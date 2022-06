Essere green su Instagram? Ecco gli hashtag da seguire 🌱

Fonte: 123RF Gli hashtag green da seguire su Instagram

Instagram è un mare magnum di informazioni: ce ne sono talmente tante che si rischia di perdersi! Gli hashtag in questo senso ci vengono in aiuto raccogliendo per argomenti i temi che più ci interessa seguire. Ecco quelli legati all’ecologia e alla sostenibilità che secondo me vale la pena seguire.

#Plasticfree

L’hashtag da seguire per trovare account che trattano lil tema della riduzione della plastica e che danno idee utilissime per ridurre il nostro utilizzo di plastica, offrendo delle alternative utili anche per gli oggetti di uso comune e quotidiano.

#Zerowaste

Questo è l’hashtag da seguite per avere consigli relativi a come fare per ridurre il nostro impatto ambientale producendo meno rifiuti possibili. Troverete sia blogger e influencer, ma anche piccoli negozi che offrono prodotti che vi consentono, ad esempio, di fare un picnic, appunto #zerowaste.

#Climatechange

Se volete saperne di più sul cambiamento climatico, su quello che sta succedendo alla Terra, sia in termini di avvenimenti globali, che in termini di statistiche e dati che evolvono nel corso degli anni, questo è l’hashtag da seguire.

#Savetheplanet

Questo è un hashtag utilizzatissimo, oltre che dagli attivisti ambientali, anche da attori e celebrities che si impegnano per l’ambiente.

#Recycle

Cosa riciclare? Come? Cosa cambia in termini di impatto ambientale a seconda di ciò che si ricicla? Ecco l’hashtag che riunisce statistiche e post utili a tema riciclo.

#Sostenibilità

Non solo ambiente, ma anche moda, bellezza, cibo, viaggi, energia… questo è l’hashtag che raggruppa tutti gli aromenti legati in un modo o nell’altro a questo tema.

#Environment

Hashtag utilizzato a livello mondiale per parlare di clima e cambiamenti climatici, non solo in senso negativo, ma anche positivo: nuove scoperte, iniziative legate all’ambiente in tutto il mondo vengono raggruppate sotto a questo hashtag.

#Ecofriendly

Questo è un hashtag utile se volete saperne di più su come vivere la vostra vita in modo più amico dell’ambiente. Anche qui, potete trovare tips a tema moda, viaggi, cucina, cibo, veganesimo e non solo.

Come sempre, quando siete su internet e sui social in particolare, cercate di confrontare le informazioni che ricevete, perché, proprio perché questi hashtag sono molto usati, spesso vengono anche utilizzati a sproposito o per veicolare informazioni che magari non sono del tutto corrette. Cercate quindi di farvi un vostro pensiero, mettendo insieme tutto quello che trovate e seguendone, appunto, più di uno 😉🌱🌎