Eleganza e amore per l’equitazione: lo stile amazzone diventa trendy

Amore per l’equitazione, eleganza e stile: c’è tutto questo e molto di più in Nuova Accademia Italiana Style, un brand che racconta una scommessa – vinta – tutta al femminile. Quella di unire la passione per i cavalli, con prodotti di qualità e senso della moda.

Una storia tutta al femminile fra eleganza e sport

Accademia non è solamente una linea d’abbigliamento per equitazione, ma un vero e proprio stile di vita. Racconta la storia di donne forti, grintose e sicure di sé, proprio come Regina Maria Grazia Galli che dopo oltre trent’anni nel settore del design ha deciso di rendere un lavoro la sua passione per i cavalli, coinvolgendo la sua famiglia.

Insieme ad altre tre donne – provenienti da generazioni diverse – ha prima creato Trendy Horse, un allevamento di cavalli per salto ostacoli, in seguito si è dedicata all’abbigliamento tecnico. Ha rilevato il marchio Accademia Italiana e ha fondato Nuova Accademia Italiana Style che unisce l’amore per l’equitazione con la possibilità di sfoggiare lo stile amazzone ovunque.

“Ho deciso di lanciarmi in questa nuova avventura – ha spiegato – perché di Accademia mi è piaciuto lo stile, la personalizzazione delle stampe ma soprattutto la versatilità, di sentirmi unica e speciale, di poter praticare lo sport che mi piace ma allo stesso tempo correre in ufficio sentendomi bene nel mio abbigliamento anche se tecnico, perché ho sempre amato lo stile della Amazzone e poterlo non più sognare, ma realizzare concretamente e viverlo mi rende immensamente felice. Mi auguro di riuscire a trasmettere questo mio entusiasmo a coloro che vorranno seguirmi e sostenermi in questa splendida avventura!”.

Lo stile amazzone diventa trendy

Nuova Accademia Italiana Style offre una selezione di capi da sfoggiare durante l’attività sportiva, ma da utilizzare anche nel tempo libero, in ufficio o durante una giornata con la famiglia. Fra capi legati alla tradizione e pezzi all’avanguardia, linee classiche a colori, stampe vivaci, forti e inusuali. Ogni pezzo è Made in Italy e creato per durare nel tempo, grazie anche alla sensibilità di questa azienda femminile verso il riciclo.

I prodotti sono frutto di una ricerca accurata e di una progettazione legata alle performance dell’abbigliamento sportivo. Non manca però l’eleganza, connessa alle mode e ai trend con fantasie e proposte che cambiano ad ogni stagione.

I pantaloni di Nuova Accademia Italiana Style, ad esempio, sono realizzati con tessuti d’alta gamma e stampati in silicone. Possono contare sulla tecnologia Seamless, utilizzato per felpe, polo e t-shirt, che permette di eliminare le cuciture, usando il filo di polipropilene, un antibatterico naturale. Il tessuto aderisce al corpo, muovendosi con esso, evitando frizioni o irritazioni, sia durante l’allenamento a cavallo che nel corso della giornata. Durabilità e traspirabilità sono ai massimi livelli, per donne che amano lo sport all’aria aperta, ma non vogliono rinunciare allo stile, mai.