E non è tutto: grazie alle sue tecnologie avanzate è in grado di fare un lavoro migliore di quanto potremmo fare noi manualmente, con l'aggiunta di una condizione di totale sicurezza, perché una volta agganciato ai vetri, il robot non può cadere.

Com’è fatto il robot per lavare i vetri VOTO: 8

Winbot W2 Pro Omni è un sistema di pulizia per vetri smart composto dal robot lavavetri e da una stazione base multifunzione portatile. Il primo utilizza dei "piedini" per la mappatura (tecnologia WIN-SLAM 4.0), un pulsante centrale per saldare la presa al vetro e un sistema di pulizia che include tre ugelli spray ad ampio angolo, insieme ad un panno per lavare.

La vera rivoluzione è la sua stazione base portatile: alimentata da una potente batteria, permette al robot di funzionare anche lontano dalle prese di corrente, consentendoci finalmente di pulire con facilità le finestre più difficili da raggiungere, come quelle esterne o quelle di grandi dimensioni.

Oltre a trasportare e conservare il robot, la stazione presenta dei pulsanti per l’accensione, la selezione della modalità di pulizia e l’avvolgimento automatico del cavo che la collega al robot, mentre, grazie ad un comodo sportello, contiene anche detergente per le pulizie e panni di scorta (come per il lavaggio dei vetri manuale, è bene cambiare spesso il panno per evitare aloni e macchie).