La lettera delle sorelline di Belluno alla Regina Elisabetta (e la sua risposta)

Nei suoi quasi 70 anni di regno, Elisabetta II ha sorpreso più volte il popolo inglese e non solo, dimostrando che quell’aura di impenetrabilità – in circostanze eccezionali ovviamente – poteva essere scalfita. Lo ha fatto proprio di recente, rispondendo alla letterina di condoglianze di due sorelline di Belluno, che colpite profondamente dalla scomparsa del Principe Filippo, hanno deciso di mostrare la loro vicinanza alla Sovrana di Inghilterra.

Elisa e Sofia, questi i nomi delle due bambine, hanno 7 e 4 anni e sono venute a conoscenza della storia della Regina Elisabetta grazie alla visione di un cartone animato. Così le due sorelline, dopo aver appreso della morte del Principe, hanno voluto mandare un messaggio pieno di affetto alla Sovrana, accompagnato da alcuni disegni che raffiguravano Elisabetta in compagnia del suo amato Filippo.

Sua Maestà, siamo due bambine di 7 e 4 anni, che vivono in Italia, nelle Dolomiti. Ti abbiamo conosciuto tramite un bellissimo cartone animato che parla di te e di tuo marito. Abbiamo saputo che il tuo amato marito, il Principe Filippo, è morto. Siamo molto tristi e dispiaciute per questo. Per questa ragione, vorremmo abbracciarti e pregare per te e per il Principe Filippo. Le tue piccole fan, Elisa e Sofia.