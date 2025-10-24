Ma quali passerelle: a ridefinire i diktat della moda ci pensa oggi TikTok, inesauribile fonte di nuove tendenze e probabili ossessioni fashion. Le tre dell'autunno 2025 sono state svelate, parola alla Gen Z

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Coach Fall RTW 2025 fashion show

Si sa, la moda ha sempre corso veloce, abbattendo muri e dissolvendo confini, ma mai come in questo periodo storico: a veicolare voghe sempre nuove — ma sempre transitorie, del resto, pronte a scomparire dai radar più rapidamente di quanto non siano nate — sono i social network, Bibbia della Gen Z.

Slegato, anche se non completamente, dall’universo patinato e dall’aura irraggiungibile dell’haute couture, è oggi TikTok la sorgente più feconda di fashion trend e potenziali future ossessioni degli appassionati del settore. Ma quali sono quelli dell’autunno 2025? Basta un rapido scroll per scoprirlo.

Comun denominatore delle più o meno inedite tendenze emergenti è un modo di vestire facile, immediato e quindi giovane, capace di unire l’utile al dilettevole, ma sempre con un occhio teso all’estetica. Grande prediletto è di conseguenza, ancora una volta, il comfort.

Sappiamo che da qualche tempo a questa parte la comodità è diventata il nuovo lusso, un valore fondamentale e benefico a cui riuscire a far spazio nella vita frenetica di oggi, nella quale il benessere personale rischia di passare costantemente in secondo piano.

Ed ecco che lo sfarzo, quello autentico, si sposta in primis dall’ostentazione di beni costosi verso quest’ultimo, partendo da scelte di qualità superiore, tradotte nel pratico nei materiali così come nella lavorazione, nell’artigianalità che dura nel tempo. Una sorta di ritorno, in sostanza, al già conosciutissimo quiet luxury. Cosa aspettarsi, dunque, dalla moda autunnale secondo il mondo social? Vediamolo subito.

#CityTrek, per un guardaroba a prova d’avventura (una fashion)

Dalle stazioni metropolitane alle viste panoramiche sullo skyline, la tendenza ribattezzata da TikTok come CityTrek sfuma i confini tra pendolarismo ed esplorazione, tranquilla vita cittadina e adrenalinica vita avventurosa, per concepire un’estetica in perfetto equilibrio tra eleganza e funzionalità. Il risultato è un look urbano d’avanguardia, uno stile portabile in perenne movimento.

Chiave del trend, com’è ovvio che sia, il buon vecchio layering: gli strati di indumenti resistenti alle intemperie formano sulla silhouette come un’armatura protettiva ma comoda, che permette ai pendolari di essere pronti ad affrontare qualsivoglia evenienza la giornata riservi loro, dai tragitti in taxi ai sentieri escursionistici.

Pratici gilet e pantaloni cargo trasformano qualsiasi panchina o pausa presso la terrazza di un bar in un altissimo momento di moda, e il tutto in un batter di ciglia. Largo spazio, dunque, all’abbigliamento outdoor per la campagna anche — e soprattutto — in città: sì a tessuti antivento, ad asciugatura rapida e dalla struttura robusta, e a capi di matrice utility sia per sfilare sui marciapiedi come in passerella che per una fuga improvvisata. Vietato (e impossibile, del resto) farsi cogliere impreparati.

#CloudComfort, la comodità non è mai stata più elegante di così

Unificando senso del comfort e allure professionale nell’ottica di un’era sempre più ibrida, la tendenza fashion denominata dai giovanissimi come CloudComfort raggiunge in via definitiva un’armonia tra stile e comodità. Strati morbidi e flessibili si muovono sul corpo con facilità, sia per rilassarsi, lavorare o socializzare, che per rimanere presentabili, rilassati ma con uno stile impeccabile per tutto il giorno.

Capi cardine del trend le maglie larghe, quei capi basic relaxed fit e tutto ciò che fa parte del classico abbigliamento da casa: si forma così l’assetto modaiolo che ti manterrà a tuo agio ma al tempo stesso raffinato da mattina a sera, da ora in avanti.

In maniera del tutto inattesa, succede che l’eleganza si scontra e si innamora della praticità, assumendo tessuti morbidi e tagli eleganti che consentono a chi li indossa di affrontare le sfide — e persino le riunioni di lavoro — giornaliere tra massimo comfort e sicurezza.

Sono dunque da prediligere tessuti impalpabili quali la maglieria traspirante, il lino naturale ed il cotone leggero (come una nuvola, appunto) su forme ampie che garantiscano a chi li indossa un look impeccabile. Dal decollo fino all’atterraggio.

#365Core, l’essenzialità per uno stile senza tempo (e senza errori)

Nient’altro che un capolavoro dal sapore misto tra semplicità e stile, è questo che dobbiamo aspettarci dalla prossima voga social: il trend si chiama 365Core e vuole celebrare l’arte del “less is more” a colpi di capi essenziali, versatili e senza tempo per ogni stagione, occasione e mise. Ci troviamo davanti al buon vecchio concetto del comprare meno ma comprare meglio, in poche parole, ad una nuova modalità di approcciare al consumo, più consapevole e lungimirante che mai. Che si tratti dell’evoluzione ultima del già noto underconsumption core? Sembrerebbe di sì.

Ci spieghiamo meglio: gli indumenti di lusso quali gli abiti classici, i capispalla vintage, i pezzi in pelle pregiata e le scarpe artigianali si affinano con il tempo, lo si sa, assumendo un’aria intramontabile che traccia i contorni di una foggia che non può e non potrà mai passare di moda. Concedersi una meritata sessione di shopping curativo perciò diventa un vero e proprio investimento, che fa bene al cuore ma soprattutto al portafoglio.

Inaspettatamente sono ben accette nel medesimo guardaroba anche le t-shirt morbide, i soffici cardigan in maglia e le tute comode, insomma tutti quegli elementi che caratterizzano outfit che si creano facilmente, senza alcuno sforzo. Ebbene, ora immagina un mix perfetto di comfort e praticità, ma magistralmente miscelato ad un pizzico di casual chic. Uniamo quindi ora camicie strutturate, blazer sartoriali e pantaloni versatili ma rigorosi, e mescoliamo bene il tutto. Cosa si ottiene? Il quiet luxury 2.0.

Il nobile concetto alla base della tendenza in questione è quello di un solo capo, ma dalle infinite possibilità di abbinamento: da indossare a strati, da sfoggiare in combo oppure da soli, i capi essenziali del guardaroba, adatti ad ogni stagione, sono attualmente da considerarsi il massimo del glamour e della ricercatezza. Un solido punto di partenza per gli spostamenti urbani di tutti i giorni, insomma. Nonché un enorme passo avanti.