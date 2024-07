Wedding party gift, idee di regalo per gli invitati

Fonte: 123RF Un regalo per gli invitati di matrimonio

Nel giorno del matrimonio ogni singolo particolare contribuisce alla riuscita del sì. Non parliamo solo di dettagli e decorazioni, ma anche delle persone che circondano gli sposi e che possono rivestire quindi un ruolo centrale per i fiori d’arancio. Le damigelle, ad esempio, impiegano tempo e denaro per organizzare eventi pre-matrimoniali, così come i genitori dei festeggiati di solito cercano di aiutare i futuri coniugi a spuntare il maggior numero possibile di voci sulla checklist nuziale. Per restituire il favore, quindi, sempre più sposi scelgono di provvedere a dei wedding party gift, dei piccoli regali che dimostrino la loro gratitudine.

Le opzioni sono moltissime, e non è necessario spendere cifre esorbitanti per far felici i destinatari. Che si tratti di braccialetti per le damigelle, una bottiglia di vino per il proprio testimone o un abbonamento sportivo per l’amico che si è occupato di conservare le fedi nuziali, l’importante è riuscire a selezionare dei presenti che rispecchino la personalità e i gusti del destinatario. Siete a corto di idee? Ecco qualche suggerimento di wedding party gift da cui lasciarvi ispirare.

Come scegliere il regalo perfetto per gli invitati

I wedding party gift non sono necessariamente dei regali costosi, ma dei piccoli presenti pensati solo per dimostrare affetto e gratitudine a quanti, tra ospiti ed invitati, si siano rivelati particolarmente preziosi nell’allestimento del sì. Si può trattare di un’amica che abbia aiutato la sposa a stemperare la tensione negli attimi immediatamente precedenti al sì; di un parente che abbia messo a disposizione la sua conoscenza in fatto di vini; o ancora di una conoscente che si sia prestata a preparare con voi delle bomboniere fai-da-te: chiunque sia il destinatario del wedding party gift, attenderà un pensierino personalizzato e scelto in base al proprio gusto.

I fattori da tenere in considerazione nell’acquisto del regalo sono diversi. In primis, non si possono ignorare le preferenze dell’invitato: affinché il presente sia gradito è fondamentale informarsi su passioni e gusti del ricevente, così da evitare errori. Nel caso di un appassionato di liquori, ad esempio, si può optare per un cofanetto di whisky pregiato, così come un amante della ceramica adorerà dei manufatti realizzati con questo materiale. In secondo luogo, stabilite un budget di riferimento, soprattutto se avete intenzione di comprare una discreta quantità di regali. Infine, un altro parametro importante è rappresentato dal legame con la persona in questione: se si tratta di un invitato a voi particolarmente caro sarete decisamente più propensi ad investire di più in termini economici e di tempo.

Idee di wedding party gift per gli ospiti

A seconda degli invitati che avete intenzione di omaggiare con un piccolo wedding party gift ecco qualche proposta.

Gioiello con ciondolo zodiacale

Alcuni segni zodiacali più di altri si prestano a ricoprire il ruolo di perfette damigelle di nozze. Se quindi volete ringraziare le vostre bridesmaids per il supporto ricevuto nella marcia di avvicinamento al sì, potete proprio affidarvi all’astrologia, e scegliere per ciascuna di loro una collana o un braccialetto con un ciondolo dedicato al proprio segno. Bilancia e Toro apprezzeranno più che mai.

Beauty kit per skincare coreana

La skincare coreana é uno dei trend beauty in ascesa degli ultimi anni. Amata dalle giovanissime, potrebbe rappresentare un regalo perfetto per le vostre amiche ventenni, ma potrebbe rivelarsi una scoperta molto gradita anche per zie o amiche della mamma che non vi abbiano mai fatto mancare il loro supporto nell’allestimento di decorazioni ed addobbi.

Etichetta di vino pregiato

Una buona bottiglia di vino è sempre un’ottima idea, e il margine di sbagliare quando si tratta di etichette pregiate è molto basso. Assicuratevi di conoscere i gusti dell’amico o parente che volete ringraziare, e fatevi consigliare da un esperto sommelier nella scelta della varietà perfetta per lui o lei.

Fonte: 123RF

Qualora rossi, bianchi e rosati non dovessero soddisfare il palato dell’invitato in questione, bollicine o distillati rappresenteranno un’ottima alternativa. Soprattutto se custoditi in una preziosa confezione.

Cornice digitale

Anche i regali tech sono sempre una valida opzione, e si adattano a diverse fasce d’età. Una cornice digitale con altoparlante, ad esempio, rappresenta la soluzione ideale per impreziosire gli interni di un’abitazione con foto e video interattivi a scelta. Perché non acquistarne una per quella coppia di zii che tanto si è rivelata preziosa nella ricerca della perfetta location per il sì?

Acqua di colonia

Siete in dubbio sul regalo da fare al vostro testimone di nozze che si è incaricato di custodire le fedi nuziali nel corso del rito religioso? Qualunque sia la sua fascia anagrafica, una pregiata acqua di colonia lo renderà estremamente felice. Prima di procedere con l’acquisto, tuttavia, informatevi su fragranze e brand preferiti così da non commettere errori.

Lampada di design

Un pezzo pregiato per restituire un tocco chic agli interni di casa: se tra gli invitati a cui volete destinare un wedding gift c’è qualche appassionato di design, pensate ad una lampada di valore. Potete scegliere tra quelle che hanno fatto la storia dell’arredamento, nel caso in cui abbiate a disposizione una cifra considerevole, oppure puntare su modelli non griffati qualora non vogliate spendere cifre esorbitanti.

Bonsai o altre piante da interni

In Giappone regalare un bonsai dimostra apprezzamento ed ammirazione per la persona che li riceverà in dono, poiché richiedono dedizione e cura costante. Si tratta ad ogni modo di un regalo di sicuro effetto, e adatto anche a chi non abbia a disposizione un cortile o un balcone ma senta comunque di non voler trascurare il proprio pollice verde. In alternativa, esistono comunque anche altri tipi di piante tradizionalmente associate al concetto di gratitudine, come felce, pachira o il suggestivo bambù della fortuna.

Set di valigie

Tra gli intramontabili è impossibile non citare le valigie. Si può scegliere di acquistare un intero set, qualora il destinatario sia un parente stretto, oppure puntare su un solo bagaglio. Tra i più richiesti ci sono senza dubbio quelli da poter portare con sé in cabina: sempre più compagnie, infatti, impongono di rispettare dimensioni standard, ed optare per una valigia di questo tipo potrebbe salvare in extremis moltissimi amici o parenti viaggiatori.