Sono confortevoli, caldi e alla moda: gli stivali Ugg sono un accessorio adatto all'autunno - inverno per look favolosi

Fonte: Getty Images Ugg: i modelli degli stivali da donna per ogni occasione

Comodi, confortevoli, caldi e super di tendenza: ci sono degli stivali da donna che da anni ormai sono al centro della scena e il cui apprezzamento sembra non tramontare mai.

Sono gli Ugg, calzature che si trovano in tantissimi modelli diversi e che si possono abbinare in altrettante maniere differenti: dai look più sportivi, a quelli street style. E le star confermano: non è difficile, infatti, vederli ai piedi di qualche celeb.

Si trovano con un’altezza alla caviglia, oppure che arriva a metà polpaccio, ma anche bassi e con platform, in versione ciabatta o con il pelo. Ma una cosa è certa: quando si indossano sembra quasi di non averli perché sono davvero comodissimi.

E se si possono acquistare in offerta su Amazon diventano un affare a cui è impossibile rinunciare, perché sono davvero l’accessorio passepartout per affrontare l’autunno – inverno con i piedi caldi, ma con stile. I modelli Ugg da avere adesso.

Ugg Bailey Bow II, il modello classico con carattere

Scontati, classici e con un tocco di carattere: sono gli Ugg Bailey Bow II in versione nera, perfetti con ogni outfit e avvolgenti. Il materiale esterno è pelle scamosciata, mentre il piede viene avvolto all’interno della scarpa da una fodera in lana.

Facilissimi da mettere (e da togliere), sono privi di chiusura e si vestono semplicemente inserendo il piede al loro interno. Dettaglio fashion e femminile lo offrono i due fiocchi che si trovano nel retro dello stivale, che donano un tocco unico alla scarpa. Si possono indossare con un vestitino, ma anche con pantaloni lunghi o leggings; infatti, oltre a essere molto comodi sono anche versatili.

E le recensioni di chi li ha acquistati confermano che sono stivali comodi, di qualità e originali. Al momento sono in offerta su Amazon: clicca il link per saperne di più.

Offerta Ugg Bailey Bow II Modello classico con dei fiocchi sul retro per un look più femminile. Li trovi scontati

Ugg Classic Mini II, per tutti i giorni

Un modello per tutti i giorni e anche questo scontato: sono gli Ugg Classic Mini II, bassi, avvolgenti e confortevoli. Perfetti con i pantaloni, hanno la suola di gomma, una piattaforma di 2 centimetri e arrivano a coprire la caviglia. Pratici, stanno bene con tutto: dagli outfit eleganti a quelli più casual, rendendo ogni look interessante.

Fonte: IPA

Anche questi sono scontati, per saperne di più cliccate il link.

Offerta Ugg Classic Mini II Altezza sopra alla caviglia, molto comodi e per look che lasciano il segno: sono scontati

Ugg File, bassi e con platform per essere alla moda

Tra i modelli più alla moda vi sono gli Ugg File: bassissimi, arrivano giusto alla caviglia e sono davvero belli in ogni situazione. Dotati di platform, donano un’altezza aggiuntiva di 4 centimetri slanciando ogni figura.

Anche questi sono in pelle scamosciata, caldi e comodissimi: sembrerà di uscire con le pantofole ma senza rinunciare a essere stilose. Si possono indossare con gonne corte, magari con un stile preppy composto da collant e calzettoni quando c’è particolarmente freddo. Oppure con pantaloni lunghi sia stretti che larghi per essere comode.

Sono scontate e per maggiori informazioni devi cliccare sul link.

Offerta Ugg File Con platform, bassi alla caviglia, anche questo modello di stivali è scontato

Ugg Short II, modello più alto e lineare

Per chi è alla ricerca di uno stivale più alto, che arrivi a coprire anche parte del polpaccio, allora la scelta deve ricadere sul modello Ugg Short II. Sono adatti all’inverno, perché scaldano con la loro lana anche una porzione di gamba e si possono abbinare a tutto. Il risultato? Favoloso: è impagabile poter indossare ciò che si desidera ed essere sempre comode.

Li trovi scontati, scopri di più cliccando sul link.

Offerta Ugg Short II Stivali più alti, arrivano a metà polpaccio e li trovi in sconto

Ugg Tasman, pantofole anche per uscire

Sono come delle ciabatte, ma possono essere utilizzate anche per uscire: si tratta delle pantofole Ugg Tasman, calde, belle da vedere e che regalano un tocco di carattere a ogni stile.

Possono essere abbinate a pantaloni eleganti, giacca e cappotto, ma anche a una gonna o a un abito: il risultato sarà unico e molto alla moda. La prima regola è non avere paura di sperimentare, perché gli Ugg in tutte le loro declinazioni stanno bene con ogni capo e in ogni occasione.

Sono scontati anche questi e puoi saperne di più cliccando sul link.

Offerta Ugg Tasman Pantofole, perfette per uscire di casa e regalare un tocco speciale a ogni look: le trovi in sconto

Ugg Funkette, per chi non ha paura di osare

Nessuna paura di osare: le pantofole Ugg Funkette sono davvero particolari e favolose con ogni look. Dotate di una suola molto elevata, hanno il pelo che ne avvolge il contorno del piede e una comoda fascia che lo tiene fermo dietro. Impossibile non notarle e sono la scelta giusta per chi preferisce optare per calzature più particolari e che attirano l’attenzione. In più le trovi scontate, clicca sul link.

Offerta Ugg Funkette Pantofole con platform e laccio: le trovi scontate

Ugg Classic Mini Platform, stivali ma rialzati

Torniamo sul modello stivale, ma lo facciamo con Ugg Classic Mini Platform: una scarpa dotata di una piattaforma piuttosto elevata che permette di slanciare la figura e di donare altezza. La tomaia è scamosciata, il plateau è alto 5 centimetri e la scarpa arriva a coprire la caviglia. La scelta perfetta per ripararsi dal freddo, ma con un tocco glamour.

Fonte: Getty Images

Anche questo modello di Ugg è in offerta, che puoi scoprire cliccando sul link.

Offerta Ugg Classic Mini Platform Con plateau alto 5 centimetri, trovi anche questo stivaletto in sconto

Ugg Classic Clear Mini, per non temere la pioggia

Cambiamo completamente materiale con lo stivaletto Ugg Classic Clear Mini in gomma e completamente impermeabile per affrontare le giornate di pioggia senza alcun timore. Lucidi, riescono a essere al tempo stesso un capo pratico ed elegante. Gli stivaletti si possono comprare a un prezzo scontato, come puoi vedere cliccando il link.

Offerta Ugg Classic Clear Mini Stivaletti da pioggia in gomma, scontati

Vuoi rimanere aggiornata su tutte le novità in fatto di moda? Allora iscriviti al nostro canale Telegram dove trovi le offerte e i trend del momento e non perderti nessuna informazione.