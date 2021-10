L’italiano della Scuola Primaria per tutti gli stili di apprendimento. Mappe mentali, audio letture, font accessibili: sono solo alcune delle caratteristiche utili per gli alunni e le alunne della Scuola Primaria.

L’italiano della scuola Primaria per tutti gli stili di apprendimento, per imparare a leggere e scrivere in modo semplice e divertente.

Una grammatica concreta e applicata

Lo studio della lingua italiana presenta molte insidie per i bambini e le bambine della Scuola Primaria. A cominciare dalla grammatica! Le particolarità ortografiche, le coniugazioni verbali e tutte le eccezioni rischiano di spaventare e, se studiate mnemonicamente, possono sembrare una fatica inutile senza diretta applicazione pratica. Le regole grammaticali, però, non vanno viste che un’inutile gabbia di costrizioni astratte, ma come il mezzo attraverso il quale possiamo esprimerci sia per iscritto sia oralmente facendoci capire dagli altri.

Su redooc.com la sezione dedicata alla grammatica è ricca di esempi, mappe mentali, anche narrate in forma di video, ed esercizi interattivi spiegati che aiutano a comprendere l’applicazione concreta degli argomenti teorici studiati. Il tutto con l’incentivo della gamification, perché il gioco è il miglior modo per imparare.

Prove di lettura e comprensione per tutti i gusti

Ma le insidie non riguardano solo la grammatica! La comprensione del testo, per esempio, è un esercizio che richiede allenamento. Per questo redooc.com ha dedicato numerose lezioni a questo argomento, con testi di diverso tipo e di complessità crescente per accompagnare gli alunni e le alunne della Scuola Primaria dalla prima alla quinta. Nessun testo va sottovalutato e anche brevi dialoghi possono prestarsi a domande che richiedono un certo ragionamento per dedurre l’informazione necessaria. La scelta di favole e racconti portatori di una morale è un altro ingrediente per catturare l’interesse e stimolare la curiosità.

Ogni brano è accompagnato dalla relativa audio lettura in forma di video o con l’ausilio del Text to Speech. Questo aiuta anche i bambini e le bambine con difficoltà di lettura, oltre alla possibilità di scegliere il tipo di carattere con cui leggere le lezioni e i relativi testi. La piattaforma redooc.com offre infatti la possibilità di personalizzare il font e i testi da scaricare sono disponibili anche in maiuscolo. Insomma c’è l’imbarazzo della scelta per mettersi alla prova con le nuove lezioni di lettura e comprensione per la Primaria.

Scopri anche la matematica e l’inglese per tutti gli stili di apprendimento!