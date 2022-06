Dimmi che costume porti e ti dirò chi sei 👙

Fonte: Verdissima Costumi da bagno da ragazze: ecco quali scegliere

È arrivato il momento delle prime gite al mare e quindi è arrivato il momento del costume da bagno! Ma quale scegliere per essere super cool anche in spiaggia? Ecco una serie di idee per voi.

Costumi da bagno per ragazze cool: il triangolo con dettagli crochet

Il crochet è un super trend quest’anno e vale la pena tenerne conto! Per il mare è molto graziosa l’idea di un costume da bagno in fantasia con dettagli crochet che aggiungono un tocco boho chic, sempre coloratissimo.

Fonte: Verdissima

Il triangolo con applicazioni e dettagli

Se avete poco seno, utilizzare l’escamotage di dettagli e applicazioni sul reggiseno è un’ottima idea: il décolleté risulterà più pieno! Allacciatelo poi dietro al collo per massimizzarne l’effetto.

Fonte: Verdissima

Il reggiseno a fascia

Se non avete bisogno di particolare sostegno e soprattutto detestate il segno del costume, allora il reggiseno a fascia è quello che fa per voi! Perfetto soprattutto se lo scegliete coloratissimo e in fantasia. Attenzione solo ad una cosa: non è a prova di tuffo!

Fonte: Verdissima

Il triangolo allacciato a rovescio

Quest’estate lo vedrete tantissimo! Se non avete molto seno, potete tranquillamente portare il reggiseno a triangolo anche così: è un modo nuovo e divertente. Unica controindicazione: i segni dell’abbronzatura 😅

L’intero in fantasia

L’intero è una bellissima idea, tra l’altro super trendy. Attenzione solo ad una cosa quando scegliete la fantasia: fate in modo che non tiri, altrimenti si deformerà il disegno. In questo caso, meglio preferire la tinta unita (vedere sotto).

L’intero in tinta unita

Anche qui potete sbizzarrirvi! L’unico consiglio che mi sento di darvi in fatto di colore è di tenere presente che i colori chiari tendono a dilatare la figura e quelli scuri a restringerla, ma questo non vuol dire che dovete per forza mettervi solo l’intero nero, se non vi sentite a vostro agio con quelli colorati! In questo caso, passate al punto sotto😉

L’intero geometrico

Le geometrie possono tantissimo quando si tratta di minimizzare l’addome o valorizzare il seno: gli incroci di colori e linee aiutano a dirigere lo sguardo in modo da non focalizzarsi su un punto specifico del nostro corpo, ma ne armonizzano le forme in mono naturale!