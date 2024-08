Kim Yeji, chi è l’atleta sudcoreana dallo stile irresistibile: virale sui social “come Lara Croft”

Fonte: IPA Kim Yeji

Come una iconica guerriera, ha conquistato tutti. È una tiratrice professionista sudcoreana, trionfatrice alle Olimpiadi e stella emergente. Ma chi è Kim Ye-ji, da dove viene? Qual è la sua storia sportiva e perché il suo amuleto è un elefantino?

Kim Ye-ji: età, altezza, fidanzato, figlia

Kim Ye-ji, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024, è una campionessa nella disciplina di pistola ad aria compressa da 10 metri. Mira infallibile e stile iconico, è diventata popolare sui social di tutto il mondo per la sua energia e il suo appeal da “supereroina”.

La campionessa è alta 1 metro e 63 e pesa 52 chili. Capelli neri, pelle chiara, fisico minuto, grande sangue freddo, è caratterizzata da una travolgente energia e da un lato tenero che ha conquistato. Alle Olimpiadi di Parigi Kim ha gareggiato tenendo allacciato alla cintura un elefantino di peluche, appartenente a sua figlia. Il media sudcoreano Insight riporta che la bambina ha 5 anni. Non ci sono notizie precise riguardo a un suo legame sentimentale con un marito o un fidanzato.

Fonte: IPA

Il look particolare di Kim Ye-ji

L’atleta è diventata famosa in tutto il mondo non solo per le sue prestazioni ma per il particolare look, che potremmo definire “cyberpunk”: questo stile è vicino all’estetica narrativa caratterizzata da un futuro distopico dove la tecnologia si fonde con un’atmosfera di decadenza urbana. In particolare hanno colpito gli occhiali di Kim, in stile futuristico e con una montatura in filo metallico, la tuta nera della Fila e il cappellino messo al contrario. L’atleta indossava anche piccoli anelli e piercing, monili identificabili proprio con lo stile cyberpunk.

Il tutto condito da uno spirito freddo, guerriero e combattivo e da una dolcezza speciale emersa non solo con l’amuleto portafortuna ma anche per la solidarietà e la sorellanza con la giovane compagna di squadra 19enne, di cui si è definita la sorella maggiore. Protettiva come Katniss di Hunger Games.

I social si sono scatenati sull’atleta: c’è chi l’ha paragonata a Lara Croft, chi a eroine dei manga e dei fumetti, e chi chiede una serie con lei protagonista. Anche Elon Musk è rimasto colpito dal suo appeal: “Devi fare un film”, è stato il suo commento. In effetti Kim sarebbe una perfetta protagonista di una storia distopica ambientata nel futuro.

Cos’è il look cyberpunk?

Nei look questo si traduce con un mix di elementi tech, futuristici . Ecco alcuni aspetti distintivi del look cyberpunk: colori scuri, come nero, grigio, e tonalità metalliche come argento e bronzo, interrotti da stacchi di neon e colori accesi come il blu, il verde, il viola, il rosa; inoltre questo stile prevede tessuti tecnici o pelle, lattice, vinile; un ruolo fondamentale è giocato dagli accessori, come gli occhiali da sole futuristici di Kim Ye-hi, oppure occhiali con luci LED, maschere antismog, guanti senza dita, cinture con le tasche.

L’idea del cyberpunk è quella di storie visive come Matrix o come Uomini che odiano le donne, che presentava l’eroina iconoclasta Lisbeth Salander. Non ci sono tante notizie su questa stilosissima atleta ma sicuramente sentiremo presto parlare ancora di lei.