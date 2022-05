Volete trovare l’amica del cuore? Ci pensa una app!

Lavoro, figli, casa, marito. E le amiche? Chi ha il tempo per coltivare le vecchie e soprattutto fare nuove amicizie?

Per le donne adulte, figlie dei tempi moderni e stressanti, questo è un grosso problema. Forse IL problema.

Ma ecco che anche in questo caso ci viene in aiuto la tecnologia. Perché se fino ad oggi hanno funzionato alla grande le app per trovare l’anima gemella dell’altro sesso, perché no potrebbe valere anche per il proprio sesso?

“Hey VINA!” è l’app appena nata che permette proprio, tramite speciali algoritmi, basati su amicizie comuni, interessi e vicinanze di luogo, di entrare in contatto con persone affini.

Non a caso la app è stata sviluppata da due donne che lavorano in un ambiente molto maschilista come la Silicon Valley: Olivia June Poole and Jen Aprahamian

Ma come funziona Hey! VINA?

Gli utenti si sottopongono a un breve quiz introduttivo che valuta stile di vita e interessi. Finito il quiz, si comincia a “strisciare”.

Se compare il messaggio “DITTO”, significa che la app ti sta segnalando una possibile buona amica. La stesso sistema ti suggerisce anche dove poterti incontrare, un posto all’aria aperta se le due persone sono amanti della natura o un buon wine bar se prediligono l’happy hour. Evitandoti anche il mal di pancia di dover perdere tempo a scegliere il luogo del primo incontro.

Ha detto Pole:

Le amicizie femminili sono assolutamente essenziali nella vita. Ci auguriamo che le donne riescano a trovare le loro nu0ve migliori amiche , “viaggiando” nelle varie categorie sulla piattaforma

E soprattutto, aggiunge: