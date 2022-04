Ecco gli orecchini della primavera: dimmi quale porti e ti dirò chi sei ✨

Gli orecchini sono un accessorio che può aiutarci a rendere il nostro viso più elegante, interessante, armonioso e proporzionato… ma non solo: gli orecchini possono anche permetterci di esprimere la nostra personalità, secondo le mode del momento o secondo il nostro gusto personale! Vediamo quali sono quelli più trendy adesso e come indossarli con stile.

Luccicanti, come Chiara Ferragni

Chiara Ferragni, che ha da poco lanciato al sua linea jewellery, decisamente ama tutto ciò che fa bling bling: anche gli orecchini non sono quindi da meno! Non devono per forza essere di brillanti, ci mancherebbe: potete trovarne di deliziosi anche in cristallo o vetro (ve lo consiglio: è molto più luminoso della plastica!) e sono perfetti per voi se volete aggiungere luce al viso.

A cerchio pieno, come Barbie Ferreira

Se invece l’idea del cristallo non vi convince, ma vi va di giocare comunque con lampi di luce, provate gli orecchini a cerchio, ma pieni, come quelli di Barbie Ferreira. Non preoccupatevi troppo della forma del vostro viso: questi orecchini sono uno statement, indossateli perché vi piacciono e parlano di voi!

Earcuff, come Hunter Schafer

Se vi piace invece un modello che si faccia notare, allora gli earcuff sono il modello che fa per voi.La buona notizia è che ne esistono anche per chi non ha i buchi alle orecchie, quindi avete davvero l’imbarazzo della scelta. Il mio consiglio è di indossarli come fa Hunter Schafer: su un look particolarmente pulito, mettete un earcuff. Sarà immediatamente il punto focale che attirerà l’attenzione!

A cerchio, come Selena Gomez

La verità è che gli orecchini a cerchio non passano mai di moda: dagli anni Ottanta ad oggi, a corsi e ricorsi, gli orecchini a cerchio piacciono perché regalano un’aria un po’ gipsy e bohémien. Portateli come Selena Gomez, con i capelli raccolti, una t-shirt basic e un make up naturale: ci penseranno loro a dar luce al vostro viso!

Colorati, come Valentina Ferragni

Per le amanti del colore, un paio di orecchini con ciondoli o pendenti colorati sono l’ideale! Potete scegliere modelli smaltati, oppure divertenti, o ancora potete abbinarne il colore a quello del vostro look o addirittura del vostro make up per una serata o un’occasione speciale, come fa Valentina Ferragni. Che colore scegliere? Anche qui, senza rompervi troppo la testa con complicate nozioni di armocromia, pensate al colore che vi fa stare meglio e con cui vi sentite a vostro agio: quella sarà di certo la scelta migliore!