Idee di look per Ferragosto: 4 outfit da copiare (e riutilizzare tutta l’estate)!

Come potrei vestirmi a Ferragosto? Vorrei un look facile, da poter usare anche in altre occasioni.

Ferragosto si avvicina e spero davvero di cuore che molte di voi possano festeggiare, con consapevolezza e attenzione, insieme alle persone a cui volete bene! Per questo giorno speciale, sarebbe bello indossare un outfit altrettanto speciale, ma che sia anche riutilizzabile in altri contesti e occasioni durante l’estate. Ecco qui 4 look diversi, che potete riadattare cambiando accessori o colori a seconda delle necessità per renderli più o meno eleganti.

Idee di look per Ferragosto: l’abito bianco

Che sia in pizzo sangallo, in macramé, in lino, l‘abito bianco è super estivo e, a seconda degli accessori con cui lo abbiniamo può cambiare radicalmente. Per un pomeriggio di shopping in città basteranno ciabattine flat e una borsa in paglia, mentre, per una serata sulla spiaggia potrete indossare una borsetta super colorata, magari piccola e da portare a mano e sandali gioiello, rigorosamente raso terra. Volendo, potete anche aggiungere una collana colorata o scintillante.

Idee di look per Ferragosto: il top con le rouches

Il top con le rouches è un altro classico estivo dal gusto bon ton. Per un outfit da giorno, potete abbinarlo a borse di paglia in formato XL, shorts in fantasia (ad esempio i quadretti Vichy sono deliziosi) e zeppe in rafia, alte o basse. Se volete un look da sera, invece, potete abbinarlo ad una gonna in shantung, lucida e cangiante e a sandali flat, magari gioiello.

Idee di look per Ferragosto: il completo in lino

Che sia bianco, beige, verde o di qualunque altro colore, il completo in lino fa subito estate. Per un contesto da giorno, andrà benissimo portato con ciabattine in cuoio, gomma, rafia e con una bella borsa a spalla, magari in pelle. Se volete rendere il completo più chic, mettete un sandalo gioiello oppure una mule coloratissima, ma sempre flat, una borsa piccola e colorata e una collana grande e luminosa, magari in metallo o in materiali come il corallo, il cuoio o l’ambra.

Idee di look per Ferragosto: il vestito dal gusto provenzale

Il vestitino leggero dal gusto provenzale è sempre molto chic d’estate. Tagliato a portafoglio, con microfantasie e colori delicati, di giorno è perfetto con sandali bassi, magari capresi, e borsa di paglia grande oppure in rete o in tela. Di sera potete renderlo super chic riducendo le dimensioni della borsa e scegliendo un sandalo gioiello, sempre però a tacco basso.