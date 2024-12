Matrimoni dal mondo: le tradizioni delle nozze in Grecia

Fonte: 123RF Matrimonio greco

Paese dalle tradizioni millenarie, la Grecia riserva moltissime sorprese anche quando si parla di matrimoni. Se da un lato il rito ortodosso prevede uno stile formale e solenne, il banchetto è invece universalmente riconosciuto per la sua atmosfera festosa e sopra le righe.

Mix perfetto di superstizione, sacralità, intrattenimento e buon cibo, le nozze elleniche sono un’esperienza indimenticabile non solo per gli sposi, ma anche per i loro invitati. Curiosi di scoprire quali sono le tradizioni dei matrimoni in Grecia? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il rito matrimoniale in Grecia

Il rito dei matrimoni in Grecia ha inizio con l’ingresso degli sposi in Chiesa. La tradizione prevede che la sposa arrivi accompagnata dal padre, insieme ad altri familiari e amici, fino alle porte dell’edificio. Lì, ad attenderla troverà il futuro marito, che, dopo aver baciato la mano del padre come segno di rispetto, la scorterà all’interno della Chiesa seguito dagli invitati.

La cerimonia si svolge secondo il rito della Chiesa ortodossa greca, che è ricca di tradizioni uniche e che vede la ricorrenza del numero 3, simbolo della Trinità. Il rito si compone di due parti: il momento della promessa e l’incoronazione. Entrambe le funzioni prevedono la lettura di brani delle Scritture e azioni simboliche importanti. Nella prima parte, sono benedetti gli anelli nuziali e sono infilati tre volte alle dita dei due sposi dal testimone. A questo punto, l’officiante unisce le mani dei coniugi, e posiziona sulla testa di ciascuno di loro una corona (stefana). Si tratta di un rito ispirato alla mitologia greca, poiché in onore di Afrodite si indossavano ghirlande di rami e foglie di ulivo. Dopo aver effettuato il segno della croce sulla fronte degli sposi, il sacerdote lega i nastri delle due corone come simbolo del loro futuro di coppia.

Non sono inclusi nel rito né lo scambio dei voti, né il bacio tra gli sposi, anche se i sacerdoti possono decidere di inserirli nella cerimonia. La tradizione vuole invece che i due bevano da una coppa che contiene il nama, un vino molto dolce usato durante la Messa: entrambi i coniugi sono chiamati a consumarne tre sorsi, ad indicare che da questo momento in poi condivideranno tutto. Alla fine del rito, il prete conduce gli sposi tre volte intorno all’altare, in quella che viene tradizionalmente viene chiamata “danza di Isaiah”. La madre della sposa è infine tenuta a lanciare su di loro dei petali al termine della funzione.

Le tradizioni dei matrimoni in Grecia

Le tradizioni matrimoniali greche sono un perfetto intreccio di antichi riti locali ed influenze bizantine e ortodosse, ma non mancano superstizioni e dettagli mondani. Molte delle antiche tradizioni rendono omaggio agli elementi naturali, che vengono investiti di un significato simbolico e religioso. I riti non sono osservati solo nel giorno del sì, ma anche prima dello scambio dei voti nuziali.

Le tradizioni prima del matrimonio

Le feste di fidanzamento greche sono più di una semplice festa, poiché spesso includono anche una piccola cerimonia. Nel rito è infatti coinvolto anche il sacerdote, chiamato a benedire la coppia e gli anelli che utilizzeranno. È in questo momento che i due si promettono ufficialmente l’un l’altro, e le rispettive famiglie hanno modo di conoscersi in modo più approfondito.

Gli sposi sono inoltre chiamati a scegliere con particolare attenzione la data del matrimonio, poiché la religione ortodossa prevede alcune date in cui è assolutamente vietato convolare a nozze. Nello specifico i fiori d’arancio sono proibiti nel periodo della Quaresima; nei giorni Digiuno della Natività, tra il 12 dicembre e il Natale; nelle prime due settimane di agosto; il 14 settembre; il 5 e 6 gennaio; il 29 agosto e la Pentecoste.

Le tradizioni nel giorno del matrimonio

Se il rito nuziale è molto formale, non mancano piccole superstizioni nel giorno del sì decisamente più rilassate. Al tradizionale lancio del bouquet, le spose greche alternano un’altra usanza, che coinvolge damigelle ed amiche. Mentre si prepara, la futura moglie scrive i nomi delle sue amiche single sulla suola delle scarpe: secondo la tradizione, i nomi che si cancellano entro la fine della serata appartengono alle ragazze che probabilmente si sposeranno per prime.

Anche gli amici dello sposo svolgono un ruolo molto importante nel giorno del matrimonio, e lo assistono in tutti i preparativi. Nello specifico, è loro compito aiutarlo nella rasatura in segno di buon augurio.

Il look degli sposi

Poiché la maggior parte dei matrimoni greci si svolge seguendo il rito ortodosso, gli sposi scelgono outfit all’insegna della modestia e della formalità. In generale, l’abbigliamento è simile a quello dell’Italia: la sposa indossa un abito bianco con velo, e lo sposo un completo o uno smoking. Per rispettare la sacralità del contesto, le future mogli devono evitare di lasciare troppi centimetri di pelle scoperti, provvedendo, quando necessario, ad utilizzare sopragonne e maniche rimovibili.

Il ricevimento di nozze greco

Dopo il rito religioso, ha inizio la festa per celebrare l’unione dei due sposi. I festeggiamenti si protraggono fino a tarda notte tra canti, balli e buon cibo.

Il menù di nozze

Il menù di nozze di un matrimonio greco include solitamente delle specialità locali come dolmades (involtini in foglie di vite); spanakopita (torta di spinaci e feta); agnello arrostito; salsa tzatziki servita con la tradizionale pita. Per quanto riguarda i dessert, invece, baklava, kourabiedes (biscotti di pasta frolla) e la torta galaktoboureko.

Un elemento essenziale di un matrimonio greco sono i koufeta, mandorle ricoperte di zucchero che simboleggiano sia la dolcezza che l’amarezza che la coppia vivrà nella vita. Queste mandorle sono confezionate insieme in numero di cinque: la scelta non è casuale, poiché si tratta di un numero dispari che non può essere diviso equamente, proprio come la coppia non dovrebbe essere separata. Queste mandorle rappresentano inoltre cinque desideri: salute, ricchezza, felicità, famiglia e una lunga vita insieme.

Le danze

Il ricevimento greco è conosciuto in tutto il mondo per l’atmosfera gioisa che lo caratterizza. In particolare, gli ospiti si intrattengono con delle danze tradizionali, tenendosi per mano in cerchio. Tra le musiche più comuni ci sono lo zeibekiko e il sirtaki. A dare l’avvio ai balli sono comunque gli sposi, seguiti poi dal testimone (koumbaro) e da tutti gli invitati.