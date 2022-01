Maria Elisabetta Casellati: chi è suo figlio Alvise, direttore d’orchestra

Sotto i riflettori grazie al ruolo della mamma Maria Elisabetta Casellati – la Presidente del Senato, parlamentare di Forza Italia e nome tra i più ambiti delle elezioni per il Quirinale, anche Alvise Casellati ha attirato l’attenzioni dei curiosi. Chi è il figlio della Presidente? Abbiamo qualche risposta per i più curiosi.

I due figli di Maria Elisabetta Casellati

Alvise è solo uno dei due figli della Casellati: nato a Padova il 20 marzo 1973, è il fratello di Ludovica (sappiamo che è nata a Bolzano, ma la sua data di nascita non è nota). I due sono il frutto dell’amore tra Maria Elisabetta e Gianbattista Casellati, entrambi avvocati (lei matrimonialista a Padova prima di cominciare la sua carriera politica). I figli, dopo aver inizialmente seguito le orme dei genitori intraprendendo entrambi la carriera di avvocati, hanno deciso di dedicarsi alle loro più grandi passioni: la musica e il ciclismo.

Alvise Casellati si è infatti laureato in Giurisprudenza nel 1998 e Lodovica nel 1995. Prima di dedicarci ad Alvise, scopriamo qualcosa di Lodovica Casellati: ha lavorato per anni come giornalista pubblicista per Il Gazzettino, Mediaset e Familygo. Dopo un breve periodo nel ruolo di Capo Segreteria del sottosegretario di Stato nel Ministero della Salute, ha deciso di dedicarsi anima e corpo a una testata online interamente dedicata al cicloturismo e al turismo sostenibile.

Gli studi di Alvise Casellati

Torniamo al fratello, nome del momento: Alvise Casellati è un musicista nato. Sin da bambino è stato “contagiato” dal demone della musica, una ferma tradizione di famiglia: il trisnonno, su raccomandazione di Rossini, aveva infatti ricevuto il Diploma di Composizione Onorario dall’Accademia Filarmonica di Bologna. Il bisnonno, invece, era Presidente del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Insomma, una vera vocazione: Alvise ha iniziato a studiare il violino a 9 anni, entrando poi in Conservatorio. Per anni ha portato avanti sia gli studi di giurisprudenza che il conservatorio, ottenendo nel 1994 il diploma di violino e, come dicevamo, nel 1998 la laurea in legge. I suoi studi musicali sono proseguiti con i migliori maestri finché, nel 2000, si è trasferito a New York per ottenere un master specifico sui diritti d’autore, argomento di grande interesse per lui.

Ammesso nel 2003 all’Ordine degli Avvocati di New York e in Italia, è poi diventato nel 2003 Segretario Generale della Foundation for Italian Art and Culture a New York, proseguendo con la curiosa commistione di legge e musica che tanto lo ha appassionato nel corso degli studi.

La svolta di Alvise Casellati

A seguito di alcuni grossi problemi di salute che nel 2007 lo hanno colpito, Alvise ha deciso di votarsi nuovamente alla musica: dal 2007 al 2011 ha partecipato il corso per Orchestral Conducting alla Juilliard School of Music di New York con il maestro Vincent La Selva. Nel marzo 2011 è arrivata la sua prima grossa soddisfazione davanti a un pubblico d’eccezione: ha infatti diretto il suo primo concerto in Italia, al Teatro La Fenice di Venezia, in occasione del 150º Anniversario dell’Unità d’Italia.

Nel 2012 ha deciso di lasciare definitivamente la carriera legale, scegliendo la direzione d’orchestra come suo unico impegno per la vita. Al momento ha partecipato come direttore a diversi eventi come il Festival di Venezia, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, l’Emilia Romagna Festival, il Ljubljana Festival e tanti altri piccoli eventi.