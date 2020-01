Kate Middleton festeggia il compleanno con gli amici. Harry e Meghan esclusi

editato in: da

Come festeggia il compleanno una Duchessa, nonché futura Regina? Il 9 gennaio Kate Middleton compirà 38 anni e, sebbene non sia previsto nessun festeggiamento ufficiale, la moglie del Principe William si è goduta alcuni momenti di spensieratezza insieme ai suoi genitori e ai suoi amici per celebrare l’evento.

William e Kate si sono recati a Sandringham per passare del tempo insieme alla Regina Elisabetta. Nonostante le voci di una crisi, la coppia è apparsa estremamente serena durante la loro apparizione alla consueta messa di inizio anno nella chiesa di Saint Mary Magdalene a Norfolk. A confermare il buon clima, anche la presenza di alcuni amici, invitati proprio dai Duchi di Cambridge per celebrare il compleanno della Middleton.

William e Kate, infatti, sono stati raggiunti dai genitori della Duchessa, Carole e Michael Middleton, e da un gruppo di amici selezionati per passare un po’ di tempo in compagnia e per festeggiare l’imminente evento. Tutti gli ospiti sono stati invitati nella casa di campagna della casa reale, Anmer Hall a Norfolk.

Tra gli questi vi erano, appunto, solo amici intimi di Kate e William. Thomas van Straubenzee è stato invitato insieme alla futura moglie Lucy Lanigan-O’Keeffe. I due hanno già ricoperto un ruolo speciale: lui, infatti, è il padrino della principessa Charlotte. Non potevano mancare, poi, i padrini del Principe Louis: Lady Laura Meade e il marito James Meade. Presenti anche Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley e il marito David, Marchese di Cholmondeley. Quest’ultimi sono amici dei Duchi di Cambridge dal tempo del loro matrimonio. Estremamente uniti, nonostante le voci di una lite, insieme hanno organizzato anche eventi di beneficenza.

Durante il tempo trascorso a Anmer Hall, Kate, William e i loro amici si sono divertiti con le tradizionali attività di campagna. Insomma, un compleanno come quello che potrebbe trascorrere qualsiasi famiglia normale. E, proprio come in ogni famiglia, non mancano liti ed incomprensioni. Grandi assenti, infatti, Harry e Meghan, ormai estremamente lontani dai Duchi di Cambridge.

Come è noto, infatti, l’antipatia che intercorre tra Kate e Meghan è riuscita ad influire anche nei rapporti tra Harry e l’intera famiglia reale. I Duchi di Sussex, infatti, non erano presenti tra le foto mostrate dalla Regina Elisabetta durante i tradizionali auguri di Natale al Paese. I due, inoltre, hanno passato le feste lontani dagli altri Reali, preferendo trascorre le vacanze in Canada con il piccolo Archie.

L’assenza di Meghan ed Harry al compleanno di Kate non è un buon segnale: che sia impossibile ricucire lo strappo che si è ormai creato con il resto della famiglia?