Baciare i figli sulla bocca: cosa dicono gli esperti

Baciare i figli, per un genitore, è un grande e naturale gesto di affetto, che abbiamo visto anche condiviso sui social dalle star appena divenute mamme o papà. Qualche volta è accaduto che, in alcuni di quegli scatti, non mancassero polemiche, perché il bacio immortalato non era sulla guancia, sulla manina o sul piedino, ma sulle labbra. Qualcuno si ricorderà, anni fa, episodi simili con protagonisti come Belén e l’allora piccolo figlio Santiago, oppure il caso di Eros Ramazzotti e sua figlia Aurora con un bacio a stampo durante un concerto, od infine il famosissimo David Beckham che baciava sulla bocca sua figlia Harper. Scatti social o divenuti tali che avevano aperto il dibattuto sull’opportunità di baciare i figli sulle labbra.

Senza dover sbirciare la vita social di mamme famose o di influencer più mortali, basta guardarsi in giro e spesso capita di vedere genitori che baciano sulla bocca i propri figli. Chissà, magari lo avremo fatto anche noi, qualche volta, senza esserci fatte e fatti troppe domande.

Qui, invece, abbiamo voluto proprio soffermarci sul quesito se, baciare i figli sulla bocca, sia una normale dimostrazione di affetto oppure no. Lo abbiamo fatto con una professionista, la Dott.ssa Irene Cane, psicologa clinica che si occupa prevalentemente di abusi sessuali infantili, grazie alla quale abbiamo voluto dare una risposta chiara e definitiva all’argomento.

Baciare i figli sulla bocca: partendo da Freud

Al di là di quale sia il nostro gesto di affetto nei confronti dei figli, delle nostre intenzioni e dell’intensità del nostro amore, se parliamo di bocca e bambini non possiamo non citare Freud, che molto ha chiarito sulla sessualità partendo dall’infanzia.

Egli ha spesso parlato dello sviluppo sessuale in età infantile, che inizia con la fase orale, e che dunque vede coinvolta la bocca. Del resto, se ci pensiamo, le nostre prime relazioni iniziano con un bacio sulle labbra, creando un’intimità unica che certamente non mettiamo in campo con amici, colleghi o parenti. Dunque, anche se non ci sono intenzioni particolari nel bacio che un papà o una mamma danno al proprio bambino, il bacio sulle labbra riporta ad una dimensione ” da grandi”, di matrice e confini differenti.

Bambini: il bacio sulla bocca che può creare confusione

Non si può negare che la bocca sia una parte del viso, e del corpo in genere, intima, privata e nella logica di istradare i bambini e le bambine verso un giusto comportamento, abbiamo una particolare responsabilità.

Se abituiamo i nostri figli e figlie ad essere baciati sulle labbra come fosse un gesto di affetto normale, tra l’altro senza che essi/esse siano investiti di alcuna forma di consenso, potremmo indurli nell’errore che qualunque adulto possa dargli un bacio. La confusione diventa legittima, come anche legittimo possa essere il disagio che i bambini e le bambine potrebbero avere, subendo il bacio come un’intrusione nella loro sfera più intima.

Si può pensare che alcuni dei vip citati in precedenza abbiano voluto cavalcare l’onda della polemica, della visibilità, del resto sui social i bambini vengono usati a volte senza remore, oppure può essere accaduto, e può accadere, che questo comportamento sia dovuto a quanto si è vissuto nella propria infanzia. Ma sarebbe bene, in questo caso, pensare cosa provavamo noi, quando, da bambini e bambine, venivamo baciati sulla bocca.

Infine, sarebbe opportuno domandarsi cosa penseremmo, vedendo zii e zie, nonni e nonne, baciare sulla bocca i nipoti! Sono comportamenti del tutto anomali, eccezionali, che purtroppo a volte sono stati i campanelli di allarmi di abusi sui minori.

Baciare i figli sulla bocca: la risposta dell’esperta

Per evitare di rimanere ingabbiati nelle nostre opinioni, storie ed esperienze personali, per poter dare una risposta all’’opportunità o inopportunità di dare un bacio sulla bocca ai bambini, abbiamo parlato con la dottoressa Irene Cane, che, occupandosi prevalentemente di abusi sessuali infantili, è sicuramente la professionista giusta a dipanare eventuali perplessità. Perplessità, è giusto dirlo, che possono nascere nelle migliori intenzioni di genitori in buona fede che non hanno mai visto o insinuato malizia in questo gesto di affetto.

Ovviamente, l’affetto va sostenuto anche con gesti fisici, come coccole, abbracci, carezze, strumenti a supporto del legame che ci unisce, e che indubbiamente danno i loro frutti anche in termini di sicurezza ed autostima, purché messi in essere nel modo corretto.

“Sebbene esistano culture nelle quali il bacio a stampo sulle labbra viene utilizzato come forma di saluto amichevole anche tra persone adulte, dobbiamo sempre chiederci cosa farebbe bene ai bambini, a prescindere dai canoni sociali in cui sono immersi”.

A tal proposito, vogliamo ricordare come un’altra nota donna dello spettacolo, Alena Seredova, a proposito del bacio sulle labbra ai figli e figlie, anni fa aveva detto che il bacio sulle labbra (chiuse) è una questione culturale e che, proprio in quanto provava fastidio a riceverlo come figlia, evitava di darlo come madre.

La dottoressa, inoltre aggiunge : “mi occupo di abusi sessuali in età infantile e non posso non rimarcare che il bacio sulla bocca di un/una bambino/a, da parte di una figura di riferimento, sebbene con le più innocenti intenzioni, possa tuttavia generare imbarazzo ed essere confusivo. La bocca è una delle zone erogene del corpo del bambino/a e, sebbene non vi sia ancora nelle loro menti un concetto di sessualità come lo intendiamo noi adulti, è importante tutelare il loro sviluppo psico-affettivo.

Baciarli e baciarle sulla bocca significa trasmettere il messaggio che gli adulti possono entrare in contatto con le zone erogene del loro corpo e questo implica rischiare di trasmettere al proprio figlio/a un messaggio fuorviante, rendendolo vulnerabile all’approccio da parte di altre persone più grandi di loro, che non hanno le medesime buone intenzioni dei genitori.

Inoltre i bambini, crescendo in uno stato confusivo, faticano a sviluppare un buon senso del confine tra loro e gli altri, soprattutto per quanto riguarda la sfera affettiva, in quanto i genitori stessi hanno trasmesso loro il messaggio che quel confine si può oltrepassare.

È importante che i genitori si chiedano perché sentano la necessità di baciare sulla bocca i propri figli/e anziché sulla guancia o sulla fronte: quale bisogno li porta a compiere questo gesto, seppur con innocenza? Ricordiamoci sempre che i bambini/e hanno un loro percorso di crescita e questo deve essere messo al primo posto e sostenuto con il miglior riguardo possibile”.