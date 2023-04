Fonte: iStock Test: che tipo di mamma sei?

Ci sono quelle apprensive ed estremamente premurose, quelle sempre vigili e attente e quelle che, invece, sono per la libertà e la responsabilità. E tu che tipo di mamma sei? Scoprilo con il nostro test.

Essere mamma: quando la vita cambia

L’arrivo di un figlio è, con tutta probabilità, il cambiamento più ingombrante nella vita di una donna, quello che sconvolge e stravolge completamente la quotidianità. Si tratta di un ruolo faticoso che può essere paragonato a un vero e proprio lavoro, ma è anche un’avventura destinata a portare gioia e tante soddisfazioni.

Diventare mamma è un’esperienza unica e totalizzante, paragonabile a nient’altro al mondo. Si diventa, infatti, responsabili della vita di una persona che sarà destinata, dal momento del suo arrivo all’eternità, a far parte per sempre di noi. Vuol dire affrontare il cambiamento più grande di sempre, una trasformazione che inizia dentro e si perpetua fuori. Ma vuol dire anche crescere, per i propri figli e con loro, e al contempo riscoprirsi bambine, a volte fragili e a volte più coraggiose.

Essere mamma trasforma, in tutto e per tutto. Ma soprattutto ci permette di creare un legame speciale con i nostri figli, unico e indissolubile, destinato a durare per l’eternità.

Sappiamo bene che non esiste il manuale della mamma perfetta, anche se qualcuno sostiene di averlo scritto o letto. E per quanto possiamo informarci sul ruolo di genitore, studiare e raccogliere preziosi consigli da chi ha più esperienze di noi, la verità è che ogni mamma è un universo a sé.

Ci sono quelle apprensive, quelle sempre vigili, quelle tenere e affettuose e quelle un po’ spaventate. Quelle più severe e quelle spensierate. Le mamme tigri, quelle chioccia o quelle che indossano gli abiti di un amica, la migliore. Le madri sono tutte diverse tra loro e nessuna è mai sbagliata. E tu, che tipo di mamma sei? Scoprirlo adesso con il nostro test per comprendere al meglio il tuo ruolo, per capire come gestisci il rapporto con i tuoi figli e per accettarti per quello che sei.

Che tipo di mamma sei? Scoprilo con il nostro test

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: non esistono mamme giuste o sbagliate, né tantomeno genitori perfetti. Esistono, invece, madri diverse tra loro che ogni giorno si impegnano, con amore e premura, a rendere felici i loro bambini.

Se, tuttavia, ti capita di interrogarti sul tuo ruolo, su come hai approcciato la maternità e su come gestisci le questioni quotidiane e familiari, allora puoi metterti alla prova con il nostro test per scoprire che tipo di mamma sei: chioccia, amica o tigre? E se vuoi, puoi farti aiutare dai tuoi figli nelle risposte. Fare il test insieme sarà ancora più divertente.