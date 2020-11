Così, figlia mia, ti trasmetterò tutto quello che so, tutto quello che ho

editato in: da

Come se fossi una strega, una di quelle buone e potenti, ti trasmetterò tutto quello che so, tutto quello che ho. E non parlo di una dote materialmente quantificabile o di come organizzare la casa ed essere una buona moglie no, io bambina mia ti donerò un tesoro di inestimabile valore.

Ti insegnerò a vivere nel tuo corpo di donna, a raccogliere le energie e il grande potere che alberga in te. Ti spiegherò come gestire i sussurri del cuore, gli istinti e le parole della tua anima. Ti insegnerò ad ascoltare il mondo, l’universo, a entrare in comunicazione con quell’intuito che, troppe volte, a causa di tutto ciò che c’è intorno, non riuscirai a sentire.

Perché io lo so già che tu farai grandi cose. Sarai la protagonista di quella rivoluzione gentile fatta da altre donne, una piccola e pacifica battaglia per l’equità, per ottenere tutto ciò che desideri, tutto quello che sogni. E lo farai attraverso le parole e i gesti che oggi appartengono a me, e domani saranno tuoi.

Come se si trattasse di una memoria ancestrale, che si conserva e si preserva negli anni, nei secoli per arrivare a te, tramite me. Così ti insegnerò tutto quello che ho compreso della vita, affinché tu possa viverla più intensamente che puoi, con coraggio e senza arrenderti mai.

E per farlo dovrai accogliere il mio insegnamento, dovrai farlo tuo per imparare a conoscere la tua essenza, a riconoscere il tuo valore per ascoltare quella voce che ti spiegherà il tuo scopo nella vita, la tua vocazione. Questo è il mio compito figlia mia, e lo porterò avanti con perseveranza e tenacia affinché tu possa essere e diventare tutto ciò che hai sempre sognato.

Al di là degli stereotipi e dei luoghi comuni, oltre tutte quelle imposizioni che una società ancora troppo maschilista e patriarcale cercherà di dettare, tu erediterai l’indipendenza, la forza e la tenacia attraverso me, e tutte quelle cose che da femmina ti trasformeranno in una donna coraggiosa e ribelle.

Comprenderai di avere dalla tua parte tutti gli elementi presenti in natura, sarai generosa come la terra, potente come il fuoco, saggia come il vento e vitale come l’acqua. Ti aiuterò affinché quel potere che si nasconde in te ti consenta di realizzare tutto ciò che vuoi, una luce guida che ti sorreggerà quando tutto intorno crolla.

Ti trasmetterò quel sapere che un giorno tu stessa utilizzerai per insegnare a tua figlia quello che io sto insegnando a te, per passare il testimone, per creare un mondo migliore per tutte le future generazione.