Un dispositivo ibrido che può essere collegato al computer, ma che all'occorrenza può sostituire anche la TV, pur non avendo una connessione diretta all'antenna per la ricezione dei canali del digitale terrestre o del satellite. Poiché è dotato di un sistema operativo particolarmente efficiente, permette di installare tutte le applicazioni oggi disponibili per i televisori LG e quindi di godere di tutti i propri programmi preferiti, anche senza antenna.

Stile minimal, bordi sottilissimi e una base con ruote che ti permette di spostarlo facilmente ovunque : dalla scrivania alla sala pranzo , o persino in camera per una serata davanti a un film. L’effetto è di grande modernità, con il colore bianco opaco che si abbina perfettamente sia ad un ambiente contemporaneo sia ad un arredamento più caldo e tradizionale. Unico neo: nonostante le ruote, il peso può farsi sentire se devi superare di frequente tappeti o ostacoli.​

Software e facilità d'uso VOTO: 8

Grazie a webOS 24, LG Swing diventa quasi un maxi-tablet: puoi usare Netflix, Disney+, YouTube e tutte le app principali senza bisogno di altri dispositivi. E per chi lavora da casa o vuole una routine davvero smart, c’è sia l’accesso remoto al PC sia il supporto per AirPlay (iPhone/iPad) e Screen Share (Android). L’interfaccia non è sofisticata come quella degli smartphone più nuovi, ma è stabile e davvero semplice da capire e utilizzare anche se non sei un’esperta di tecnologia.​ Il touchscreen permette anche ai meno esperti di navigare tra le funzioni, e il sistema è già pronto appena collegato.

Il suo punto di forza è che lo porti dove serve in pochi secondi, lo regoli in altezza e inclinazione con una mano, collegandosi facilmente a tutti i tuoi dispositivi. Un particolare: LG Swing si può utilizzare anche in verticale, si ruota nel giro di pochi secondi e si adatta agli shorts di YouTube o i video di TikTok in un attimo.

Un’altra cosa da sapere: a bordo non c’è batteria integrata, quindi per farlo funzionare è sempre necessaria una presa di corrente nelle vicinanze. Un po’ limita la libertà ma, a differenza di altri prodotti portatili, qui si punta soprattutto alla flessibilità all’interno degli spazi di casa o ufficio.​