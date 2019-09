Meghan Markle, la figlia segreta che avrebbe voluto avere

editato in: da

Meghan Markle: Ivy, la bimba che considera sua figlia

Meghan Markle è diventata mamma per la prima volta del piccolo Archie lo scorso 6 maggio, ma in cuor suo avrebbe voluto avere una femmina.

In realtà, Meghan, che è volata a New York per il weekend, ha già incontrato la figlia ideale. Si tratta della piccola Ivy, bambina della sua miglior amica Jessica Mulroney.

Seppur felicissima del suo maschietto, la Duchessa del Sussex non ha mai nascosto il suo desiderio di avere una bimba. Un desiderio, nato ancor prima di conoscere e sposare Harry. Quando ancora era solo una delle attrici della serie Suits, si comprò un costosissimo orologio di Cartier e dichiarò che un giorno l’avrebbe lasciato a sua figlia.

Può essere che ciò avvenga, infatti i Duchi del Sussex hanno già messo in cantiere un secondo bebè. Ma in attesa che venga concepito, Lady Markle da anni si è affezionata alla piccola Ivy. Come riporta il magazine New Idea, la piccola può essere considerata “la figlia segreta di Meghan“. O meglio la Duchessa la tratta da sempre come se fosse la sua bimba.

Secondo una fonte vicina alla moglie di Harry, Meg le è talmente affezionata da sentirla tutti i giorni su Skype, le invia teneri regali e lettere scritte a mano. Addirittura, progetterebbe di trasferirsi in Canada per starle vicino. Infatti la piccola è canadese. “Meghan ha sempre pensato a Ivy come sua figlia“.

Le cose non sono cambiate da quando è arrivato Archie, anzi Lady Markle è diventata più protettiva nei confronti della piccola della quale in passato ha spesso condiviso delle foto sul suo profilo Instagram che ha chiuso in seguito alle nozze col Principe Harry.

Il biografo reale, Andrew Morton, ha dichiarato che Meg e Harry presto diventeranno nuovamente genitori e non esclude che il secondo Baby Sussex venga concepito durante il viaggio in Africa in programma a fine settembre. Non solo, i Duchi potrebbero decidere di adottare un bambino in Botswana, terra che amano particolarmente.