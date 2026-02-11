Lattine legate all’auto degli sposi: origini e perché della tradizione

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Lattine dietro auto da sposa

Le tradizioni che accompagnano i fiori d’arancio possono essere ironiche o commoventi, ma in ogni caso tradiscono un significato speciale. Alcune, come il lancio del bouquet o del riso, sono molto popolari e conosciute; altre, come quella che vede delle lattine vuote legate all’auto degli sposi, sono invece meno gettonate, ma altrettanto affascinanti.

Questa usanza, resa celebre da film e programmi televisivi, non è semplicemente una trovata ironica e divertente, ma ha radici molto profonde nella storia. Siete una coppia superstiziosa? Posizionare delle lattine vuote sul retro dell’automobile degli sposi potrebbe rivelarsi una scelta ancor più azzeccata.

Perché si legano lattine alle auto degli sposi

Legare lattine alla macchina nuziale è un’usanza che risale a tempi molto antichi, e che viene ancora osservata come segno di augurio e felicità per i novelli sposi. È fondamentalmente un modo per annunciare al mondo che due persone hanno appena coronato il proprio sogno d’onore: il rumore metallico serve infatti ad attirare l’attenzione non solo degli invitati, ma anche di semplici passanti, sugli sposi che si allontanano verso la loro vita insieme.

Questa tradizione ha anche un significato simbolico: è infatti l’evoluzione di una pratica volta a scacciare gli spiriti maligni dalla vita della coppia. Ancora oggi, usare le lattine sul retro dell’auto nuziale rimane una pratica molto amata, anche se lo stile e i dettagli possono variare in base a preferenze personali e culturali.

Alcune coppie optano per decorazioni grandiose ed elaborate, altre per soluzioni più minimaliste o moderne, riflettendo il tema del matrimonio. A prescindere da tutto, l’essenza dell’ usanza è sempre la stessa: diffondere gioia e segnalare l’inizio del nuovo percorso della coppia insieme. Che scegliate di legare lattine all’auto, decorarla con fiori o usare adesivi creativi, questo rito è il modo perfetto per celebrare l’unione nuziale.

Quali sono le origini della tradizione delle lattine sull’auto degli sposi

Come già spiegato, l’idea di fare rumore per scacciare gli spiriti maligni dopo un matrimonio è molto antica e presente in diverse culture. Già nelle tradizioni contadine europee, fuochi d’artificio, campane e rumori di vario tipo venivano prodotti durante i riti nuziali per proteggere la coppia dai cattivi presagi.

Un altro esempio è un’antica usanza francese chiamata charivari (che vuol dire clamore). Secondo questa tradizione, nel giorno dei fiori d’arancio era giusto produrre rumori forti e festosi per attirare l’attenzione sugli sposi, come simbolo di gioia e buon augurio per la loro vita insieme. Gli uomini, in particolare, erano soliti far alzare suoni importanti per manifestare il proprio disaccordo rispetto a un’unione, e utilizzavano pentole e padelle per fare frastuono e catalizzare gli sguardi sulla coppia appena sposata.

Anni dopo, nell’Inghilterra del XV secolo, si sviluppò invece l’usanza di lanciare delle scarpe dietro alle carrozze come simbolo di buona fortuna per la nuova coppia. In qualche modo, le due pratiche si sono fuse, confluendo nell’usanza di legare delle lattine alle auto nuziali.

Quante lattine servono dietro un’auto da matrimonio?



Il numero di lattine legate dietro l’auto dei novelli sposi non è fisso, ma in genere si usano circa sei-otto lattine per bilanciare bene il rumore e la facilità di legarle in modo sicuro. In linea di massima, è necessario un numero sufficiente di contenitori per creare un effetto festoso, ma non così elevato da diventare un potenziale pericolo. Sarebbe meglio scegliere lattine leggere, come quelle di alluminio per bibite, così da non danneggiare l’auto o creare rischi durante la guida.

Come legare le lattine all’auto da matrimonio

Incorporare questa tradizione semplice e divertente nel grande giorno non è affatto complicato. Basterà seguire alcuni semplici passi.

Materiali necessari:

6–10 lattine vuote (quelle delle bibite vanno bene)

Spago o corda (circa 2–2,5 metri per lattina)

Nastro adesivo (da carrozziere o normale)

Forbici

Procedimento:

Sciacquate e pulite bene le lattine per eliminare residui, rimuovendo le etichette se volete un aspetto più pulito e omogeneo. Decorate le lattine con pittura, adesivi o nastri in base al tema del matrimonio e attaccate circa 2–2,5 metri di spago a ciascuna lattina. Legate un’estremità dello spago attraverso l’anello della lattina. Per maggiore sicurezza, potete aggiungere anche un po’ di nastro adesivo. Radunate le estremità libere degli spaghi e fate un grosso nodo o fissatele con altro nastro adesivo. Aprite leggermente il bagagliaio dell’auto e posizionate il fascio di nodi o gli spaghi fissati all’interno. Assicuratevi che pendano fuori quando chiudete il bagagliaio. Tirate delicatamente gli spaghi per assicurarvi che siano ben fissati e verificate che le lattine non tocchino troppo il terreno, così da evitare che si impiglino durante la guida.

Precauzioni per legare le lattine all’auto

In Italia non esistono leggi specifiche che proibiscano di legare delle lattine al retro di un’automobile, ma secondo il Codice stradale è importante osservare alcuni accorgimenti per evitare di mettere in pericolo se stessi o gli altri conducenti:

qualsiasi oggetto esterno all’auto deve essere fissato in modo sicuro . Se si stacca, potrebbe infatti causare incidenti o danni ad altri veicoli.

. Se si stacca, potrebbe infatti causare incidenti o danni ad altri veicoli. le lattine non devono essere legate con una corda troppo lunga, o potrebbero diventare pericolose per la circolazione.

evitate percorsi troppo lunghi e cercate di guidare lentamente, così da limitare al minimo il rischio di incidenti o multe.

non esagerate con il numero: basteranno 5-6 barattoli per sortire l’effetto desiderato.

attenzione ai matrimoni in estate: se le temperature sono troppo elevate potrebbero provocare scintille sull’asfalto rovente.

Idee alternative all’uso delle lattine

Legare delle lattine all’auto è una tradizione molto popolare, e può essere declinata in modi differenti. Alcune coppie si mantengono fedeli all’usanza utilizzando barattoli e scatole in alluminio, altre preferiscono invece personalizzare il rito utilizzando altri accessori.

Piccoli campanelli o sonagli che tintinnano richiamano la tradizione del rumore scacciaguai, ma con un effetto più delicato. Anche monete o piccoli ciondoli portafortuna possono aggiungere una dose extra di buon augurio per i più superstiziosi.

Le coppie più romantiche, invece, possono puntare su fiori freschi per creare un effetto scenografico ed elegante. Se siete infine alla ricerca di una soluzione ironica e divertente, avete due possibilità: dei palloncini rossi, simbolo di amore e passione, oppure sfruttare il classico cartello “Just married” per un effetto ancor più cinematografico e particolare.