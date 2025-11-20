Allerta botulino nel latte in polvere, cosa dice il Ministero

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

iStock Latte in polvere

Il Ministero della Salute italiano ha emesso un avviso di sicurezza per i consumatori riguardo a un potenziale rischio di botulismo infantile collegato al consumo di un specifico marchio di latte in polvere per neonati. L’allerta fa seguito a una segnalazione internazionale che coinvolge un prodotto di origine statunitense.

Botulino nel latte in polvere, il prodotto segnalato

Il Ministero della Salute italiano ha lanciato un importante avviso di richiamo per informare i cittadini del ritiro immediato dal commercio di latte in polvere a causa di una epidemia di botulino in Usa che ha portato già al ricovero di 23 bambini. L’allerta alimentare è stata lanciata ieri, 19 novembre, dalle nostre autorità sanitarie dopo gli allarmi lanciati nelle scorse settimane dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e dalla Food and Drug Administration ( FDA) Usa.

L’avviso riguarda il latte in polvere a marchio ByHeart Whole Nutrition, prodotto negli Stati Uniti. Sebbene non sia un marchio comunemente distribuito in modo massivo nei negozi italiani, il latte in polvere ByHeart è stato venduto anche attraverso le principali piattaforme di e-commerce internazionali, inclusa Amazon, rendendo l’allerta rilevante anche per i consumatori italiani.

In via precauzionale, l’azienda produttrice ha già ritirato e richiamato dal mercato americano tutti i lotti e i formati del latte artificiale. Sebbene al momento dell’allerta le analisi non abbiano ancora confermato la presenza di spore di Clostridium botulinum o della tossina botulinica nelle confezioni, le autorità americane (FDA e CDC) sospettano una contaminazione su larga scala.

Il messaggio del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute è intervenuto pubblicando l’avviso sul proprio portale dedicato ai richiami di prodotti alimentari e raccomanda la massima cautela a chiunque possa essere in possesso di questo prodotto.

“Le Autorità degli Stati Uniti riportano 23 casi sospetti e confermati in 13 stati d’America, i bimbi coinvolti hanno avuto necessità di ricovero ospedaliero” spiega il Ministero, aggiungendo: “L’11 novembre la ByHeart Whole Nutrition ha ritirato dal mercato tutti i lotti prodotti di latte artificiale ByHeart, inoltre la ditta ha informato che il latte è venduto online attraverso le principali piattaforme tra cui Amazon. Tutti i clienti che hanno acquistato i prodotti ByHeart su Amazon.com, risulterebbero essere stati avvisati dal rivenditore. Poiché i consumatori possono avere in casa porzioni di latte a marchio ByHeart, si raccomanda di non consumare tale prodotto“.

L’agenzia statunitense ha avvertito i genitori di interrompere immediatamente l’uso di qualsiasi prodotto per neonati ByHeart e di tenere sotto stretto controllo i bambini che lo hanno assunto di recente, poiché il botulismo può richiedere settimane per svilupparsi.

Botulinismo infantile, come riconoscerlo

I principali sintomi del botulismo infantile sono la stitichezza (il primo sintomo a comparire nei bambini), la debolezza muscolare che inizia dal viso e dal collo e si estende a braccia e gambe, la difficoltà a succhiare e a deglutire, il pianto debole, le palpebre cadenti e un’espressione del viso assente o “floscia”.

Questi sintomi possono variare da lieve letargia a grave insufficienza respiratoria nei casi più severi. È fondamentale rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta una di queste condizioni.