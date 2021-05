Kate Middleton e la prima dose di vaccino: “Sono estremamente grata”

editato in: da

Kate Middleton, i look pastello: abito rosa e cappotto celeste

Circa una settimana fa era toccato al Principe William, adesso è arrivato il turno anche di Kate Middleton: la Duchessa di Cambridge ha pubblicato sui suoi canali social ufficiali uno scatto in cui viene immortalata mentre riceve la prima dose di vaccino anti Covid.

Lady Middleton, in jeans e maglietta smanicata, sorride: impossibile non notare l’espressione radiosa nonostante la mascherina che le copre il volto. “Ieri ho ricevuto la mia prima dose del vaccino per il Covid-19 presso il Museo delle Scienze di Londra – ha scritto Kate sui social -. Sono estremamente grata a tutti coloro che hanno un ruolo nel programma di vaccinazione, grazie per tutto quello che state facendo”.

Un messaggio di ringraziamento arrivato anche dal Principe William (“Grazie per tutto quello che avete fatto e continuate a fare”, aveva scritto sui canali ufficiali dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino), e soprattutto di speranza, nell’attesa di ricominciare a condurre una vita normale.

I duchi non sono stati gli unici in Famiglia ad essere vaccinati: la Regina Elisabetta aveva ricevuto nelle scorse settimane la seconda dose, presenziando per la prima volta dopo 5 mesi di assenza a un evento pubblico senza mascherina. La Sovrana aveva lanciato un messaggio di ottimismo al popolo anche con il suo look, indossando per l’occasione un completo giallo lime screziato, il colore della positività e dell’energia.

Di recente Kate Middleton pare stia seguendo le orme della Regina Elisabetta, indossando quei colori pastello da lei tanto amati. Sempre più vicina al trono, la Duchessa sta cominciando ad adattare alcuni delle strategie della Sovrana al suo stile: la Regina è stata la prima a comprendere il potere dei colori pastello per rendersi visibile a tutti e Kate sta iniziando a sfruttare alcuni dei suoi trucchetti vincenti in fatto di look.

La Middleton l’ha dimostrato nel suo ultimo tour in Scozia, utilizzando delle tinte chiare e rassicuranti per mandare dei messaggi precisi. Prima si è vestita di rosa per incontrare la piccola Mila Sneddon, una bimba di cinque anni malata di cancro: la Duchessa aveva fatto una promessa alla piccola, ossia che si sarebbe vestita di rosa, come una principessa.

Poi per presenziare alla tradizionale cerimonia Beating the Retreat, aveva sfoggiato uno dei classici abiti-cappotto bon ton di Catherine Walker in celeste, il colore del potere: ancora una volta Kate ha dimostrato di essere una vera e propria regina di stile.