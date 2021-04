Harry si rifugia da Eugenia ed evita William in attesa dei funerali

editato in: da

Addio al principe Filippo: l’infanzia difficile, l’amore per la Regina e i nipoti

Sono momenti molto difficili per la Royal Family, che sta organizzando i funerali del Principe Filippo per permettere a tutti i suoi cari di poterlo omaggiare con un ultimo saluto, pur rispettando le norme dettate dall’emergenza sanitaria in corso. E tra loro ci sarà anche Harry, che dovrà fare i conti con il suo passato.

Harry, dopo aver appreso della morte di suoi nonno, il Duca di Edimburgo, ha immediatamente preso un volo per tornare a Londra, lasciando però in California la moglie Meghan Markle, incinta della loro secondogenita. Un ritorno, però, non affatto facile, non solo per il doloroso evento, ma anche per i rapporti ormai incrinati con il resto della famiglia. Ed è forse per questo che ha deciso di rifugiarsi dalla cugina Eugenia di York, evitando accuratamente il fratello William fino ai funerali.

Prima di poter incontrare altre persone, Harry deve sottoporsi a cinque giorni di quarantena preventiva. Inizialmente si pensava che l’avrebbe trascorsa nel suo vecchio appartamento, il Nottingham Cottage, che si trova all’interno di Kensington Palace, proprio dove risiedono William e Kate Middleton con i loro tre figli. Tuttavia il duca di Sussex sembrerebbe aver cambiato idea, preferendo Frogmore Cottage, all’interno della tenuta di Windsor, dove attualmente vivono la Principessa Eugenia, il marito Jack Brooksbank e il figlio August Philip e dove si celebrerà il funerale del Principe Filippo.

Probabilmente, quindi, sarà Eugenia la prima ad incontrare Harry, e non William. I due sono sempre andati estremamente d’accordo ed è proprio la cugina ad essere stata la prima ad aver saputo della frequentazione del Principe con Meghan. Da quel giorno, tuttavia, le cose sono velocemente e radicalmente cambiate.

Dopo l’intervista rilasciata dai Duchi di Sussex a Oprah Winfrey, la posizione di Harry è diventata molto scomoda. Inoltre, dopo aver detto addio alla Famiglia Reale per trasferirsi negli Stati Uniti d’America, il Principe ha rinunciato anche al ruolo di membro senior. E questo sarà evidente durante i funerali: se il principe Carlo e William potranno salutare il feretro del duca di Edimburgo con il saluto militare, Harry dovrà rinunciare a questo importante gesto poiché ha perso ogni titolo militare onorario.

Insomma, la partecipazione di Harry al funerale del Principe Filippo mostrerà al mondo come è cambiata la sua posizione dopo la rinuncia al ruolo di membro senior. Tuttavia, però, potrebbe essere una buona occasione per trovare un punto di incontro con i suoi familiari e porre fine definitivamente a quella che è diventata una vera e propria faida all’interno della Famiglia Reale.

Alla cerimonia, infatti, saranno presenti la Regina Elisabetta, il Principe Carlo e la moglie Camilla, William e Kate. Potranno prendere parte al funerale, inoltre, tutti gli altri figli del Duca di Edimburgo con i loro consorti: la Principessa Anna, il Principe Andrea e il Principe Edoardo. Consentito l’ingresso anche ai nipoti e altri membri della famiglia, come i figli della defunta Principessa Margaret.

In questa triste occasione, insomma, il Principe Harry si troverà faccia a faccia con tutti i membri della sua famiglia, molti dei quali profondamente delusi dalle sue azioni. Condividendo con loro il doloroso momento, riuscirà a trovare un punto di partenza per giungere alla pace?