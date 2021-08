Body: i mille usi di un capo super versatile

editato in: da

Il body è un capo che fa subito pensare agli anni ’80: l’abbiamo visto nei film, sulle passerelle, addosso a fotomodelle e attrici super famose di quegli anni. Anche oggi però il body non se la passa affatto male! Vediamo insieme qualche idea trendy per abbinarlo.

Body: in versione boyish

Portato con pantaloni con le pinces di taglio maschile, stringate e cartelle da lavoro, i body sono un capo che si inscrive perfettamente in uno stile boyish più o meno ricercato. Nota importante: il body può essere costruito internamente oppure no. In caso sia costruito, è adatto anche a seni importanti, perché riuscirà a contenerli a valorizzarli. Se invece il seno è minuto, sodo o non ha particolari esigenze di sostegno, allora andrà benissimo anche il taglio classico, senza costruzione interna. In questo caso, fate solo attenzione a che non schiacci il décolleté.

Body: con il blazer colorato

Il body non esiste solo nero. Potete indossarlo anche in altri colori, pensando anche a coordinati con i pantaloni o la gonna, da spezzare poi con un blazer coloratissimo o con gli accessori. A seconda della stagione, potete variare le sfumature: d’estate il bianco si presterà ad essere abbinato ai toni più saturi o ai colori pastello, in autunno inverno invece potrete optare per tonalità più spente oltre che per il nero.

Body: tagli particolari

I body non sono tutti uguali: a seconda della vostra fisionomia, potete scegliere tagli diversi, più o meno sgambati o sagomati. Se siete under anta, potete anche optare per tagli più audaci, da sdrammatizzare però con pantaloni stile joggers, in modo da rendere il tutto easy e portabile.

Body: con i jeans

Non necessariamente jeans significa look sportivo: il denim è perfetto anche per essere decontestualizzato appunto con un body basic e un blazer dal taglio particolare. Come rendere il tutto più cool? Vi basterà giocare con gli accessori: una borsa particolare, gioielli che funzionino come focus dell’attenzione, un trucco curato saranno dettagli perfetti per realizzare un look a tema body assolutamente perfetto.