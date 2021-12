Cosa regalare ai neogenitori, per la nascita: 25 idee

Quando si diventa neogenitori, sono tante le cose da comprare per rispondere al nuovo assesto famigliare ed è per questo che abbiamo scritto per voi una lista di cose regalare alla coppia, ma anche all’amica che ha appena partorito. Oggetti utili da regalare, prodotti indispensabili, kit nascita, ma anche gioielli e doni originali, per le coppie che hanno già tutto.

Nel caso di un primo figlio, diciamoci la verità, è più semplice fare un regalo ai neogenitori, perché, in linea di massima, loro sono sprovvisti di tutto. Se, invece, si tratta di un secondo o di un terzo figlio, e così via, è difficile capire cosa regalare per la nascita, in quanto, probabilmente, la coppia avrà già tutto l’occorrente.

Per questo, abbiamo cercato per voi un po’ di idee valide in entrambi i casi, per aiutare chi, complice l’ età, lo status o il tempo a disposizione, è meno incline a fare una scelta meticolosa.

Prima di tutto, però, due consigli, prima di andare alla cassa:

chiedere loro cosa desiderano

Se, da un lato, chiedendo alla coppia, annulliamo l’effetto sorpresa, dall’altro, annulliamo anche l’effetto doppione. Mettiamoci nei panni di una mamma che ha appena partorito, e che non ha né tempo né testa per andare a cambiare completini bebè identici per taglia e colore

mettersi d’accordo con amici e parenti

Possiamo fare anche un bel regalo utile e costoso per la nascita, come un passeggino, un seggiolino auto. Oggetti davvero indispensabili, ma che sappiamo avere un costo molto importante. Sondiamo chi, con noi, sarebbe disposto a mettere una quota per fare questo super regalo, in modo da sollevare anche la coppia da una spesa impegnativa che si aggiungerà alle tante future.

Cosa regalare ad una neomamma

Prima di fare un breve viaggio fra i regali da fare ad un’amica che ha appena partorito, è importante dare qualche utile e prezioso consiglio sulla prassi delle visite al neonato e alla sua mamma. Se le condizioni sanitarie permettessero di andare a trovarla in ospedale, ricordiamoci che la confusione non è mai gradita. I reparti maternità sono luoghi di gioia ma nei quali tante donne vivono anche delle convalescenze complicate, per cui rumori, caos, gridolini di fratellini e cuginetti più grandi, non sono apprezzati. Scaglioniamo le visite, per evitare assembramenti poco piacevoli in stanza, come spesso è ordinato proprio nei reparti stessi, ma soprattutto per aiutare davvero la mamma, nel caso abbia bisogno, più che per mettersi a chiacchierane con gli altri ospiti. Last but not least: rispettiamo la volontà della neomamma. Qualora lei avesse manifestato la preferenza a rimanere sola, non prendiamocela, probabilmente avrà necessità di riprendersi fisicamente o di vivere il momento in intimità con il partner. Avremo altre occasioni, nei mesi a venire, per andare a trovarla a casa e portarle il nostro regalo per la nascita.

Ad un’amica che ha appena partorito, come alla coppia, come vedremo a breve, si possono regalare molti oggetti utili per i primi mesi di vita del bambino, ciò non toglie che, se volessimo fare un regalo personale, esso potrebbe essere molto gradito.

Molte aziende di gioielli hanno creato delle linee legate alla nascita, con charms da aggiungere al bracciale o alla collana, con un simbolo legato al lieto evento, ma potremmo anche comprare un gioiello da fare personalizzare con la data della nascita ed il nome del piccolo.

Regali davvero utili per neo e futuri genitori

Quando dobbiamo fare un regalo ad una coppia in attesa o di neogenitori, nel caso in cui questi non abbiano altri figli o ne abbiano ma molto più grandi, abbiamo tanta scelta. Tutto è gradito, in linea di massima, con i due principi di cui sopra. Dal seggiolone al seggiolino, dalla palestrina al dudù. Qui abbiamo selezionato degli oggetti davvero indispensabili, che ci permetteranno di fare un regalo indubbiamente utile.

Per una nanna più serena …. si fa per dire!

Sappiamo benissimo che il riposo, così come dovrebbe essere ed è sempre stato, non tornerà più! Mamma e papà sono condannati alle pene notturne, per motivi e cause diverse, a seconda dell’età del pargoletto ma, certamente, regalare una culletta da tenere accanto al letto, potrebbe aiutarli a non alzarsi in continuazione, durante le lunghe notti che li attendono.

Ecco due proposte per un co-sleeping affiatato e due accessori che non devono mai mancare: il riduttore, affinché il neonato sia contenuto meglio e le giostrine, per stimolare, nei mesi, vista ed udito del neonato. Di queste ultime, in commercio, ce ne sono di tanti tipi: artigianali, pezzi personalizzabili e grandi marchi. Qui trovate tre proposte di cui è importante verificare la compatibilità con i supporti o la culla che abbiamo a disposizione.

Perché la pappa è una cosa seria!

Nell’arco di sei mesi, quel tenero neonato da strapazzare di coccole, diverrà un onnivoro. Frutta schiacciata, pappette, riso, saranno compagne di disavventura giornaliera. Per questo, quando inizierà lo svezzamento sarà affrontato al meglio, con il seggiolone giusto, che sarà accessorio dominante in cucina per molto tempo! Ecco tre seggioloni da regalare.

I primi viaggi con il neonato: la sicurezza prima di tutto

Già dall’uscita dall’ospedale, ai neogenitori serverà un seggiolino auto. La sicurezza non è trascurabile, la leggerezza non prevista. I genitori lo impareranno presto che, per brevissimi tragitti o lunghi viaggi in auto, i bambini devono essere sistemati come legge prevede, anche con dispositivo anti-abbandono . Sicuramente, i costi dei seggiolini auto non sono trascurabili ma ciò non deve essere un deterrente, non è una spesa a cui si può rinunciare. Per questo, un seggiolino auto da regalare sarebbe davvero gradito. Ecco alcune proposte.

Kit nascita, cos’è la lista nascita e come farla

Spesso, i futuri genitori vengono subissati dalle domande su quale regalo volere per la nascita del bebè. Per rispondere a questa domanda, potrebbe essere utile creare una lista nascita direttamente su Amazon, in modo che chiunque possa leggere ed organizzarsi di conseguenza. Abbiamo preparato per voi, una semplice guida per accompagnarvi, passo dopo passo, nella sua creazione. Qualora la coppia non ci abbia pensato, suggeriamogliela, in modo da allinearci sui regali e creare meno stress alla nuova famiglia.

Spesso, va detto, a causa della distanza geografica, che separata amici e parenti, fare anche un bel regalo, nel negozio del cuore, e portarlo direttamente alla coppia di neogenitori, non è possibile. In questo modo, invece, con una lista nascita on line, ovviamo ai problemi di distanza ed anche al caso in cui sia difficile reperire, in altro modo, l’oggetto desiderato.

Se, nella lista nascita, si può trovare un pò di tutto, dai grandi regali di cui abbiamo parlato sopra, ai completini per i primi mesi di vita del bebè, quando parliamo, invece, di kit nascita, facciamo riferimento ad una serie di regalini che possono essere combinati fra loro, per affrontare già i primi giorni di vita a casa.

Per kit nascita, in genere, intendiamo ciò che strettamente necessario alla quotidianità del neonato e di chi se ne prende cura. Dalle coccole all’igiene. Fare il bagnetto al neonato richiede importanti accorgimenti, ma anche tanti prodotti utili, sin dai primissimi giorni.

Qui abbiamo inserito una serie di prodotti fra i quali scegliere, dalla vaschetta per il bagnetto, all’olio per i massaggi, ai kit per l’igiene, vediamoli tutti.

Regali originali, quando la coppia ha già tutto

Quando la coppia ha già altri figli, anche vicini di età, può essere che abbia davvero tutto per la primissima infanzia. Comprare un peluche, una palestrina, un completino potrebbe rivelarsi poco utile o anche ingolfare la casa, spesso già bunker claustrofobico, piena zeppa di oggetti musicali e di lucine. Per questo, abbiamo pensato a regali davvero originali che, sebbene non vengano mai presi in considerazione, renderebbero la coppia molto felice.

Cosa possiamo regalare ad una coppia che ha appena avuto un figlio, in grado di rendere felice sia la mamma che il papà? Del tempo ed un riposo migliore. Per questo, potremmo rivolgerci ad un servizio babysitter, ad esempio, per regalare loro delle ore nelle quali una tata si prenderà cura dei figli più grandi, considerando anche che, scegliere la tata giusta, richiedere tempo. Oppure potremmo regalare uno e più incontri con una consulente del sonno che aiuti il piccolo a dormire tutta la notte, o con una dula, ma anche con un’ostetrica.

Soprattutto per una mamma che ha altri bambini piccoli in casa, la vita non è facile. Per i primi mesi ed i primi anni. Non c’è regalo più bello che un aiuto concreto. E, se non abbiamo soldi per pagare una professionista, rimbocchiamoci noi le maniche. Accordiamoci con amici e partner, per rassettare casa, portare al parco i fratellini e le sorelline più grandi, fare la spesa. Un regalo che non ha prezzo di cui lei e la coppia non potranno che essere davvero grati.