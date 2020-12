Kate Middleton e William sul treno della Regina per una missione importante

editato in: da

Kate Middleton e William viaggeranno sul treno della Regina, portando a termine una missione importante. I duchi di Cambridge si apprestano infatti a partire per un tour nel Regno Unito, percorrendo oltre duemila chilometri in soli tre giorni. The Queen infatti ha affidato loro una missione fondamentale in vista del Natale: a bordo del British Royal Train dovranno affrontare diverse tappe per ringraziare chi si sta battendo, ormai da mesi, contro il Coronavirus.

I duchi di Cambridge faranno visita a medici, personale delle case di cura, volontari, insegnanti e alunni per quello che è già stato soprannominato il Thank you Tour. La Gran Bretagna d’altronde sta vivendo un momento molto delicato, con restrizioni, ma anche un parziale ritorno alla normalità, in vista delle vaccinazioni che inizieranno molto presto. Fra i primi a essere vaccinati ci saranno la Regina Elisabetta II e il principe Filippo d’Edimburgo per via della loro età. Kate e William, come tanti altri sudditi di Sua Maestà, avranno accesso al vaccino solo in seguito e, come hanno già garantito, senza “favoritismi”.

I Cambridge, che si apprestano a trascorrere un Natale diverso dal solito a casa delle restrizioni, hanno già annunciato che nel corso degli incontri si atterranno in modo scrupoloso alle norme anti-Covid. “Il duca e la duchessa non vedono l’ora di dimostrare la loro gratitudine in questo anno complicato – ha spiegato una fonte del Mirror annunciando il tour -. Inoltre sono emozionati in vista dell’esperienza, sarà la prima volta insieme sul treno reale”.

Nel 2018 a salire sul treno della Regina fu Meghan Markle che, entrata da poco nella famiglia reale, ebbe l’onore di viaggiare con The Queen per un viaggio in direzione di Chester. Kate Middleton, a differenza della moglie di Harry, non è mai salita sul Royal Train. Si tratta di un mezzo di trasporto a cui Sua Maestà è molto legata e che rappresenta tanto per i Windsor. Nelle carrozze, create nel 1977, ci sono bagni, camere da letto, uffici e una sala da pranzo. Gli interni offrono tutte le comodità di cui i viaggiatori hanno bisogno per affrontare un viaggio che per i Cambridge sarà molto importante.