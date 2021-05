La Regina è sola in Parlamento: Carlo a un passo dal trono

editato in: da

La Regina al Parlamento per la prima volta senza Filippo

La Regina Elisabetta presenzia al primo evento pubblico dalla morte di suo marito, il Principe Filippo. Si tratta di una delle cerimonie più istituzionali dell’anno, la cerimonia d’apertura del Parlamento. E per la prima volta dopo 120 anni è stato rimosso il trono del Duca di Edimburgo. Ma Sua Maestà ha potuto contare su Carlo che le è stato sempre accanto.

La cerimonia, già ridimensionata a causa dell’emergenza Covid, è stata velata da una ulteriore nota di tristezza, a causa della scomparsa un mese fa di Filippo, il marito di Elisabetta per 73 anni. La Regina, al solito impeccabile e concentrata sui suoi doveri monarchici, si è seduta in isolamento, distanziata da tutti. E dopo oltre un secolo, nessun Principe consorte era presente all’evento. Poco distanti, ma separati dalla Sovrana, hanno preso posto Carlo e Camilla. Elisabetta, durante il suo discorso ha presentato l’agenda legislativa di Boris Johnson.

Il trono del Duca di Edimburgo è stato rimosso per la prima volta dal 1901, quando fu installato per la Regina Alexandra, moglie di Edoardo VII. Il regale sedile, tradizionalmente collocato a Houghton Hall nel Norfolk, viene spostato nella Camera dei Lord ad ogni cerimonia d’apertura. Al momento è affidato alla custodia del Lord Gran Ciambellano.

Durante la processione lungo la Camera dei Lord, il Principe del Galles, recentemente bacchettato dalla Sovrana, ha accompagnato Elisabetta tenendola per mano. Davanti a loro la Corona adagiata su un cuscino, mentre dietro li seguiva Camilla che indossava un soprabito di seta bianca con rombi beige e cappello a tesa larga coordinato.

La Regina, elegantissima, si è presentata con un soprabito grigio perla decorato intorno al collo da fiori gialli ricamati che richiamavano la fantasia dell’abito in seta. Immancabile il cappello ton sur ton, adornato con fiori e foglie. Si tratta dello stesso completo che Elisabetta indossò al Royal Ascot del 2019. Scarpe e borsa nere, guanti bianchi, orecchini e collana in perle come accessori, completavano il look, impreziosito da un dettaglio particolare.

Sua Maestà ha infatti deciso di appuntare sul soprabito primaverile una coppia di spille in diamanti e acquamarina, regalo dei suoi genitori, il re Giorgio VI e la regina Elisabetta, in occasione del suo 18esimo compleanno, nel 1944. Gioielli dal design tipico di quegli anni, combinano pietre baguette, rotonde e ovali.