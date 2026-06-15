Cake topper, come scegliere quello perfetto

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

iStock Cake topper

La torta nuziale è uno dei particolari di nozze a cui gli sposi, da sempre, prestano maggior attenzione. Da vagliare con cura, tuttavia, non sono solo la forma e il gusto del dessert, ma anche la scelta di un eventuale cake topper a tema.

Questa simpatica decorazione può infatti aggiungere personalità e stile alla creazione dolciaria, incarnando allo stesso tempo anche l’estetica della cerimonia. Per questo motivo, qualore ne abbiate previsto la presenza sulla vostra torta nuziale, è fondamentale che scegliate con cura il vostro cake topper, affinché risulti perfettamente coerente con l’allestimento.

Come scegliere il perfetto cake topper

Affinché una cerimonia nuziale possa considerarsi perfettamente riuscita, è importante che ogni dettaglio dell’allestimento risulti perfettamente coerente con il tema dell’evento. Non parliamo solo di eventuali installazioni floreali o della mise en place, ma anche dei dettagli meno evidenti, come i cake topper.

Scegliere il cake topper perfetto è un’opportunità per aggiungere un tocco personale alla celebrazione e valorizzare ulteriormente la torta nuziale: tenendo conto del tema dell’evento, delle dimensioni e dello stile del dessert, della palette di colori e degli aspetti pratici, sarà possibile trovare una decorazione che trasformi il dolce in uno dei punti focali dell’evento. Ma quali sono le migliori opzioni per il sì?

Allineatevi con il tema dell’evento

Prima di inziare la ricerca del perfetto cake topper, è fondamentale riflettere sul tema dell’evento. State puntando su un’atmosfera rustica, vintage, moderna o divertente? Dalla risposta a questo quesito, dipenderà in grande percentuale la selezione delle vostre decorazioni dolciarie. Avere ben chiaro il concept del sì vi aiuterà infatti a restringere le opzioni e a scegliere un topper che si integri perfettamente con l’estetica generale della festa.

Considerate le dimensioni e stile della torta

Le dimensioni e lo stile della torta influenzano notevolmente il tipo di cake topper da scegliere. Ad esempio, un dessert piccolo a un solo piano potrebbe richiedere un topper delicato e discreto, mentre una grande torta a strati può sostenere un design più elaborato e scenografico. Tenete conto della forma e delle proporzioni del dolce per assicurarvi che la decorazione sia in armonia con le sue dimensioni e il suo stile.

Come regola generale, il cake topper dovrebbe avere una larghezza approssimativamente uguale a quella dell’ultimo piano della torta. Per esempio, una torta con una superficie di 15 cm può ospitare un topper largo circa 13-15 cm.

È inoltre importante considerare eventuali altre decorazioni presenti sulla sommità del dessert: se fiori, dettagli in pasta di zucchero o altri elementi occupano già spazio, potrebbe essere preferibile optare per un topper leggermente più piccolo o dal design più essenziale per un risultato finale più ordinato ed elegante.

Aggiungete un tocco personale

Nonostante le piccole dimensioni, i cake topper possono rivelarsi un supporto molto valido se avete bisogno di personalizzare il vostro evento in modo discreto e non plateale. Valutate opzioni che includano nomi, iniziali, la data del matrimonio o un messaggio speciale per rendere ancor più indimenticabile il vostro sì.

Abbinate il topper al tema e alla palette colori

Per ottenere un risultato armonioso, scegliete un cake topper che si integri con il tema e la palette cromatica dell’evento. Se avete allestito una cerimonia minimal, ad esempio, delle sagome stilizzate sarebbero un’opzione più adatta rispetto alle classiche statuine.

Che voi preferiate il classico bianco, dettagli metallici, colori vivaci o elementi naturali come fiori e fogliame, il topper dovrebbe dialogare con il resto dell’allestimento e aggiungere interesse visivo alla torta.

Esplorate diverse opzioni di materiali

I cake topper sono disponibili in diverse versioni: in commercio potete trovarne in cartoncino, legno e acrilico a seconda dell’effetto che desideriate ottenere per il vostro taglio della torta. Ciascun materiale, ovviamente, vanta dei pro e dei contro da valutare attentamente prima di scegliere quello definitivo.

I topper in cartoncino sono leggeri e versatili. Disponibili in una vasta gamma di colori e design, sono ideali per aggiungere un tocco di vivacità o dettagli elaborati alla torta: le possibilità creative con questo materiale sono praticamente infinite.

I topper in legno trasmettono un fascino rustico e un’eleganza naturale, aggiungendo calore e texture all’allestimento. Possono essere incisi, dipinti oppure lasciati al naturale per un look minimalista. Sono particolarmente apprezzati nei matrimoni dal design neutro e nelle cerimonie più formali ed eleganti.

I topper in acrilico, infine, si distinguono per un’estetica moderna e raffinata. Possono essere tagliati in forme e motivi complessi, sono resistenti, facili da pulire e personalizzabili con numerosi colori e finiture, offrendo un tocco contemporaneo ed artistico alla decorazione della torta.

Valutate opzioni più ricercate

Le classiche statuine degli sposi avranno sempre il loro fascino, ma non abbiate paura di uscire dagli schemi. Soprattutto se avete organizzato, insieme alla vostra dolce metà, una cerimonia originale.

Esistono molte alternative alle varianti standard come fiori freschi, forme geometriche, monogrammi, oppure decorazioni commestibili come macarons o sculture di cioccolato. Non sottovalutate la possibilità di utilizzare dei dettagli a tema, come conchiglie per un matrimonio sulla spiaggia o personaggi di film per un evento cinefilo.

In linea di massima, cercate di incorporare anche sul dessert un elemento che rappresenti qualcosa di speciale della vostra relazione: un hobby, un’estetica o semplicemente le vostre iniziali.

Non dimenticate la praticità

Assicuratevi che il cake topper scelto sia non solo bello, ma anche funzionale. Se optate per fiori freschi o altri elementi deperibili, verificate con il pasticcere che siano adatti al contatto con gli alimenti e possano essere fissati in sicurezza alla torta.

Nel caso di topper più pesanti o di eventi all’aperto, valutate attentamente la stabilità della struttura e la sua resistenza durante il trasporto. Anche le condizioni meteorologiche possono influire: vento e pioggia potrebbero compromettere alcuni materiali o design particolarmente delicati. In questi casi, un piano B potrebbe rivelarsi sicuramente molto comodo.

Occhio al budget

Per quanto riguarda i costi, pur non essendo quasi mai esosi, possono variare molto in base al tipo di topper prescelto. Le varianti più economiche sono quelle in cartoncino, con un listino prezzi compreso solitamente tra i 5 e i 25 euro. I cake topper in legno, invece, potrebbero prevedere un budget tra i 15 euro, per le varianti standard, e i 60 euro, per i tagli laser personalizzati.

Sono leggermente più care le decorazioni in acrilico: offrendo infinite possibilità di colori ed effetti, possono costare fino ad 80 euro. Non dimenticate, ovviamente, anche eventuali spese extra come spedizione, prove grafiche e contibuto del pasticcere.