In un mondo in cui la scienza e la medicina fanno passi da gigante, ci troviamo di fronte a storie che sfidano la natura e sorprendono l’umanità. Una di queste è quella di Safina Namukwaya, una donna ugandese di 70 anni che ha dato alla luce due gemelli, diventando così la madre più anziana dell’Africa.

Mamma partorisce due gemelli a 70 anni

Safina, la protagonista di questa incredibile storia, ha partorito un maschio e una femmina, concepiti attraverso la fecondazione in vitro (IVF). Questa tecnica, una benedizione per molte coppie che combattono contro l’infertilità, comporta la combinazione di spermatozoi e ovuli in laboratorio prima di impiantare l’embrione nell’utero. Il Women’s Hospital International and Fertility Centre di Kampala, in Uganda, ha partecipato attivamente a questo processo, testimoniando un momento storico nella medicina riproduttiva.

L’ospedale ha annunciato su Facebook che “la madre e i bambini stanno bene”. Questa affermazione non è solo un bollettino medico, ma simboleggia un’incredibile vittoria sia per la medicina che per la resilienza umana. Safina, con la sua forza e determinazione, è diventata un simbolo di speranza e di coraggio per molte donne in tutto il mondo.

Safina Namukwaya, la coraggiosa donna ugandese che ha dato alla luce due gemelli all’età di 70 anni, ha condiviso la sua intensa esperienza con l’emittente NTV dell’Uganda. La sua storia è un viaggio di resilienza e forza. Safina ha raccontato che la gravidanza non è stata un percorso facile, ma piuttosto un impegno che ha richiesto quasi tutti i suoi risparmi. La determinazione di Safina nel diventare madre era così forte che ha affrontato ogni ostacolo, finanziario e emotivo, per realizzare il suo sogno.

In un momento di grande difficoltà, quando il suo compagno l’ha abbandonata, è emersa la solidarietà umana nella sua forma più pura. Il medico della clinica di fertilità si è offerto di aiutare Safina, non solo dal punto di vista medico, ma anche sostenendo le spese del viaggio. Questo gesto di generosità sottolinea l’importanza del supporto umano e professionale nel percorso della fecondazione in vitro.

Un fenomeno globale: nascite tardive e scienza

Il caso di Safina non è isolato. Nel 2019, i media indiani hanno riportato la storia di una donna di 74 anni che ha dato alla luce gemelli attraverso la fecondazione in vitro. Questi casi eccezionali non sono solo testimonianze del progresso scientifico, ma anche specchio di un cambiamento sociale e culturale a livello globale.

In Europa, l’età media delle donne al primo parto sta aumentando, passando da 28,8 anni nel 2013 a 29,4 nel 2019. Questo trend riflette una serie di fattori, tra cui l’evoluzione delle carriere professionali, le scelte personali e l’accesso a tecnologie avanzate di fertilità. Le storie come quella di Safina e della donna indiana dimostrano che la maternità può avere molte sfaccettature e che la scienza sta ampliando i confini di ciò che una volta si pensava fosse impossibile.

L’Italia si distingue in Europa per essere il paese dove le donne tendono a diventare madri per la prima volta in età più avanzata, con un’età media di 31,4 anni. Questo dato riflette una tendenza più ampia osservata nei paesi mediterranei, dove anche in Spagna, Irlanda e Grecia si registra un’età media al primo figlio piuttosto elevata. La questione dell’età materna in questi paesi è strettamente legata a fattori socio-economici. I giovani, in particolare, affrontano difficoltà maggiori nell’accedere in modo stabile al mondo del lavoro e trovano minori tutele nei sistemi di welfare, fattori che inevitabilmente influenzano la decisione di avere figli.

Al contrario, i paesi dell’Est Europa presentano un’età media al primo figlio significativamente più bassa. Questa differenza si radica in una forte connotazione sociale che favorisce la maternità precoce. Tuttavia, anche in questi paesi si assiste a un cambiamento significativo: l’età media al primo figlio sta aumentando rapidamente, con un incremento tra i 3 e i 4 anni negli ultimi venti anni. Questo trend indica una convergenza verso un’età media più vicina ai 30 anni, segno di un cambiamento socio-culturale che attraversa l’intera Europa.