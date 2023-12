Il Natale è quel periodo dell'anno che ha il sapore della magia, ma le cose non sempre vanno come sperato: cinque modi per tenersi lontani dalle discussioni

Fonte: iStock Photo Natale: 5 trucchi per evitare le litigate in famiglia

A Natale siamo tutti più buoni? Sicuramente la magia delle feste, il tempo trascorso con i propri cari e l’atmosfera, dovrebbero rendere tutti più felici, dovrebbero incitare a mettere da parte i conflitti per provare a vivere momenti di relax.

Ma non sempre va così, perché si tratta di un periodo ricco di impegni, durante il quale lo stress – per molti individui – aumenta, e le corse contro il tempo la fanno da padrone.

A questo si aggiunge che non sempre a tavola si siedono persone compatibili le une con le altre ed è ben presto chiaro come, quello che doveva essere un momento di gioia e serenità, possa trasformarsi in una situazione a rischio lite. I trucchi per evitare discussioni in famiglia a Natale e sopravvivere alle feste.

Evitare gli argomenti tabù

Si ironizza spesso su come a Natale ci sia, in quasi tutte le famiglie, quel parente che fa domande scomode su compagni, matrimoni, figli o altre tappe della vita di una persona.

Magari per qualcuno si tratta di argomenti delicati, quindi sarebbe buona cosa evitarli. Così come sono da evitare i discorsi che tocchino questioni politiche e sociali che potrebbero gettare benzina sul fuoco e alimentare le discussioni. Di cosa parlare, quindi? Di argomenti neutri, divertenti e rilassanti.

Praticare la gentilezza

Spesso le persone pensano di risultare simpatiche e sarcastiche, ma in realtà fanno solo del male: magari con parole o azioni che, con un pochino di accortezza in più, si potrebbero evitare.

Praticare la gentilezza nei confronti degli altri potrebbe essere un obiettivo da perseguire durante le feste. Come? Con complimenti sinceri, aiutando in qualche faccenda, oppure ascoltando attivamente i discorsi.

Il risultato potrebbe essere stupefacente: infatti potrebbe accadere che iniziamo a sentirci più leggeri anche noi. E, nel malaugurato caso che uno dei doni ricevuti non piaccia, cerchiamo di essere comunque grati perché quella persona ha pensato a noi.

Prendersi del tempo

Le feste possono essere un periodo difficile per tante ragioni: la frenesia, o la mancanza di qualcuno, possono agire in maniera evidente sull’umore e il benessere.

In questi casi è importante concedersi del tempo per sé, anche durante i momenti di convivialità, come pranzi e cene. Magari facendo una passeggiata per sgranchirsi le gambe e per “liberare” i pensieri.

Aspettative? Addio

Spesso a fregarci sono le aspettative: quello che si immagina, che si spera, che ci si aspetta.

Ecco perché è bene lasciarle andare e vivere momento per momento, godendo di quegli istanti che si possono trascorrere con le persone care. Perché, nonostante ci possano essere fraintendimenti, argomenti difficili o frizioni, va ricordato che si tratta di istanti che non ritornano più.

Quindi nessuna aspettativa su doni, divertimento e comprensione, ma solo la mente aperta e la giusta dose di relax, per affrontare il Natale in famiglia. Senza discussioni.

Organizzazione con gli altri: la chiave per evitare le litigate

Organizzare può aiutare a evitare i momenti più difficili e le litigate, soprattutto se si coinvolgono gli altri nel processo decisionale.

Quindi è bene capire chi fa cosa, come strutturare pranzi e cene, ma anche pensare tutti insieme a delle attività che possano coinvolgere e divertire la famiglia.

Portare giochi adatti a tutti, oppure stilare una lista di film da guardare, e che siano apprezzati da grandi e piccini, sono ottimi trucchi per evitare le discussioni e passare del tempo divertendosi