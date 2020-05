Meghan Markle, suo figlio Archie le ruba la scena: nuova dolcissima foto

editato in: da

Meghan Markle, suo figlio Archie compie un anno

Meghan Markle e Harry mostrano nuovamente in pubblico il figlio Archie in occasione del suo primo compleanno attraverso un video dolcissimo che è comparso sui social.

La clip ritrae Baby Sussex in braccio a Meghan che gli sta leggendo il libro per bambini Papero! Coniglio!. Archie ascolta divertito la favola e mostra i primi dentini quando sorride. Ed è identico al papà.

Il video è stato girato da Harry lo scorso weekend a Los Angels ed è stato condiviso sul profilo Instagram di Save the Children Uk che, nel fare gli auguri a Baby Sussex, ha ringraziato Lady Markle per la tempestiva raccolta fondi a sostegno di chi è stato colpito dal coronavirus.

In queste immagini, Archie è visibilmente cresciuto e ruba la scena a mamma Meghan. Il bebè indossa un body bianco ed esplora il libro di favole che Meg gli sta leggendo. Il video ritrae una scena molto intima dove la moglie di Harry si mostra come una mamma dolcissima e orgogliosa del proprio piccolino che sta diventando grande.

Proprio come in altre occasioni ha fatto Kate Middleton, anche Lady Markle è voluta apparire come una mamma “normale”, senza look speciali, ma indossando una pratica camicia in jeans e coi capelli raccolti dove è visibile la ricrescita. Probabilmente, anche lei ha dovuto rinunciare al suo hair stylist di fiducia in questo periodo di isolamento.

Per festeggiare Archie, la Famiglia Reale gli ha inviato gli auguri via social. E come promesso, ci saranno video-chiamate alla Regina e ai cuginetti, figli di William e Kate Middleton. Mentre Meg ha preparato per suo figlio una torta rigorosamente senza zucchero.