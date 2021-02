Come creare una lista nascita Amazon: la guida passo per passo

editato in: da

La lista nascita Amazon è uno strumento interessante e utile per tante future mamme che vogliono rispondere alla domanda che ricevono più spesso: cosa serve al bimbo in arrivo? Spesso regalare qualcosa in occasione di una nascita non è semplice, ma tutto si semplifica se amici e parenti hanno a disposizione una lista con oltre prodotti per bambini selezionati dai futuri genitori in base alle singole esigenze.

Cos’è la lista nascita e perché farla online

Con l’arrivo di un neonato si crea sempre lo stesso problema: regali uguali oppure oggetti inutili. Spesso infatti chi compra un dono al piccolo arrivato si trova in difficoltà perché non ha idea di cosa scegliere. Per semplificare la scelta è nata la lista nascita in cui i genitori possono inserire i prodotti che desiderano, svelando ciò di cui ha davvero bisogno il neonato. Perché farla online? I vantaggi sono molti: non si perde tempo, è molto più facile e divertente, basta solo il pc e la connessione internet. In più la scelta è ampissima e consente la massima personalizzazione.

Clicca qui per creare subito la tua lista nascita.

Come funziona la lista Nascita Amazon

La lista nascita Amazon consente di inserire oltre 100 mila prodotti per bambini e, una volta completata, si potrà condividere immediatamente con parenti e amici, tramite mail o social media. Per facilitare il lavoro inoltre mamma e papà hanno a disposizione molti strumenti utili, come i consigli riguardo i prodotti più cercati e una lista di ringraziamento che consente di tenere traccia dei regali. Per iniziare subito apri qui!

Come crearla: la guida

Come creare una lista nascita su Amazon? Il procedimento è molto intuitivo e semplicissimo. Per prima cosa accedi al sito Amazon. Se hai un account sarà tutto più veloce, in caso contrario crealo prima di accedere alla funzionalità specifica. Clicca sul menù in alto Lista Nascita (o nella sezione Le tue liste) e subito dopo su Inizia. Compila la pagina con i dati richiesti, inserendo la data di nascita stimata e l’indirizzo di spedizione. Infine clicca su Crea la mia Lista Nascita. Da questo momento potrai aggiungere tutti i prodotti che desideri al tuo elenco. Per arricchire la lista con accessori indispensabili e prodotti per il neonato, ti basterà cliccare su Aggiungi alla mia Lista Nascita.

Cosa inserire: gli indispensabili

Cosa inserire nella lista nascita? Su Amazon sono disponibili oltre 100 mila prodotti fra cui scegliere. Alcuni, ovviamente, sono indispensabili, come le magliette o il body in cotone, a mania corta oppure lunga a seconda della stagione. Non possono mancare nemmeno le tutine in cotone felpato o leggero, le calzine e i bavaglini. Il neonato avrà bisogno anche di lenzuola per il letto e per la carrozzina, di qualche copertina e un accappatoio. Per quanto riguarda gli accessori le future mamme dovrebbero inserire nella lista carrozzina e passeggino (il trio risulta molto comodo), la culla, il lettino, la sdraietta, il seggiolino auto e la fascia portabebè. Il piccolo in arrivo avrà inoltre bisogno di un fasciatoio, una vaschetta per fare il bagno, bagnoschiuma, shampoo, crema idratante e spazzola. Ricordati di aggiungere all’elenco il termometro, la forbicina stondata, il ciuccio, il biberon e un cuscino per l’allattamento. Infine per i momenti di relax il piccolo potrà contare su una giostrina con cui giocare, un pupazzo o un sonaglio da passeggino.

Che aspetti? Inizia subito a creare la tua lista nascita e scegli i prodotti e gli accessori per il tuo bambino!