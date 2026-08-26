Ritorno a scuola 2026, 6 consigli per godersi la fine dell’estate

iStock Basta alla FOMO estiva, godiamoci gli ultimi giorni dell'estate con calma con questi 6 consigli.

Passare dal mare ai banchi di scuola, dalle compagnie estive ai compagni di classe, dalle giornate senza orari alle interrogazioni non è certo un passaggio semplice. Per molte di noi, può essere davvero destabilizzante e rovinare il mood degli ultimi giorni di agosto.

Si avvicina il ritorno a scuola 2026, perciò ci sono 6 consigli che possiamo seguire per goderci gli ultimi giorni d’estate senza trasformarli in una corsa contro il tempo.

“Un’altra estate passa… e la guardiamo andare via in silenzio”

Così cantava Ariete nel 2021 nella canzone “L’ultima notte”, un brano che racconta la malinconia per la stagione estiva che giunge al termine. L’estate da studentesse ha il sapore delle nottate in spiaggia, delle compagnie da decine di amici, di quel libro che ci tiene incollate fino all’alba. Da giugno a settembre siamo libere di coltivare le nostre passioni e le amicizie o gli amori estivi.

È quando arriva il momento di tornare alla propria routine che sentiamo già la mancanza dei giorni estivi spensierati: chi ha la fortuna di frequentare la stessa località di mare si ritrova a dover salutare gli amici di una vita, mentre chi opta per un’estate più tranquilla dovrà rinunciare alle lunghe dormite e alle uscite improvvisate. Settembre porta con sé il ritorno a scuola e la fine dell’estate, la stagione simbolo di chi frequenta ancora la scuola o l’università.

Ferme tutte, però: siamo a fine agosto, ma abbiamo ancora qualche giorno da goderci. Abbiamo ancora l’ultimo tramonto da gustarci, un’ultima gita fuori porta ed altri consigli per rendere memorabili anche gli ultimi istanti dell’estate 2026.

La FOMO di fine estate

La fine di agosto è il momento in cui il sapore dell’estate si sente sempre di meno, e spesso lo trasformiamo in una corsa a “dover fare tutto”. La verità è che ogni estate, prima o poi, finisce, e non tutto può andare come avevamo immaginato. Si ripongono sempre molte aspettative nei tre mesi estivi, dimenticandosi che non tutto dipende da noi o dalle nostre volontà. Perciò, prima di seguire 6 consigli per chiudere con calma l’estate, ricordiamoci che non è necessario riempirsi la giornata di attività per dire di aver vissuto dei mesi estivi con i fiocchi.

Ci sentiamo spesso inadeguate o come se avessimo vissuto meno esperienze rispetto agli altri. È comune in chi ha la FOMO, la paura di essere tagliati fuori che ci spinge a dover partecipare o a fare qualsiasi cosa facciano gli altri. I mesi estivi ne sono lo specchio, ed è la sensazione che rende il rientro a scuola ancora più traumatico. Gli ultimi giorni di agosto, in particolar modo, li sentiamo come le nostre ultime occasioni per recuperare tutte le esperienze arretrate: una giornata al lago con gli amici, una serata in discoteca, un viaggio last minute deciso in quattro messaggi su WhatsApp.

È vero, siamo più motivati ad uscire rispetto all’inverno, e ci sono molte più attività in giro. Ma come decidiamo di vivere la nostra estate è una scelta personale e che deve adattarsi ai nostri bisogni e alle nostre possibilità. Non dobbiamo quindi trasformare gli ultimi giorni di agosto in una lista infinita di cose da fare solo perché “dobbiamo recuperare” l’estate.

Ritorno a scuola, ma prima un’ultima giornata con gli amici

Organizzare tante uscite spesso porta solo a messaggi visualizzati ma senza risposta, audio non ascoltati o direttamente a un rifiuto della proposta. Una giornata al lago, al mare o in montagna pianificata tempo prima (per dare modo a tutti i nostri amici di tenersi liberi) può essere la soluzione per vivere un’ultima esperienza memorabile. Non serve portarsi tanto: un telo, una cassa bluetooth per ascoltare la musica tutti insieme, qualche bevanda e qualche stuzzichino e una fotocamera digitale per immortalare gli ultimi istanti di spensieratezza.

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Ritagliati un ultimo tramonto per goderti la fine dell’estate

Anche le attività più riflessive possono aiutarci a tirare le somme dei momenti vissuti. Sedersi a guardare un ultimo tramonto (o alba, per chi è più mattiniera) è un rituale che possiamo adottare ogni estate per renderci conto di qualcosa di più importante del numero di attività che abbiamo fatto: delle nostre emozioni, di quanto siamo cresciute e maturate in tre mesi, di quanto stiamo bene con le persone che ci circondano. Durante le vacanze si ha molto più tempo libero e meno convenzioni sociali, è il momento in cui vediamo veramente chi desidera la nostra compagnia anche solo per un gelato.

Imposta la sveglia per la scuola

Lo so, tornare a sentire il fastidioso drin della sveglia dopo tre mesi di silenzio totale è davvero traumatico. Purtroppo ci tocca, e ci dobbiamo pure svegliare presto. La soluzione è iniziare 7-10 giorni prima, anticipando gradualmente l’orario, senza pretendere di tornare subito alla sveglia delle 6:30.

Back to school con lo shopping della cancelleria

Quanto ci piacciono i video aesthetic dello shopping di cancelleria per il back to school? Prima di ritrovarci tra i banchi di scuola, ci può far partire con il piede giusto comprare nuova cancelleria. Evidenziatori, raccoglitori, quaderni e tutto ciò che ci può far venire voglia di ricominciare.

Ovviamente sono spesso oggetti che abbiamo ancora dall’anno precedente, ma non importa, concediamoci un po’ di felicità.

Riparti con i tuoi obiettivi per il nuovo anno scolastico

Una piccola lista di buoni propositi per il ritorno a scuola 2026 ci fa sentire motivate e piene di energia. Non devono essere obiettivi impegnativi, ma piccoli traguardi da raggiungere per tenere alta la motivazione durante i mesi scolastici. Desideriamo avere più amici? Tra i buoni propositi possiamo inserire l’iscrizione a varie attività scolastiche per conoscere persone nuove. Vogliamo iscriverci all’università? Un obiettivo potrebbe essere controllare (e segnare) le scadenze per le immatricolazioni.

Scrivi i ricordi più belli dell’estate appena conclusa

In futuro, rileggere un piccolo racconto di ciò che abbiamo fatto durante l’estate, delle emozioni che abbiamo provato e delle persone conosciute, può strapparci un sorriso.

Tra un paio d’anni, ci divertirà rileggere del ragazzo intravisto in una discoteca con cui abbiamo fatto l’eye contact più forte degli ultimi tempi. È giusto così, sono situazioni che ci fanno stare bene e che ci fanno sentire le farfalle nello stomaco. Perché l’importante non è vivere più esperienze memorabili, è prendere il tempo libero d’estate per conoscerci veramente e ripartire più cariche di prima.