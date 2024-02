Come accogliere un pappagallo Amazzone in famiglia: caratteristiche e necessità

Amante sin da bambina degli animali, a 16 anni decide di diventare veterinaria. Si trasferisce in Spagna a studiare, prima a Lugo poi a Madrid, specializzandosi in medicina felina. Per DiLei scrive nella sezione Pets.

Gli Amazzoni sono pappagalli affascinanti ed estremamente intelligenti. Sono noti per la loro abilità linguistica e la spiccata socievolezza.

Generalmente, instaurano un legame d’affetto con la loro famiglia, diventando compagni fedeli per tutta la vita. Si ambientano rapidamente nel loro habitat casalingo, per questo sono ambiti dagli appassionati. Tuttavia, è bene considerare che – oltre a possedere eccellenti caratteristiche – richiedono anche grande impegno.

Nelle prossime righe, esploreremo insieme le pratiche consigliate dagli esperti, per prenderci cura al meglio di questi magnifici volatili.

Storia e origini

La storia e le origini del pappagallo Amazzone trovano le proprie radici nell’America Centrale e del Sud, precisamente nelle foreste pluviali, dove questo affascinante uccello ha trovato il proprio habitat ideale.

Nel corso del tempo, i pappagalli Amazzoni hanno conquistato il cuore degli appassionati e hanno raggiunto, attraverso l’allevamento e la loro commercializzazione, tutte le parti del mondo, portando con sé un fascino unico.

Le caratteristiche del pappagallo Amazzone

Il Pappagallo Amazzone si distingue per tratti fisici distintivi che lo rendono unico nel suo genere. La sua struttura compatta e robusta, con una lunghezza che varia dai 30 ai 40 cm e un peso che oscilla tra i 300 e i 700 grammi, insieme al becco forte e alla coda corta, conferiscono al volatile un aspetto massiccio e imponente.

I pappagalli Amazzoni si presentano in una notevole varietà, differenziandosi sia per il colore della fronte, sia per altre caratteristiche distintive. In primis, tra le oltre trenta specie di Amazzoni, non tutte sono inclini a essere tenute in cattività e a stabilire un buon rapporto con gli esseri umani. Tra le varietà più amichevoli, spiccano le Amazzoni dalla fronte blu, gialla e rossa.

Vivace e impegnativo: il carattere del pappagallo Amazzone

Caratterialmente, il pappagallo Amazzone si presenta come un animale estremamente socievole, predilige la compagnia dei suoi simili e – in natura – vive tipicamente in branchi.

In cattività, manifesta un atteggiamento attivo e intelligente, interagendo amichevolmente con gli esseri umani, dimostrando una predisposizione a instaurare rapporti di reciproco rispetto.

In particolare, nelle specie più amichevoli, la vivacità dell’Amazzone può trasformarsi in una richiesta di attenzione costante verso il proprietario. Per questo, è essenziale trovare un equilibrio armonioso tra il desiderio naturale del pappagallo di interagire e la disponibilità del proprietario di dedicargli tempo e attenzione.

Cure e problemi frequenti

I pappagalli amazzoni possono essere soggetti a diverse malattie, alcune delle quali sono comuni a molti volatili. Ecco alcune delle più frequenti.

Malattie respiratorie

Infezioni, come la polmonite o l’asma, sono un’evenienza frequente. I sintomi includono starnuti, scolo nasale e occhi lacrimanti.

Psittacosi

Nota anche come febbre da pappagallo, è una malattia batterica causata da Chlamydia psittaci. Questo patogeno può provocare tosse, occhi infiammati, diarrea e perdita di peso. Un aspetto da considerare attentamente è che la psittacosi è contagiosa anche per gli esseri umani, nei quali si manifesta con sintomi simili a quelli riscontrati nei volatili. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione ai primi segnali di questa malattia, sia per la salute dell’uccello che per la sicurezza dell’intera famiglia.

Aspergillosi

Si tratta di un’infezione fungina causata da Aspergillus, che può colpire il sistema respiratorio del pappagallo, dando luogo a starnuti, perdita di appetito e letargia.

Malattie gastrointestinali

Problematiche come la colibacillosi, la candidosi e altre infezioni simili possono colpire il pappagallo, che manifesterà tra i sintomi principali diarrea e perdita di peso.

Malattie del fegato

I pappagalli Amazzoni possono manifestare problemi epatici ed epatite. I sintomi includono ingrossamento dell’addome, letargia e variazione nel colore delle feci.

Infezioni parassitarie

I pappagalli possono essere soggetti a infestazioni da parassiti interni o esterni. L’infestazione può causare perdita di peso, piumaggio disordinato e comportamento anomalo.

Avitaminosi

La carenza di vitamine, in particolare la A, può causare problemi agli occhi, al piumaggio e compromettere in maniera importante le difese immunitarie.

Stress

Infine, il pappagallo Amazzone è suscettibile allo stress, che può essere causato da cambiamenti nell’ambiente circostante, nell’alimentazione o nella routine. Un disagio prolungato può compromettere il sistema immunitario e predisporre il pappagallo a malattie.

È essenziale contattare un veterinario specializzato qualora si manifestasse uno dei sintomi appena visti. Tuttavia, è importante notare che la salute del tuo Amazzone dipenderà, in primis, da fattori essenziali come la dieta, l’ambiente in cui vive e le cure offerte.

Linee guida per un’alimentazione adeguata

Offrire un’alimentazione adeguata al Pappagallo Amazzone è cruciale per assicurargli il benessere e la salute che merita. La dieta ideale dovrebbe essere equilibrata e variegata, includendo una combinazione di frutta fresca, verdure, cereali e semi. Evitare cibi troppo ricchi di grassi o zuccherati è essenziale per prevenire problemi di salute come l’obesità o il diabete.

Un aspetto fondamentale nella dieta di questo esemplare è la presenza di una fonte sufficiente di calcio. Questo elemento può essere integrato attraverso alimenti come uova, formaggio o broccoli. L’assunzione regolare di integratori vitaminici, inoltre, è consigliata per garantire al pappagallo un corretto approvvigionamento di nutrienti essenziali.

Infine, è cruciale assicurarsi che il Pappagallo Amazzone abbia sempre accesso ad acqua fresca e pulita, da cambiare più volte durante il giorno.

Sebbene la gestione dell’alimentazione del Pappagallo Amazzone richieda attenzione e cura, fornire una dieta ben bilanciata contribuirà significativamente a garantirgli una vita sana e felice.

Come ospitare un Amazzone in famiglia

Ospitare un pappagallo Amazzone in famiglia richiede molta attenzione e preparazione per garantire il suo benessere.

La scelta della voliera giusta è fondamentale. La dimensione, infatti, deve permettere al pappagallo di estendere le ali senza toccare le pareti, fornendo spazio sufficiente per il suo movimento e il gioco. Una gabbia di almeno 90 cm di larghezza, 60 cm di profondità e 120 cm di altezza è una buona opzione se dotata di accessori come posatoi, giochi e mangiatoie.

Mantenere questo spazio sempre pulito è essenziale per la salute del Pappagallo Amazzone. La rimozione quotidiana delle feci e dei resti di cibo, insieme al cambio settimanale della lettiera, contribuisce a creare un ambiente igienico. La scelta di una gabbia robusta e resistente è altrettanto importante, assicurando che l’uccello non possa distruggerla o aprirla accidentalmente.

Come abbiamo visto, una dieta equilibrata con frutta fresca, verdura, semi e mangimi specifici per uccelli è essenziale. Bisogna, invece, evitare cibi troppo salati o grassi, questo contribuirà a prevenire problemi di salute.

Inoltre, il mantenimento della bellezza del piumaggio richiede una cura regolare e bagni occasionali con acqua tiepida.

Con la giusta cura, il Pappagallo Amazzone sarà, certamente, un membro della famiglia felice e sano.

Curiosità

Se trattato con le giuste attenzioni, il Pappagallo Amazzone resterà con te per molto tempo, poiché la sua vita media si estende dai 25 ai 60 anni.

Il costo di un esemplare può oscillare in base alla varietà e all’età dell’animale, ma in linea generale si attesta intorno ai 500-1000 euro. Tuttavia, a questa spesa iniziale si aggiungono i costi per la gabbia e tutti gli accessori necessari per soddisfare le esigenze di un volatile così attivo e intelligente.

La voliera deve offrire sufficiente spazio per mangiare, dormire e giocare. Deve possedere diversi agganci e opportunità di intrattenimento, per evitare che il pappagallo Amazzone si annoi e necessiti di eccessive attenzioni.

La riproduzione di questa specie richiede una considerazione attenta. La maturità sessuale è generalmente raggiunta intorno ai 5 anni ma non è automatico che una coppia si riproduca. La compatibilità di due Amazzoni infatti non è scontata, non esiste una formula magica per garantire che essi vadano d’accordo, anche se si trovano nella stessa gabbia. La tranquillità e la riservatezza sono essenziali per favorire il feeling tra i due esemplari e agevolare l’accoppiamento.

Infatti, qualora ci fosse affinità, durante il periodo riproduttivo, è fondamentale rispettare la privacy della coppia.

La femmina depone 3-4 uova che vengono covate per circa 4 settimane. Una volta nati, i piccoli richiedono le cure materne fino a quando non diventano autosufficienti.

Gli Amazzoni non solo colpiscono per la loro bellezza e intelligenza, ma si rivelano anche compagni affettuosi per chi decide di accoglierli nella propria famiglia. Ogni aspetto di questi pappagalli, dalle loro storie affascinanti alle caratteristiche distintive, merita un’attenta esplorazione.

Se sei pronto a dedicare tempo, dedizione e amore, un magnifico amico piumato è pronto a entrare nella tua vita. Che tu sia un appassionato di pappagalli o che tu stia iniziando questa nuova avventura adottando un Amazzone, sicuramente vivrai un’esperienza lunga, vivace e ricca di affetto reciproco.