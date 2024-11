Molto più di un semplice telefono, oggi il nostro smartphone ci accompagna ovunque, ci permette di rimanere connesse, lavorare, imparare e svagarci. La scelta del modello giusto diventa quindi cruciale, non solo per avere le migliori prestazioni per le nostre esigenze quotidiane ma anche per tutelare la nostra salute e il nostro benessere.

Da uno schermo ottimizzato per ridurre l’affaticamento visivo a un sistema operativo fluido e intuitivo, ogni caratteristica contribuisce alla qualità della nostra esperienza e, di conseguenza, al nostro equilibrio personale.

VOTO TOTALE 6.8 TCL 50 NXTPAPER 5G TCL 50 NXTPAPER 5G combina comfort visivo, riduzione della luce blu e modalità e-reader in un unico smartphone, perfetto per leggere senza affaticare gli occhi e con tecnologie AI per il lavoro: questo smartphone si distingue per un'innovazione che va oltre le classiche specifiche: il suo display è infatti progettato per ridurre al minimo la luce blu e proteggere gli occhi anche dopo ore di utilizzo. Grazie a una tecnologia che rende la visione naturale e simile alla carta, è perfetto per chi ama leggere e vuole un dispositivo che si trasformi in un "libro" sempre a portata di mano, senza compromettere il comfort visivo. Ecco come funziona e perchè potrebbe essere il dispositivo giusto per te.

PRO Display grande e luminoso

Funzioni per la lettura

Funzioni AI per la scrittura facilitata

Focus sul benessere degli occhi CONTRO Prestazioni basiche

Prestazioni fotocamera sufficienti

Design e materiali VOTO: 7 TCL 50 NXTPAPER 5G presenta un design curato e solido, ispirato alla bellezza naturale del basalto. La scocca posteriore del modello Midnight Blue è realizzata, infatti, in fibra di basalto, risultando elegante e particolarmente gradevole al tatto. Progettato per essere sia leggero che resistente, ha una struttura sottile e compatta che permette una buona presa e una comoda gestione con entrambe le mani (date le dimensioni, difficilmente si riuscirà ad utilizzare con una sola mano).

La tecnologia NXTPAPER VOTO: 8 TCL 50 NXTPAPER 5G si distingue per il suo display innovativo, progettato per offrire una visione confortevole e proteggere la salute degli occhi. Con i suoi ampi 6,8 pollici, questo smartphone integra la tecnologia NXTPAPER 3.0, studiata per replicare l’effetto della carta e minimizzare l'affaticamento visivo causato dalla luce blu emanata dai dispositivi tecnologici. Riducendo la luce blu fino al 61%, consente alle utilizzatrici di trascorrere più tempo davanti allo schermo senza preoccuparsi degli effetti dannosi dell’esposizione prolungata. Ma non è tutto: TCL ha integrato diverse funzionalità pensate per il benessere visivo. Il sistema TCL Eye Care agisce come un assistente personale, ricordando di fare pause e mantenere una postura corretta, prevenendo l’infiammazione di collo e braccia e l’affaticamento degli occhi con notifiche automatiche, come “È troppo buio” o “Mantieni il dispositivo fisso”. In aggiunta, il display regola automaticamente luminosità e temperatura del colore in base all’ambiente circostante, adattandosi sia alla luce naturale che a quella artificiale per offrire sempre un buon comfort. Tutti elementi a cui siamo esposte quotidianamente ma in modo un po’ inconsapevole, che però hanno effetti concreti e reali sulla nostra salute. Uno dei punti di forza di TCL 50 NXTPAPER 5G è la sua modalità Max Ink, che rende il display simile a un e-reader, offrendo un’esperienza di lettura simile a quella dei libri e riducendo l’affaticamento visivo durante le sessioni prolungate, ma soprattutto consentendo di portare una vera e propria libreria sempre con noi e leggere in ogni momento della giornata. Oltre alle opzioni di visualizzazione orientate alla lettura, c’è la modalità Color Paper, perfetta per la fruizione di contenuti grafici come fumetti, immagini e video e progettata per garantire colori vividi e dettagli definiti senza compromettere la vista. Le tre modalità che trasformano questo smartphone “in un libro” sono attivabili comodamente e velocemente da un tasto laterale.

Esperienza utente VOTO: 7 TCL 50 NXTPAPER 5G utilizza il sistema operativo Android 14, con l’interfaccia intuitiva e personalizzabile e le funzionalità più o meno avanzate che siamo abituate a trovare su questi dispositivi. L’esperienza utente è migliorata dall’integrazione con le tecnologie di intelligenza artificiale realizzate in collaborazione con Microsoft, che consentono l’uso di strumenti come l’Assistente di Scrittura AI, che permette di tradurre testi, riassumerli, riscriverli e persino adattarli a stili specifici, dal tono formale a quello più amichevole. Per supportare lavoratrici e studenti, questo smartphone è anche dotato di un sistema di riconoscimento vocale per trasformare audio in testi e sintetizzarli in modo rapido e preciso. Immaginate l’utilità di questa funzione, ad esempio, dopo una conferenza o una lezione all’università: basi di appunti e riassunti pronti in pochi secondi.

Fotocamera, funzioni speciali VOTO: 6 Il comparto fotografico di TCL 50 NXTPAPER 5G comprende una fotocamera principale da 108 MP, una ultra-grandangolare da 8 MP per panoramiche più ampie e lente macro da 2 MP per catturare dettagli ravvicinati. Diverse funzioni avanzate facilitano l’esperienza di registrazione di video e lo scatto di foto, come Horizon Lock, che mantiene l’orizzonte stabile durante le riprese e Motion Focus, ideale per fotografare scene dinamiche mantenendo la messa a fuoco su un soggetto. La funzione Moment, invece, scatta immagini un secondo prima e dopo la pressione del pulsante, consentendo di selezionare automaticamente lo scatto migliore da una serie di foto, catturando il momento perfetto (mai più occhi chiusi nelle foto). La fotocamera frontale da 8 MP con HDR e funzione di abbellimento dei volti garantisce selfie naturali e ben illuminati, adattandosi alle esigenze di chi usa frequentemente la fotocamera anteriore per scatti e videochiamate. La qualità e i risultati ottenuti sono nella media, con scatti buoni in condizioni perfette di luminosità e sufficienti in condizioni più “complesse”, come controluce. In generale, non si tratta di un telefono adatto alle content creator o alle amanti della fotografia da smartphone, ma saprà soddisfare le aspettative delle utilizzatrici senza troppe pretese in questo ambito.

Memoria, prestazioni, batteria VOTO: 6 Dal punto di vista hardware, TCL 50 NXTPAPER 5G ha a bordo un processore MediaTek Dimensity 6300 che, senza entrare nelle specifiche troppo tecniche, è capace di sostenere le attività base di qualsiasi utilizzatrice, come messaggistica, navigazione online e su social, streaming online e lettura, in stile ebook. La sua ampia memoria interna da 256 GB è capace di accontentare anche le esigenze di chi ama catturare ogni istante della giornata, assicurando uno spazio più che sufficiente per app, documenti, foto e video in alta risoluzione. La batteria di 5010 mAh può reggere facilmente un’intera giornata di normale utilizzo: ovviamente, come accade per ogni dispositivo, più terremo attivo il display, più la batteria si consumerà velocemente, a parte per la modalità Max Ink, la quale prolunga notevolmente la durata della batteria, promettendo fino a 7 giorni di lettura continua in modalità e-ink e fino a 26 giorni in standby. Grazie alla ricarica rapida da 33 W, comunque, TCL 50 NXTPAPER 5G è in grado di passare dallo 0% al 50% di carica in circa 30 minuti, riducendo al minimo i tempi di inattività e le pause a secco di connessione.