Prima o poi arriva per tutte quel momento in cui serve trovare un angolo per lavorare al volo, condividere una serie con le amiche in salotto oppure videochiamare la famiglia mentre si prepara la cena. L’organizzazione della casa spesso passa da piccoli dettagli che semplificano la giornata: flessibilità, comfort e un pizzico di stile diventano ciò che davvero conta. Ma esiste qualcosa in grado di unire eleganza, praticità e tecnologia senza troppi pensieri?
LG Swing è il monitor 4K con touchscreen e ruote che trasforma ogni angolo di casa in uno spazio smart. Stile minimal, funzioni integrate e massima versatilità per chi vuole lavorare, guardare film o organizzare la giornata in modo elegante e fluido.
Il prezzo non è esattamente popolare, ma questo dispositivo è talmente versatile da risultare particolarmente comodo soprattutto quando bisogna ottimizzare lo spazio e, all’occorrenza, trasformare un angolo della casa nel proprio ufficio.
LG Swing 32
LG Swing è il nuovo smart monitor pensato per chi cerca versatilità, design e facilità d’uso in ogni momento della giornata. Per capire di cosa si parla, basta immaginare un grande monitor per computer appoggiato su un supporto regolabile, che a sua volta si muove su rotelle.
Un dispositivo ibrido che può essere collegato al computer, ma che all'occorrenza può sostituire anche la TV, pur non avendo una connessione diretta all'antenna per la ricezione dei canali del digitale terrestre o del satellite. Poiché è dotato di un sistema operativo particolarmente efficiente, permette di installare tutte le applicazioni oggi disponibili per i televisori LG e quindi di godere di tutti i propri programmi preferiti, anche senza antenna.
Di fatto, parliamo di un monitor estremamente versatile che può essere il centro di comunicazione per le nostre chiamate professionali, oppure un hub per il relax, da spostare a piacimento dentro casa.
- Design elegante e trasportabile
- Touchscreen reattivo
- Angolo di visione ampio
- Software semplice e ricco di app
- Facile da usare per chiunque
- Prezzo elevato
- Manca la batteria integrata
- Luminosità non eccezionale
- Audio integrato debole
Design
Stile minimal, bordi sottilissimi e una base con ruote che ti permette di spostarlo facilmente ovunque: dalla scrivania alla sala pranzo, o persino in camera per una serata davanti a un film. L’effetto è di grande modernità, con il colore bianco opaco che si abbina perfettamente sia ad un ambiente contemporaneo sia ad un arredamento più caldo e tradizionale. Unico neo: nonostante le ruote, il peso può farsi sentire se devi superare di frequente tappeti o ostacoli.
Specifiche tecniche
Il cuore tecnologico di LG Swing è uno schermo IPS da 32 pollici, risoluzione 4K ultra dettagliata, touchscreen a 10 punti per controllare tutto con il semplice tocco. La luminosità (350 cd/m²) è buona ma non eccezionale, soprattutto se usato in ambienti molto illuminati.
Il vero vantaggio? L’ampio angolo di visione che va benissimo se vuoi far vedere qualcosa a più persone contemporaneamente. Il monitor non integra direttamente una fotocamera, ma puoi facilmente collegare webcam esterne tramite le porte USB-C.
Software e facilità d'uso
Grazie a webOS 24, LG Swing diventa quasi un maxi-tablet: puoi usare Netflix, Disney+, YouTube e tutte le app principali senza bisogno di altri dispositivi. E per chi lavora da casa o vuole una routine davvero smart, c’è sia l’accesso remoto al PC sia il supporto per AirPlay (iPhone/iPad) e Screen Share (Android). L’interfaccia non è sofisticata come quella degli smartphone più nuovi, ma è stabile e davvero semplice da capire e utilizzare anche se non sei un’esperta di tecnologia. Il touchscreen permette anche ai meno esperti di navigare tra le funzioni, e il sistema è già pronto appena collegato.
Il suo punto di forza è che lo porti dove serve in pochi secondi, lo regoli in altezza e inclinazione con una mano, collegandosi facilmente a tutti i tuoi dispositivi. Un particolare: LG Swing si può utilizzare anche in verticale, si ruota nel giro di pochi secondi e si adatta agli shorts di YouTube o i video di TikTok in un attimo.
Un’altra cosa da sapere: a bordo non c’è batteria integrata, quindi per farlo funzionare è sempre necessaria una presa di corrente nelle vicinanze. Un po’ limita la libertà ma, a differenza di altri prodotti portatili, qui si punta soprattutto alla flessibilità all’interno degli spazi di casa o ufficio.
Conclusioni
LG Swing è il compagno ideale se lavori da casa, ami avere tutto sotto controllo ma non vuoi trasformare il soggiorno in un ufficio hi-tech o se hai bisogno di rendere gli spazi flessibili, magari, ad esempio, collocando i bambini in uno spazio privo di TV. Ti offre ordine, praticità e comfort visivo, ti aiuta a tenere la casa versatile e moderna, e si sposta con te in base al ritmo della tua giornata.
Il prezzo è da valutare e, a seconda del tuo budget, potrebbe essere un limite, aggirandosi intorno ai 1000 euro: se punti su integrazione e stile, è un piccolo investimento per tanti risultati; se vuoi invece solo “funzionalità”, ci sono alternative più economiche. Ma nessuna sarà così chic da vedere: qui il vantaggio concreto sta proprio nell’integrazione senza pensieri e nell’estetica impeccabile. Se poi si vuole la totale libertà d'azione, esiste anche l'alternativa di LG StanbyMe, che si differenzia per un monitor più piccolo, di soli 27 pollici, accompagnato però ad una batteria in grado di farlo funzionare per più di tre ore senza bisogno di collegarsi alla rete elettrica.
Non sono prodotti con prezzi bassi, ma il marchio LG assicura la garanzia di qualità dei materiali, dei componenti e di aggiornamenti nel tempo del software.