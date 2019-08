Kate Middleton, splende con l’abito di chiffon. E appare più serena lontano da Meghan

editato in: da

Su una cosa non si discute: Kate Middleton è un’icona di stile. I suoi look sono stati ripresi e copiati dalle ragazze di tutto il mondo, e quello indossato a Kingston non fa differenza.

Kate Middleton è apparsa stupenda all’evento organizzato dalla Royal Photographic Society a Warren Park, Kingston, come rappresentante della casa reale. La Duchessa di Cambridge ha indossato un favoloso abito con una fantasia di piume sulle tonalità del beige, del rosso e del verde.

Un abito elegante, con una lunghezza che si ferma poco prima delle caviglie, lo scollo a V e le maniche fluttuanti. La seta e lo chiffon, materiali principali del vestito, si sono adattati perfettamente alla silhouette di Kate Middleton, che non poteva apparire più in forma di così. Classe e raffinatezza di certo non le mancano e, proprio per queste caratteristiche, spesso viene accostata alla figura di Lady Diana.

A completare il look capelli sciolti, con delle onde morbide, e un make-up leggero e naturale, quasi invisibile sul volto rilassato di Kate. Ad attirare l’attenzione, però, un paio di espadrillas marroni, in camoscio, con zeppa. Le scarpe, infatti, erano già apparse ai piedi della Duchessa in un evento passato. È cosa nota, infatti, che spesso e volentieri, Kate ami riutilizzare capi già indossati in altre occasioni. Un’attitudine che, insieme a quella di scegliere abiti non estremamente costosi, è molto apprezzata dal popolo inglese.

L’accessorio più bello che Kate ha indossato per l’occasione, però, è senza dubbio il suo sorriso. Una felicità sincera, dovuta anche al tipo di evento. D’altronde, Kate ha sempre ammesso di essere appassionata di fotografia. Conosce, quindi, tutto il potere espressivo che quest’arte porta con sé e tutti gli effetti positivi che può avere sui bambini e sui giovani.

Lontano, almeno per un po’, dai problemi di corte e dalle liti con la cognata Meghan Markle, la duchessa di Cambridge ha ritrovato la serenità e ha partecipato con gioia al laboratorio fotografico Action for Children. Ad affiancarla Josh Evans, bambino di nove anni che ha incontrato durante l’evento. La sintonia con il proprio popolo non poteva apparire più evidente di così. Chissà se, in futuro, Kate riserverà lo stesso sorriso felice anche alla Duchessa di Sussex o se i dissapori tra le due sono destinati a durare nel tempo.