Tutti i look di Federica Pellegrini

Fonte: Getty Images Federica Pellegrini: ecco alcuni i suoi look più glam

L’ex nuotatrice Federica Pellegrini, fresca di nozze con Matteo Giunta, ha sempre avuto moltissima cura del suo aspetto. Testimonial anche di brand di alta moda e lusso, adesso che ha lasciato il nuoto si concede spesso ai flash durante eventi pubblici, indossando sempre look super glam. Vediamone qualcuno!

In camicia bianca

Ok, io ho una predilezione per la camicia bianca, per me è come il prezzemolo, la metterei con tutto! Anche Federica la porta con stile in questo look semplice, ma curato: portandola dentro ai pantaloni, alza il baricentro allungando le gambe. Aprire un bottone consente alla scollatura di respirare ed equilibra la larghezza delle spalle. La lunghezza dei pantaloni sopra la caviglia aiuta a slanciare la figura, pur portando scarpe flat. Perfetta!

Con il completo in fantasia

Qui con il marito Matteo Giunta al Gran Premio di Monza, Federica indossa un completo in fantasia molto particolare, che, in tutta sincerità, non rende completamente giustizia al suo fisico atletico. Le Converse basse non aiutano a slanciare la figura. Peccato!

Con il blazer nude look

Dal momento che Federica ha un fisico sportivo e atletico con seno minuto e gambe lunghe e toniche, può tranquillamente permettersi un nude look sotto al blazer lasciato aperto. La minigonna a vita alta portata con il sandalo allacciato alla caviglia rende l’insieme molto femminile e smorza la sexyness dell’insieme.

In total black + un tocco di colore

Alla sfilata di Armani, Federica non delude: il pantalone nero dal taglio morbidissimo accarezza la figura senza fasciarla e il look sarebbe completo anche senza l’aggiunta della borsa lilla, grazie alla collana strutturata e alla giacca in velluto che danno peso all’insieme.

Con l’abito optical

Federica indossa per questo evento un look dal gusto anni Settanta. L’abito optical la valorizza, aggiungendo volume e movimento al suo fisico atletico. Peccato per le calzature con plateau e tacco: hanno l’effetto di appesantire l’insieme, “schiacciando” verso il basso la figura.