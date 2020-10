Kombat boots: assetto da combattimento in città

editato in: da

I Kombat boots sono stivali simili agli anfibi, ma con la suola super carenata, chunky come si dice oggi in gergo, che ricordano nello stile le calzature dell’esercito. Visto sullo street style, sono stati rivisitati anche dalle maison di moda, molte delle quali li hanno proposti ciascuno nella propria versione. E a noi piacciono?

Kombat boots: sulle passerelle

Accoppiati a look eterei e super femminili, come nel caso di Giambattista Valli, danno un tocco grintoso a degli outfit delicati e romantici che altrimenti si immaginerebbero con tutt’altro tipo di calzatura.

Kombat boots: addosso alle influencers

Da Chiara Ferragni a Veronica Ferraro, sono tantissime le influencers che hanno ceduto alla comodità dei Kombat boots per i loro look da viaggio o anche semplicemente per outfit da città, sdrammatizzandoli con colore e capi basic.

Kombat boots: idee di shopping

Se avete intenzione di acquistare un paio di Kombat boots, il mio suggerimento è quello, innanzitutto, di valutare non solo l’altezza del gambale, ma anche la sua larghezza. Se avete polpacci o caviglie importanti infatti, potrebbe essere difficoltoso infilarli e vi risulterebbero scomodi. Optate per modelli che abbiano chiusure stringate oppure elastici laterali che si adattino a voi.

Valutate anche il peso delle calzature: si tratta di scarpe pesanti e ingombranti proprio per come sono disegnate, quindi assicuratevi che siano realizzate in materiali leggeri, altrimenti a fine giornata vi peseranno le gambe!

Infine, valutate l’altezza della suola: è un po’ come avere delle scarpe con una sorta di plateau, se non addirittura dei platform, quindi siate certe di saperci camminare: provatele per bene in negozio!