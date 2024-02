Scopriamo i pappagalli Cacatua: tutti i consigli per una convivenza serena

Medico veterinario specializzato in sanità animale con master in sanità pubblica veterinaria e igiene degli alimenti. La sua missione è proteggere la salute e il benessere degli animali. Per DiLei scrive approfondimenti e articoli informativi per la sezione Pets.

I pappagalli Cacatua sono meravigliosi volatili originari dell’Australia, caratterizzati dalla particolare cresta colorata che spicca sul piumaggio candido. Sono esemplari molto socievoli e docili, che possono essere accolti in famiglia rispettando alcune accortezze.

Nelle prossime righe, andremo alla scoperta di tutte le caratteristiche e le necessità di questi splendidi pappagalli, per una convivenza lunga e serena.

Storia e origini

Il Cacatua, appartenente alla famiglia dei Psittaciformes, è una specie proveniente dall’Australia, anche se alcuni esemplari abitano l’arcipelago indonesiano, le isole Molucche, e la Papua Nuova Guinea.

Gli habitat prediletti di questi pappagalli sono le foreste e i campi. Tuttavia, negli ultimi anni, si è assistito a un loro notevole avvicinamento ai centri urbani, probabilmente spinti dalla ricerca di cibo e acqua.L’etimologia del termine sembra risalire a un dialetto malese, indicando l’unione tra i vocaboli “kakak” (sorella) e “tuwah” (vecchia). Questo nome potrebbe essere attribuito al loro caratteristico e acuto schiamazzo. Con l’avanzare degli studi condotti dai primi ornitologi e botanici in queste affascinanti isole, il termine “cacatua” è stato formalmente adottato come denominazione ufficiale.

Caratteristiche distintive del pappagallo Cacatua

Il Cacatua è un volatile di dimensioni considerevoli, con alcune specie che possono raggiungere addirittura i 65 centimetri.

La sua caratteristica distintiva è la cresta posta sulla testa, che possiede una funzione specifica: consente a questi uccelli di esprimere il proprio stato emotivo. Quando il pappagallo è tranquillo e rilassato, mantiene la cresta abbassata, se qualcosa cattura la sua attenzione o se mostra semplicemente curiosità, invece, la solleva immediatamente.

I Cacatua utilizzano la cresta anche come mezzo di comunicazione in situazioni di pericolo o per allontanare potenziali minacce, difendendo così il proprio territorio. Nel tentativo di intimidire un altro esemplare e allontanarlo, per esempio, il pappagallo non solleva solo le piume della testa ma tende anche a gonfiare il collo, manifestando la sua presenza dominante.

Questo affascinante volatile può vantare un piumaggio variegato, anche se la maggioranza presenta una colorazione prevalentemente bianca.

Distinguere un esemplare maschio di Cacatua da una femmina al primo sguardo può risultare impegnativo, ma è sufficiente prestare attenzione a particolari dettagli. Se si osserva l’iride, si noterà che quella del maschio presenta una tonalità scura che tende al nero, mentre quella della femmina ha una colorazione rossiccia. Questo tratto distintivo diventa visibile solo quando il pappagallo ha raggiunto la maturità, in quanto tutti gli esemplari giovani presentano, indifferentemente, occhi marroni.

Esistono ben 21 specie di pappagallo Cacatua sul nostro pianeta, tutte con cresta erettile che si alza e si abbassa a seconda dello stato emotivo del volatile.

Socievole e affettuoso: il carattere del pappagallo Cacatua

Il Cacatua è noto per la sua natura socievole, vitale e intelligente, ma il suo carattere ne rende la gestione piuttosto impegnativa. A volte, può manifestare comportamenti docili e, un attimo dopo, passare a vocalizzazioni stridule o beccare. Anche se addestrati e addomesticati, i Cacatua seguono sempre il loro istinto, talvolta manifestando capricci e risultando più esigenti del previsto.

È importante considerare la sensibilità e la tendenza di questi uccelli a sviluppare forti legami affettivi con chi li circonda. Nella maggior parte dei casi, i Cacatua non tollerano la solitudine e desiderano attenzioni costanti durante la giornata. Pertanto, è fondamentale fornire loro tutto ciò di cui hanno bisogno, posizionando la gabbia in un luogo tranquillo e assicurandosi che si sentano in buona compagnia.

Tra le peculiarità di queste affascinanti creature, il Cacatua bianco spicca per la sua propensione a emettere versi acuti, quando si trova in situazioni di isolamento ed è confinato in gabbia o non ottiene ciò che desidera. Questi suoni, che fungono da espressione della sua insoddisfazione, rendono il Cacatua bianco una specie particolarmente rumorosa. Infine, è importante considerare che si tratta anche di una specie parlante, con la capacità di apprendere un vocabolario che supera le 50 parole.

Cure e problemi frequenti

Se un cacatua viene mantenuto in condizioni igieniche appropriate, con una dieta equilibrata e regolari controlli veterinari, la sua salute può certamente rimanere ottimale a lungo. Tuttavia, è bene conoscere le patologie alle quali questa razza è più suscettibile, in modo da notare tempestivamente i primi segnali e rivolgersi a un veterinario esperto. Vediamole insieme.

Aspergillosi

Questa malattia è causata dal fungo Aspergillus, che può essere presente nella polvere, nel terreno o nei mangimi contaminati. Nei cacatua, può provocare infezioni respiratorie, spesso con sintomi come starnuti, eccessiva produzione di muco e perdita di peso.

Questa malattia è causata dal fungo Aspergillus, che può essere presente nella polvere, nel terreno o nei mangimi contaminati. Nei cacatua, può provocare infezioni respiratorie, spesso con sintomi come starnuti, eccessiva produzione di muco e perdita di peso. Psittacosi

È una patologia tipica che, purtroppo, può essere trasmessa agli esseri umani. I sintomi nei cacatua includono letargia, difficoltà respiratorie, secrezioni oculare e perdita di piume. La diagnosi precoce e il trattamento sono essenziali per prevenire la diffusione della malattia.

È una patologia tipica che, purtroppo, può essere trasmessa agli esseri umani. I sintomi nei cacatua includono letargia, difficoltà respiratorie, secrezioni oculare e perdita di piume. La diagnosi precoce e il trattamento sono essenziali per prevenire la diffusione della malattia. Megabatterio

Questo è un tipo di infezione fungina che colpisce il tratto gastrointestinale. Può portare a sintomi come vomito, diarrea e perdita di peso. La gestione di questa malattia può essere complessa e richiedere l’attenzione di un veterinario esperto.

Questo è un tipo di infezione fungina che colpisce il tratto gastrointestinale. Può portare a sintomi come vomito, diarrea e perdita di peso. La gestione di questa malattia può essere complessa e richiedere l’attenzione di un veterinario esperto. Malattie della pelle

Gli acari e i pidocchi sono comuni parassiti cutanei. Possono causare prurito, irritazioni della pelle e perdita di piume. Il trattamento richiede spesso l’uso di antiparassitari e una pulizia rigorosa della gabbia.

Gli acari e i pidocchi sono comuni parassiti cutanei. Possono causare prurito, irritazioni della pelle e perdita di piume. Il trattamento richiede spesso l’uso di antiparassitari e una pulizia rigorosa della gabbia. Deficit nutrizionali

Una dieta sbilanciata può portare a carenze di nutrienti essenziali come vitamine, minerali e proteine. Ciò può indebolire il sistema immunitario del cacatua, rendendolo più suscettibile a varie malattie. Una dieta equilibrata e varia è cruciale per prevenire tali problemi.

In caso di sospetto di malattia, è consigliabile consultare, tempestivamente, un veterinario specializzato in volatili, per una valutazione e un trattamento appropriato.

Linee guida per un’alimentazione adeguata

Offrire una corretta alimentazione è fondamentale per garantire ai Cacatua una salute ottimale e un benessere duraturo.

Una dieta equilibrata può includere pellet appositamente formulati per pappagalli, che costituiscono una fonte completa e bilanciata di nutrienti essenziali, insieme a una buona varietà di frutta e verdura fresca, come mele, pere, uva, carote, spinaci e peperoni. Ricorda di lavare accuratamente la frutta e la verdura per rimuovere eventuali residui di pesticidi.

Le noci crude e i semi, come noci pecan e mandorle, rappresentano una buona fonte di grassi sani e proteine. Proponili occasionalmente, tenendo presente che sono alimenti calorici. Includi nella loro dieta anche cereali integrali come quinoa, riso integrale e avena, che forniscono carboidrati complessi e fibre utili per il sistema digestivo.

Oltre ai semi, puoi offrire proteine attraverso alimenti come uova sode, carne magra senza condimenti o spezie e legumi. Assicurati che le uova siano completamente cotte per evitare rischi di contaminazione.

Infine, garantisci una corretta assunzione di calcio attraverso ossa di seppia, verdure a foglia verde scuro e pellet arricchiti e assicura al tuo splendido amico un’abbondante fornitura di acqua fresca e pulita.

Come accogliere un Cacatua in famiglia

Nonostante sia un volatile molto ambito, è bene notare che poche persone optano per l’adozione di un Cacatua. Questo può essere attribuito principalmente ai costi elevati e alla gestione complessa che questa specie richiede.

Accogliere un pappagallo Cacatua in famiglia, infatti, comporta una considerevole dose di impegno e attenzioni, considerando sia le caratteristiche specifiche della specie che le sue esigenze comportamentali.

Il primo fattore da considerare, se si decide di accogliere un Cacatua in famiglia, è che necessita di compagnia costante. La mancanza di interazioni sociali, infatti, può condurlo a comportamenti autolesionistici, come lo strapparsi le piume. Pertanto, se non si è in grado di dedicare tempo e attenzione a questo splendido volatile, è consigliabile riconsiderare l’idea di adottarlo.

Durante le ore diurne, è preferibile lasciare il Cacatua fuori dalla gabbia, per favorire l’interazione con le persone e incoraggiare abilità come il dialogo.

La predisposizione dell’ambiente dedicato al Cacatua richiede molta attenzione, soprattutto rispetto alle sue considerevoli dimensioni, che possono raggiungere fino ai 70 cm: una voliera ampia e spaziosa con poca vegetazione ma numerosi posatoi è la soluzione ideale.

Inoltre, è cruciale predisporre un angolo della gabbia con un contenitore di sabbia secca, poiché i Cacatua amano fare il bagno di sabbia per pulire il piumaggio dai parassiti.

Per favorire il benessere dell’uccello, infine, è consigliabile posizionare la voliera in una stanza frequentata e predisporre degli elementi di intrattenimento, come giochi stimolanti, capaci di compensare l’eccessivo bisogno di attenzioni da parte del padrone.

Curiosità sul Cacatua

I Cacatua sono celebri tra gli appassionati non solo per la loro bellezza, ma anche per il prezzo considerevole. Le specie più piccole richiedono un investimento iniziale di circa 600 euro, mentre gli esemplari più imponenti possono superare i 2000 euro.

Si tratta di uccelli molto longevi che possono vivere oltre i 50 anni, rappresentando un impegno a lungo termine fatto di dedizione e cure costanti. D’altra parte, il loro carattere affettuoso non può che ripagare tutte le attenzioni dedicate.

Quel che è certo è che la convivenza con un Cacatua non solo arricchisce la vita quotidiana, ma consente di cogliere e apprezzare le peculiarità di queste straordinarie creature alate.