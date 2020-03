Kate Middleton e Meghan Markle si detestano e non lo nascondono

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle non si preoccupano più di salvare le apparenze. Tra loro è calato un gelo glaciale e non intendono più nascondere che si detestano cordialmente, come è stato evidente a tutti durante la cerimonia del Commonwealth Day.

Erano mesi che le due cognate non si frequentavano e alla attesa riunione delle Famiglia Reale nella Abbazia di Westminster si sono semplicemente ignorate, come se l’una non esistesse per l’altra e viceversa.

Kate e Meghan non hanno mai legato veramente, troppo distanti nei valori e nel carattere, ma in soli due anni da una tiepida amicizia sono passate a non sopportarsi più.

Le esperte di linguaggio del corpo, Adrianne Carter e Amana Walker, hanno spiegato analizzando il comportamento delle due donne come sono arrivate a un punto di non ritorno.

Dicembre 2017: è stato appena annunciato il fidanzamento tra Meghan e Harry. Lady Markle si unisce alla Famiglia Reale per Natale e sfila accanto al Principe con Kate e William verso la chiesa di Sandringham. I quattro sono sorridenti e rilassati e i Cambridge appaiono felici di fare la sua conoscenza.

Febbraio 2018: Meghan entra nella Royal Foundation. I Sussex e i Cambridge compaiono insieme al forum dell’associazione. Lady Markle e Kate sono in perfetta armonia, nessuna tensione e felici di stare sedute vicine mentre tutti sembrano aver voglia di collaborare insieme, tanto che vengono soprannominati i Fab Four, con evidente richiamo ai Beatles.

Maggio 2018: Harry e Meghan si sposano e qualcosa comincia a cambiare. Kate appare più in allarme. Nella foto ufficiale il suo sorriso sembra di circostanza, sottolinea la Walker. E lei e Meghan sono separate, anche perché Lady Middleton tiene tra le braccia la figlia Charlotte. “Il suo comportamento sembra indicare che è lì non perché ci vuole essere, ma perché deve esserci”.

Giugno 2018: prima frattura nella amicizia. Kate e Meghan appaiono sul balcone di Buckingham Palace per il Trooping the Colour. La prima è visibilmente irrigidita, guarda dritto davanti a sé. La seconda rivela la sua anima di attrice e mostra quello che vuole agli obiettivi, sfoggiando un timido sorriso. Ma è evidente che tra le due qualcosa si è rotto.

Ottobre-dicembre 2018: i rumors di una frattura circolano vorticosamente. La timida amicizia tra le due cognate sembra svanita. A ottobre, durante il matrimonio di Eugenia di York, siedono ancora vicine, ma il calore è evaporato. La situazione precipita a Natale, spiegano gli esperti. Kate e Meghan tentano di apparire in accordo, ma la distanza cui stanno l’una dall’altra tradisce i loro reali sentimenti, specialmente se confrontate all’anno precedente. Anche tra William e Harry sembra che qualcosa non vada e che preferirebbero trovarsi altrove, piuttosto che l’uno accanto all’altro.

Marzo 2019: per mettere a tacere le voci di contrasti, Kate e Meghan si scambiano un bacio sulla guancia durante la cerimonia per il Commonwealth Day. Ma per Carter i loro atteggiamento non nasconde che si detestino. “Kate si tiene molto separata dal resto del gruppo e appare molto rigida. Il suo viso ha un’espressione neutra. Ancora una volta, sembra che stia cercando di contenere i suoi veri sentimenti ed è molto consapevole delle telecamere”. “Meghan si sta sporgendo come per dimostrare di essere interessata al gruppo, ma il suo sorriso è finto”.

Giugno 2019: Kate e Meghan tentano di riallacciare i ponti mostrandosi insieme sugli spalti di Wimbledon. Sorridono, chiacchierano, tifano insieme. “Sembrano vere amiche”. Ma qualche giorno dopo si incontrano nuovamente al Golf Club dove sono presenti anche i loro figli. L’atteggiamento reciproco è completamente diverso: semplicemente si ignorano.

Marzo 2020: l’epilogo finale, scontato. Meghan e Harry dicono addio alla Famiglia Reale. L’ultimo evento è per il Commonwealth Day dove si ritrovano con Kate e William. I Cambridge siedono una fila avanti ai Sussex, si scambiano saluti di circostanza. E questa volta è l’atteggiamento di Harry a rivelare come stanno le cose tra loro: “Harry è arrabbiato e lo sta dimostrando evitando il contatto visivo e lanciando solo sguardi superficiali come le parole che scambia con William”. Mentre, sottolineano gli esperti: “Meghan compensa in modo eccessivo. Sa che non dovrà sopportare a lungo questa situazione e dispensa sorrisi a non finire”.