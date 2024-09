Amazon, smartphone a partire da 100 euro. Le offerte shock della settimana

Fonte: iStock Offerte della settimana su Amazon: acquista il tuo nuovo smartphone ora

Se stai aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone per te (o per fare un regalo a qualcuno in vista di compleanni o per il Natale), ma anche se hai bisogno di acquistare degli accessori nuovi, questa è la settimana giusta per farlo. Per il tuo shopping tecnologico puoi affidarti alle migliori offerte che troverai su Amazon godendo si una vasta gamma di smartphone e relativi accessori di diverse marche, modelli e fasce di prezzo. Ma da dove iniziare la ricerca? Ecco una selezione delle offerte più vantaggiose per rinnovare il tuo smartphone e fornirlo di tutti gli accessori più utili e divertenti, al miglior prezzo!

Smartphone: le offerte shock della settimana

Lo chiamano ”il telefono indistruttibile” e il motivo c’è! Stiamo parlando del modello Doogee S Punk con sistema operativo Android 14 , dotato di una super memoria composta da 16GB di RAM (6GB di memoria fissa + 10GB di memoria virtuale) e 256GB di ROM, utile per archiviare foto, giochi o app. Resistente agli urti e all’acqua, è dotato di una fotocamera posteriore da 50 megapixel e di una fotocamera anteriore da 16 megapixel, con modalità di scatto panoramiche, ritratto, macro e bellezza, per risultati eccellenti in termini di foto e video. La batteria dura fino a 533 ore in stand by, 25 ore di conversazione, 50 ore di riproduzione musicale e 24 ore di riproduzione video. Oggi lo puoi avere a soli 189,99 euro (27% di sconto)!

Offerta Doodgee Doodgee S Punk

Il modello Blackview Shark 8 utilizza una tecnologia CNC all’avanguardia ed è caratterizzato da un design ultrasottile da 8.35mm e ultraleggero da 198.3g, si sente bene in mano come sembra alla vista. Ha una megamemoria da 16GB di memoria RAM +256GB di memoria e, grazie alla tecnologia, Incell il display ha colori più vividi. Scegli tra Grigio Chiaro di Luna, Oro Bruciante e Blu Galaxy per uno stile all’avanguardia! Oggi approfitta del 74% di sconto e lo paghi solo 159,99 euro.

Offerta Blackview Blackview Shark 8

Realme GT 6T 5G è uno smartphone del marchio Realme (spin-off di Oppo), brand che si è posto come obiettivo quello di rendere accessibile a un ampio numero di consumatori le esperienze d’uso e le tecnologie, tra tutte, l’utilizzo del 5G (tradizionalmente disponibile su smartphone di fascia alta). Il design del GT 6T è accattivante e si distingue per un ottimo display da 6.78 pollici con una risoluzione di 1264 x 2780 pixel con tecnologia LTPO AMOLED per il quale il brand definisce quello modello ”quello con il display più luminoso al mondo”. Sul versante hardware, GT 6T dispone del Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm) e capacità di memoria di 256gb. Oggi lo trovi ad un prezzo wow a soli 358,23 euro (6% di sconto)!

Offerta Realme Realme GT 6T 5G

I migliori marchi al miglior prezzo

Il tuo prossimo smartphone Samsung ad un prezzo esclusivo? Solo per poco tempo il Samsung Galaxy S23 Smartphone AI è disponibile su Amazon al 30% di sconto, pagandolo solo 723,67 euro al posto di 1039 euro!

Perché ”AI”? AI è l’acronimo di Intelligenza Artificiale ed è una delle caratteristiche principali di questo modello. Ad esempio, potrai modificare facilmente le tue foto, ottenere una traduzione in tempo reale durante le chiamate, convertire le note vocali in testo e riassumerle, cerca informazioni come mai prima d’ora. Inoltre potrai ottenere scatti notturni epici grazie all’IA migliorata di Nightography che mantiene nitidi i dettagli anche al buio, così le foto e i video con scarsa luminosità saranno brillanti e colorati dal tramonto all’alba. Poco tempo? Utilizza il caricabatterie Samsung da 25W in dotazione per la ricarica super rapida.

Offerta Samsung Samsung Galaxy S23 Smartphone AI

Huawei P40 lite con sistema operativo Android Open Source 10.0, memoria di 128 GB (espandibile con microsd da 256G), non ha molto da invidiare ai dispositivi più avanzati. Ha una fotocamera da ben 48 megapixel che permette di scattare foto fantastiche con una risoluzione di 8000x6000pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di 8.7mm è contenuto e rende questo Huawei P40 Lite molto interessante. Hai già visto in che bellissimi colori pop è disponibile? Oggi lo paghi con il 17% di sconto solamente 249 euro.

Offerta Huawei Huawei p40 lite

Se stai valutando l’acquisto di uno Xiaomi, sei nel posto giusto. Approfitta dell’offerta Amazon sul modello Redmi 12 4G LTE scontato del 31%, arrivando a portartelo a casa a soli 139,99 euro.

Con una capacità di memoria da 256 GB, doppia SIM, grande schermo FULL HD, sistema operativo MIUI 14 basato su Android 13 e un design elegante e raffinato, potrai ottenere con la minima spesa la massima resa.

Offerta Xiaomi L’eyeliner dalla punta fine e morbida per realizzare il cat eye

Accessori per smartphone in offerta

Se fai largo utilizzo del tuo smartphone e hai sempre il timore di rimanere senza batteria sufficientemente carica, è giunto il momento di acquistare un power bank. Questo caricatore portabile di Intenso Powerbank XS20000 con collegamento USB-A (out) e un collegamento USB-C (in/out) è compatibile con praticamente tutti i dispositivi USB ricaricabili iPhone, Huawei, Samsung, iPad e altri smartphone, Nintendo Switch, GoPro. Approfitta dell’offerta, lo paghi solo 19,60 euro!

Offerta Intenso Intenso Powerbank XS20000

Un porta cellulare per auto è il regalo perfetto per amici e parenti che trascorrono molte ore al volante. Questo modello, grazie al doppio gancio in metallo, può essere applicato alla presa d’aria in modo che il supporto sia compatibile con la maggior parte delle auto. Grazie al pulsante di bloccaggio e rilascio rapido, puoi installare o rimuovere il telefono con facilità e sicurezza, consentendo un utilizzo pratico e può essere ruotato agilmente di 360 gradi. Ultimo ma non per importanza, il design elegante e raffinato! Acquistalo subito al miglior prezzo, ora costa solo 12,96 euro.

Offerta Miracase Supporto smartphone auto

Se stai puntando da molto l’idea di un treppiede per smartphone, ecco il segno che stavi aspettando. L’innovativo modello di treppiede TONEOF è progettato con apertura automatica, ossia, quando il supporto del treppiede colpisce il terreno (o un’altra superficie piana) in caduta verticale, le sue tre gambe si aprono automaticamente, risparmiando tempo e potendolo fare anche con le mani occupate. Dotato di un palo telescopico a 10 sezioni con un’altezza massima di 168 cm e dotato di due alberi girevoli, dove l’albero superiore può ruotare di 180° su e giù e l’albero inferiore può ruotare di 180° a sinistra e a destra. Comodo no? Oggi lo paghi solo 29,99 euro (20% di sconto).

Toneof Treppiede smartphone

Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle offerte tech? Segui il canale telegram dedicato!