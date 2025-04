Dimore e giardini per le feste di nozze, le tendenze 2025

Fonte: Emiliano Allegrezza/Matrimonio.com Una location di matrimonio

Scegliere la location per il proprio ricevimento di nozze è una tra le imprese più difficili con cui i futuri sposi sono chiamati a confrontarsi. Se in passato si puntava su ristoranti di lusso o ville con vista sul mare, per i prossimi mesi il trend sembra destinato a cambiare: complice un ritrovato amore per la natura, sempre più spesso ad avere la meglio sono giardini, serre e antiche dimore.

Le nuove location di tendenza per i matrimoni

Il motivo principale che influisce sulla scelta della location di nozze? La bellezza del luogo. È ciò che emerge stando ai dati de Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School, e che dimostra l’importanza del fattore emotivo ed estetico nella scelta del luogo per il sì. Motivazioni condivisibili, che stanno portando ad una vera e propria rivoluzione nel settore del wedding: sempre più sposi, infatti, sceglieranno per le loro nozze nel 2025 ville d’epoca e giardini.

Nei prossimi mesi, i luoghi preferiti dalle coppie pronte per il sì avranno tutte le carte in regola per stupire: si va dalle dimore storiche con decorazioni originali e minimaliste alle raffinate sale ricevimenti super luxury, passando per innovative serre di vetro immerse nel verde. Un trend peraltro già rilevato dal Rapporto sul Settore Nuziale 2025 di Matrimonio.com, secondo il quale in termini generali le location per matrimoni e le ville sono le preferite rispettivamente dal 29% e dal 24% delle coppie, superando in tal senso ristoranti (16%) e sale ricevimenti (6%).

Nel 2025 trionferanno anche le nozze rustiche in campagna, visto che 3 matrimoni su 10 si terranno in agriturismi, masserie o trulli. Medaglia di bronzo per le innovative serre (13%) e gettonatissime anche le location en plein air come boschi e giardini (10%). Le strutture situate in castelli, spiagge e in montagne accoglieranno, rispettivamente, il 10%, il 3% e il 2% dei ricevimenti nuziali.

10 luoghi in Italia per celebrare un matrimonio da sogno

L’Italia, con i suoi paesaggi mozzafiato e le proposte gastronomiche sempre al centro dell’offerta, offre diverse opzioni per gli sposi che cercano una location da sogno per il proprio sì. A tal proposito, Matrimonio.com ha selezionato 10 luoghi (+1) che promettono di rispondere alle esigenze di tutte le coppie. Anche quelle più esigenti.

Chiostro dei Domenicani (Lecce)

Un’incantevole struttura del 400 e un’ambientazione raffinata e suggestiva per una celebrazione indimenticabile. Gli splendidi spazi facenti parte del Chiostro dei Domenicani sono caratterizzati da un’ineguagliabile poesia ed armonia estetica.

Quelli interni, invece, sono illuminati da un sapiente gioco di luci che accoglie con armonia i riflessi caldi della pietra pugliese.

Villa Rota (Ravenna)

Edificata agli inizi del secolo XVIII, questa villa gentilizia mantiene la tipologia dell’architettura romagnola cinque-seicentesca di villa-castello, unendo la funzione di svago a quella di sicurezza. Il suggestivo parco, ricco di piante ornamentali ed alberi secolari, circonda la villa e dà alla location quel tocco magico ideale per le coppie che sono alla ricerca di un’atmosfera romantica.

Casa Mascagni La Campagnola (Brescia)

Una location fantastica dove dare vita a una cerimonia di nozze da favola. La tenuta è circondata da un grande parco con laghetti, fontane e fiori e, come scenario per le foto, propone la sua nuova terrazza naturale con piscina dove, durante la bella stagione, è possibile organizzare il ricevimento all’aperto.

Corte Leonardi (Modena)

Ecco una straordinaria location immersa nel verde delle colline modenesi, perfetta per le coppie che desiderano festeggiare il proprio matrimonio in un’ambientazione suggestiva. La corte si sviluppa su due piani, capaci di ospitare in tutto circa 500 persone. Entrambi sono indipendenti e forniti di guardaroba, servizi igienici e cucine. I caratteristici spazi esterni sono predisposti per organizzare un aperitivo o per l’emozionante momento del taglio della torta.

Borgo dei Lecci (Frosinone)

Immerso in un grande parco secolare di lecci, querce ed ulivi, ecco uno spazio eccezionale la cui grande corte interna, caratterizzata da ampi porticati, può accogliere fino a 400 invitati. La struttura racchiude al suo interno due meravigliose sale climatizzate, mentre il parco, completamente arredato da salotti e zone relax, offre numerosi ed ampi giardini dove poter celebrare un fantastico matrimonio all’aperto.

Villa Musco (Messina)

Una splendida dimora dall’ambientazione calda, prestigiosa e familiare, dotata di spazi interni che si articolano per splendide salette dalle caratteristiche volte a botte in mattoncini. Esternamente si trova invece il giardino d’inverno, la grande sala chiusa dove si respira un’atmosfera al contempo sobria ed elegante, che si immerge nel verde del giardino e può accogliere fino a 230 persone.

Casale dei Baroni (Caserta)

Questa struttura è un ottimo esempio di antica architettura rurale risalente alla metà del ‘600.

Il Casale dispone di vari ambienti, tra cui l’antico fienile, un ambiente accogliente e caldo, che ha conservato il suo fascino seicentesco ma arricchito da dettagli decorativi moderni, e il pergolato sorrentino, un autentico spettacolo della natura.

La Casa dei Ciliegi (Milano)

Si tratta di un’antica stazione di posta sull’argine del Naviglio della Martesana. Il ristorante dispone di spazi versatili che potranno offrire la soluzione più congeniale a qualsiasi banchetto di nozze. La Casa dei Ciliegi conquista per la sua atmosfera originale e contemporanea e custodisce spazi incantevoli che resteranno impressi nella mente di sposi e invitati. Un esempio? Il giardino con il bersò, perfetto per aperitivi all’aperto durante i mesi estivi.

Tenuta Vento di Mare (Latina)

La Tenuta Vento di Mare garantisce una cornice impeccabile per un ricevimento indimenticabile: arcate in pietra, colonne imponenti e lampadari raffinati creano un’atmosfera accogliente (e perfetta per ogni stagione). Ah, e per gli amanti degli spazi all’aperto, la sala da pranzo in giardino è un’opzione ideale. Riparata da un tetto rivestito di stoffa e adornata con tendaggi, si presta magnificamente ai ricevimenti estivi, anche nelle ore più calde.

La Serra (Roma)

Ecco una location originale e innovativa, un luogo incantato con un’architettura unica che unisce sapientemente la luminosità del vetro e il verde della vegetazione. La struttura, completamente a vetri, è supportata da un grande camino, una fonte di acqua naturale che sgorga in un angolo scandendo con il suono le ore del ricevimento.

La Serra può ospitare comodamente 140 persone sedute ed è adatta sia per ricevimenti all’aperto che per matrimoni autunnali ed invernali.

Agriturismo Granai Certosa (Pavia)

Questa splendida cascina gode di un’ambientazione di grande impatto visivo ed emotivo creata dai toni caldi e poetici della pietra e da una sapiente e calda illuminazione. Gli splendidi spazi si adattano ad ogni esigenza: dall’antico porticato del convento alla scuderia, ideale per aperitivi, feste e cerimonie civili in loco; dal granaio all’ampio giardino perfetto per aperitivi e taglio torta.