieli e tutto stava procedendo per il meglio. Almeno, fino a che Diego Borella non si è accasciato al suolo per un malore ed è stato soccorso dai sanitari che seguono gli addetti ai lavori di Emily in Paris.

Intervenuti con defibrillatore e farmaci di primo soccorso, hanno atteso i colleghi del Suem 118 che si sono precipitati sul posto in pochi minuti. “La nostra ambulanza è arrivata alle 18.42. I sanitari del 118 hanno proseguito a lungo i tentativi di rianimazione. Alla fine ogni sforzo si è rivelato inutile, e intorno alle 19.30 si è arrivati alla constatazione del decesso”, si legge nella nota della Usl 3. Per Diego Borella non c’è stato dunque nulla da fare ed è venuto a mancare proprio sul set dove stava lavorando da qualche giorno, in vista della quinta stagione della fortunata serie con Lily Collins.

Chi era Diego Borella

Quello di Diego Borella era un occhio fisso sul mondo. Aveva già vissuto tante vite, divise tra Venezia, Londra, New York e Roma. Il suo sogno era quello di diventare regista e l’aveva realizzato, coltivando insieme la passione per i viaggi che non l’aveva mai abbandonato. Descritto come ironico e istrionico da chi l’ha conosciuto meglio, ha lasciato questo mondo proprio nella città che gli ha dato i natali, la sua Venezia, quella che hanno scelto per girare le immagini forse più affascinanti della quinta stagione di Emily in Paris. Al momento del malore si trovava infatti presso il celebre Hotel Danieli, poco prima delle 19, dove stavano girando un’episodio della serie.

Le riprese si sono fermate immediatamente, mentre la troupe che ha lavorato al suo fianco per molti anni sta ancora cercando un senso a quello che è accaduto sotto i loro occhi. A restare attonita è un’intera città e gli amici di una vita, come l’attore Mattia Berto: “Di Diego conservo un bel ricordo, era un ragazzo bello, elegante, pieno di stile. L’ultima volta ci siamo visti a cena a Parigi con la sua e mia amica del cuore che ho sentito giovedì: era distrutta. Diego aveva una grande ironia, era brillante e di talento. La sua è una giovane vita spezzata per cui non ci sono molte parole. Solo una grande tristezza”. Dice invece l’Assessore al Turismo Simone Venturini: “Ci dispiace apprendere questa triste notizia. Sappiamo quanto fosse un professionista, apprezzato e stimato da tutti nel suo campo. A tutti i suoi colleghi e la sua famiglia arrivino le condoglianze del Comune di Venezia“.