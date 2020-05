Kate Middleton ancora furiosa con Meghan Markle. La causa che scatenò le tensioni

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle a confronto: la verità sulla loro inimicizia

Meghan Markle litigò con Kate Middleton per colpa di un paio di calze, il giorno del suo matrimonio con Harry. Questo scontro ha segnato definitivamente il rapporto tra le due cognate, portando alla rottura definitiva dei Sussex con la Famiglia Reale.

Secondo indiscrezioni riportate dal Daily Mail e da New Idea, le tensioni nacquero per le calze delle damigelle. Al matrimonio di Harry e Meghan la Principessina Charlotte, secondogenita di William e Kate, aveva il ruolo di damigella della sposa, insieme alle figlie di Jessica Mulroney.

Lady Middleton voleva seguire il protocollo che prevede l’uso dei collant, anche per le bambine al seguito della sposa. Meghan era contraria e si oppose con tutte le forze alla regola che Kate voleva imporle.

“Ci fu un incidente alle prove del matrimonio. La giornata era molto calda e scoppio un’accesa discussione sull’opportunità che le damigelle indossassero le calze. Kate voleva seguire il dress code, Meghan non voleva”.

Le foto delle nozze di Harry e Meghan sembrano provare che alla fine fu la Markle a spuntarla. Le damigelle erano a gambe nude, mentre al matrimonio di William e Kate avevano i collant.

Poco dopo il matrimonio dei Sussex, trapelò l’indiscrezione del litigio tra le due cognate che si concluse con le lacrime della Duchessa di Cambridge. La vicenda però fu messa a tacere, finché la situazione è divenuta insostenibile e ha cominciato a precipitare col gesto eclatante di Harry e Meghan di lasciare la Royal Foundation. E il resto è cronaca.

Ora che i Sussex si trovano a Los Angeles hanno provato a riallacciare i rapporti con William e Kate attraverso video-chiamate per i compleanni dei reciproci bambini.

Ma pare che Kate sia ancora furiosa con Meghan, anche perché l’uscita di scena sua e del marito le ha riversato una notevole mole di lavoro. Un fonte vicina a Lady Middleton ha rivelato che lei è esausta e non ce la fa più. “Certo che sorride e si veste in modo appropriato ma non lo vorrebbe. Si sente esausta e intrappolata. Sta lavorando duramente come un amministratore delegato di alto livello, che deve essere continuamente messo in attività, senza riposo e vacanze”.