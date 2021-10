Kate Middleton, meraviglioso esempio: il sostegno al fratello James

Kate Middleton, l’abito in principe di Galles a meno di 20 euro

La salute mentale non è mai stato un argomento tabù per James Middleton, fratello di Kate Middleton e Pippa, che ha più volte parlato dei suoi problemi di depressione e di quanto abbia fatto la differenza per lui aver potuto contare sull’appoggio della sua famiglia. Nel corso di un’intervista al Telegraph, recentemente, James ha infatti elogiato Kate e Pippa per non averlo lasciato da solo, neppure per un giorno quando ha avuto bisogno.

Kate Middleton in terapia insieme a Pippa per sostenere James

Offrendo tutto l’aiuto possibile, le sorelle Middleton sono persino andate in terapia insieme a James. Alle sessioni cognitivo comportamentali seguite dal fratello, infatti, sia Kate che Pippa hanno più volte partecipato, affrontando insieme a lui questo importante percorso e non tirandosi indietro.

In realtà, tutta la famiglia non è venuta meno al sostegno incondizionato. “Siamo andati tutti in terapia, non necessariamente allo stesso tempo, ma individualmente e talvolta insieme. E questo era importante perché li aiutava a capirmi, a comprendere i meccanismi della mia mente”.

James Middleton, i problemi e le difficoltà

Durante l’intervista al Telegraph, James ha anche rivelato più volte di avere avuto pensieri suicidi prima di andare in terapia. Essere seguito da un professionista, però, lo ha enormemente aiutato ad affrontare un periodo tanto buio e delicato. “Ricordo di aver pensato di non essere però davvero una minaccia per me stesso”. Sebbene non sia stato facile aprirsi con la famiglia, il suo più grande timore era quello di non riuscire a uscire dalla depressione.

“Era diventata quasi una sfida non mostrare il mio malessere. Sapevo che ci sarebbe voluto del tempo prima di riprendermi”, ha infatti confessato lui stesso.

Dopo un anno di terapia e il sostegno incrollabile di Kate e dei Middleton, tuttavia, James è riuscito a sconfiggere ciò che lo tormentava.

Il gesto non scontato di Kate e dei Middleton

L’appoggio di Kate non può e non deve passare inosservato. In un mondo che avanza verso un’inevitabile frenesia di mostrarsi sempre al massimo, come se fossimo incrollabili, dei veri robot e non fatti di carne e ossa, è importante mostrare un esempio positivo e un gesto che dovrebbe essere scontato, ma non lo è affatto. Perché il tema della salute mentale passa spesso in secondo piano, e a riguardo c’è (purtroppo) un bel po’ di vergogna di fondo.

La Duchessa di Cambridge ha mostrato ancora una volta al mondo che è possibile sostenere dei pesi importanti come il protocollo Reale, gli impegni ufficiali e, allo stesso tempo, non dimenticarsi della famiglia, ritagliando spazio e tempo per amore e affetti.