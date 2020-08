Letizia di Spagna, le misteriose vacanze con Felipe e il ritorno in pubblico

editato in: da

Letizia di Spagna, l’outfit per le vacanze che sta bene a tutte

Immaginate una vita costantemente sotto la luce dei riflettori, facendo sempre attenzione a come apparire agli occhi del pubblico: è facile capire come mai, a volte, sia necessaria una pausa. Letizia di Spagna e Re Felipe VI hanno così deciso di allontanarsi per un po’ dai flash dei fotografi.

Nelle prime settimane d’estate, un lungo tour della Spagna ha portato la Famiglia Reale a visitare alcune delle località più belle del Paese. Abbiamo avuto numerose occasioni per ammirare Letizia e suo marito Felipe, che si sono mostrati più complici e affiatati che mai. Poi è arrivato il momento della consueta vacanza alle Baleari, tappa obbligatoria per i due coniugi, dove sono tornate in pubblico anche le loro figlie.

La Principessa Leonor e l’Infanta Sofia, in realtà, sono rimaste molto defilate nel corso della breve permanenza a Maiorca – il modo con cui, probabilmente, Letizia ha deciso di proteggere le ragazze dalla stampa, dopo lo scandalo del Re Emerito Juan Carlos e il suo esilio volontario. Infine, l’intera famiglia è scomparsa dai radar dei media: l’ultima apparizione pubblica risale al 17 agosto, mentre il giorno dopo il Re e la sua consorte sono tornati a Madrid.

Da quel momento, di loro non si sono più avute notizie. Che questa estate sarebbe stata diversa anche per Letizia di Spagna lo sapevamo già: nessun viaggio al di fuori dei confini nazionali, ma a quanto pare anche a Madrid la Famiglia Reale ha preferito tenere un basso profilo. In passato, il loro periodo di pausa senza impegni ufficiali era comunque costellato da qualche uscita che, immancabilmente, suscitava grande scalpore tra i cittadini – come ad esempio una romantica fuga al cinema, passione che i due coniugi condividono.

Questa volta, invece, pare che Letizia e Felipe abbiano deciso di rimanere alla Zarzuela, la loro residenza reale. Da Corte non arrivano notizie in merito: liberi da appuntamenti ufficiali, il Re e la Regina consorte possono dedicarsi ai loro impegni nella massima privacy. Ma le misteriose vacanze della Famiglia Reale stanno per giungere al termine, come si evince dall’agenda che è già stata condivisa pubblicamente.

Il 2 settembre, Felipe sarà impegnato con una visita al Comando Navale del Miño, nella città di Tui. Non sappiamo invece quale sarà il primo appuntamento di Letizia di Spagna, anche se è probabile che avrà luogo nel corso della prossima settimana. Solo pochi giorni di pausa, e poi sarà tempo di rimettersi al lavoro anche per la Famiglia Reale.