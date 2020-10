Come vestirsi per non sembrare troppo magre: consigli pratici

editato in: da

Ciao, ho 58 anni e ho perso molto peso in poco tempo. Ora non riesco più a capire come vestirmi per non sembrare troppo magra, ma vorrei qualcosa che fosse anche adatto alla mia età.

Oggi rispondo alla richiesta di Marina che mi chiede cosa poter indossare per non sembrare troppo magra. Ecco qualche consiglio pratico per lei.

Premessa

Si è spesso portati a pensare che essere magri sia sempre sinonimo di essere belli. Beh, non è sempre così. Si può dimagrire per tanti motivi e, a volte, questi motivi potrebbero essere indipendenti dalla nostra volontà, perché magari noi non abbiamo nessun desiderio (né bisogno) di dimagrire e da magre ci piacciamo meno (lo so, perché l’ho vissuto in prima persona). Come fare quindi per vestirci in modo da restare comunque femminili, pur avendo delle nuove forme?

Come vestirsi per non sembrare troppo magre: le fantasie

Le fantasie possono essere molto utili. Vi ricordate che vi ho detto spesso che una fantasia larga allarga, mentre un piccola rimpicciolisce? Bene, via libera a tartan maxi, soprattutto in questa stagione, a fiori XXL, maxi pois e via discorrendo.

Come vestirsi per non sembrare troppo magre: i colori

Come per le fantasie, ci sono dei colori che otticamente dilatano. Si sa che “il nero sfina”, no? Bene, allo stesso modo, i colori chiari, come il bianco, il panna, i pastello, tendono ad allargare.

Come vestirsi per non sembrare troppo magre: i tagli

Non infagottatevi, anche se magari ne avete la tentazione. Cercate piuttosto di equilibrare i volumi. Un top svasato, ad esempio, andrà benissimo con un pantalone palazzo o cropped, magari a vita alta. In questo modo spezzerete la figura, dandole movimento. Se indossate una maglia in figura, abbinatela magari ad una giacca destrutturata e ad un pantalone a carotina, che aiuteranno a valorizzare la vita e i fianchi. Adesso, andando vero l’inverno, giocate con le sovrapposizioni e gli strati: starete al caldo e minimizzerete il fisico sottile.

Come vestirsi per non sembrare troppo magre: i tessuti

Evitate i tessuti che fasciano, perché vi segnerebbero. Meglio optare per tessuti più costruiti e rigidi, che si appoggiano meno e vi aiutano a creare otticamente forme e volumi.