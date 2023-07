Vacanze in Calabria con i bambini: cosa fare e dove soggiornare

Fonte: Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria

La Calabria da sempre è la destinazione ideale per chi vuole trascorrere una vacanza in famiglia. Fra mare e montagna infatti sono tantissime le destinazioni in cui i bambini possono divertirsi e scoprire nuove cose, garantendo anche il relax dei genitori. Mare cristallino e spiagge paradisiache, ma anche attrazioni, parchi e luoghi storici: la Calabria è uno scrigno di meraviglia che attende solo di essere scoperto.

Vacanze in Calabria: dove andare con la famiglia

Da sempre la Calabria è apprezzata per il suo mare e per una costa che regala grandi emozioni ed è l’ideale per una vacanza in famiglia. Quasi tutte le località balneari sono a misura di bambino con attrazioni per vivere la Natura incontaminata a tutto tondo e in totale sicurezza. La maggior parte delle spiagge infatti sono sabbiose e con fondali bassi, per consentire ai piccoli di giocare in sicurezza e serenità, non mancano i lidi attrezzati, strutture e servizi per le famiglie. Da Tropea a Bova Marina, passando per Roccella Jonica e Soverato, sino a Praia a Mare e Isola Capo Rizzuto: le mete da visitare sono tantissime.

E se la costa è tutto divertimento, l’entroterra offre avventure a non finire, grazie al Parco Nazionale della Sila e al Parco del Pollino: due perle naturalistiche in cui fare escursioni e sport a contatto con la natura e gli animali. Dove soggiornare con tutta la famiglia? Il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria è il luogo ideale per una vacanza family friendly. La struttura si trova sulla Costa degli Dei a poca distanza da Tropea e offre un ricchissimo programma per i piccoli ospiti con spray park, scivoli d’acqua, campi per praticare tantissimi sport, dal tennis al calcio, passando per il minigolf e il badminton.

Le attività per i bambini

Il programma di attività per i bambini è ricchissimo grazie anche alla presenza di uno straordinario team di animazione. Mentre i genitori si rilassano all’Acquapura SPA, centro wellness dell’hotel, i piccoli si divertono con tornei sportivi, laboratori e molto altro. Flaky Land accoglie gli ospiti da 3 a 7 anni, con 600 metri quadri di aree in cui giocare e divertirsi, troviamo poi Falkons, per i bambini dagli 8 ai 12 anni, e Teenie Land dove i ragazzi a partire dai 13 anni possono rilassarsi e divertirsi fra gare in canoa e videogames, prove di strumenti per mettere in scena show e attività sportive.

Da non perdere la piscina di 4000 metri quadri con uno Spray Park, scivolo ad acqua, spiaggia e centro sportivo in cui noleggiare pedalò, bici, SUP e canoe. E se durante il giorno ci si può allenare nei vari campi sportivi – dal padel al beach volley – di sera vanno in scena gli spettacoli nell’anfiteatro del resort.

Le escursioni: l’emozione del dolphin watching

Fra le attività da non perdere offerte dal Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria ci sono le escursioni in famiglia, l’ideale per vivere un’avventura emozionante tutti insieme. La più apprezzata è il dolphin watching: un giro in barca al largo sulla rotta dei delfini. Durante il giro questi straordinari mammiferi si avvicinano all’imbarcazione, regalando un vero e proprio spettacolo. Inoltre se le condizioni meteo lo permettono si arriva sino alla Chiesa di Piedigrotta e a una grotta in cui si può fare snorkeling e il bagno.